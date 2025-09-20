Κοινή ναυτική άσκηση Ελλάδας και Ινδίας στο Αιγαίο Πέλαγος – Εντυπωσιακές εικόνες

Η Ελλάδα και η Ινδία προχώρησαν σε επιτυχημένη διμερή άσκηση στρατιωτικής συνεργασίας το διήμερο 17 – 18 Σεπτεμβρίου, ενισχύοντας τους δεσμούς τους στην περιοχή του Μυρτώου Πελάγους και του κεντρικού Αιγαίου.

Στην άσκηση συμμετείχαν ναυτικές μονάδες και ιπτάμενα μέσα των δύο χωρών, δίνοντας έμφαση στην ανταλλαγή επιχειρησιακής εμπειρίας και την επιχειρησιακή διαλειτουργικότητα.

Το Πολεμικό Ναυτικό εκπροσωπήθηκε από τη φρεγάτα «Θεμιστοκλής», το υποβρύχιο «Πιπίνος» και ένα σκάφος ανορθόδοξου πολέμου της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών, ενώ από την ινδική πλευρά συμμετείχε η Φρεγάτα INS TRIKAND.

Δείτε εντυπωσιακές φωτογραφίες:

Η άσκηση περιλάμβανε σειρά εκπαιδευτικών αντικειμένων με έμφαση σε τομείς όπως ο πόλεμος επιφανείας, η αντιμετώπιση αεροπορικής απειλής, ο ανθυποβρυχιακός πόλεμος, η εκτέλεση πυρών, καθώς και η σύνθεση και ανταλλαγή επιχειρησιακής εικόνας.

Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας, πραγματοποιήθηκε επιβίβαση τεσσάρων μελών πληρώματος της INS TRIKAND στον «Θεμιστοκλή», ενέργεια που ανέδειξε την ανάγκη για υψηλό επίπεδο συντονισμού και διαλειτουργικότητας μεταξύ των ναυτικών δυνάμεων των δύο χωρών.

Αυτή η δραστηριότητα συνδυάστηκε με την προγραμματισμένη επιχειρησιακή εκπαίδευση του Αρχηγείου Στόλου, προσφέροντας πολλαπλά οφέλη ως προς την ενίσχυση της ετοιμότητας και την αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων.

Σε μία ακόμη άσκηση, επιβεβαιώθηκε η εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των ναυτικών δυνάμεων της Ελλάδας και της Ινδίας, ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατηγική σχέση των δύο κρατών στη Μεσόγειο και τον Ινδικό Ωκεανό.

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Μόντι

Μία μέρα μετά την ολοκλήρωση της άσκησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι.

Στη διάρκεια της συνομιλίας, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για την εμβάθυνση των ελληνοϊνδικών σχέσεων, στη βάση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης που δρομολογήθηκε με την Κοινή Δήλωση του Αυγούστου 2023, κατά την επίσημη επίσκεψη του κ. Μόντι στην Αθήνα.

Συγκεκριμένα, συζητήθηκαν οι δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας σε τομείς όπως οι επενδύσεις, η τεχνολογία και η άμυνα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε ιδιαίτερη ικανοποίηση για την επικείμενη έναρξη απευθείας πτήσεων μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας από δύο αεροπορικές εταιρείες, εξέλιξη που εκτιμάται ότι θα ενισχύσει περαιτέρω τις σχέσεις των δύο χωρών.