Πώς η Ινδία στοχεύει να κατασκευάσει Ναυτικό με πάνω από 200 πλοία

Το Ινδικό Ναυτικό στοχεύει να επεκτείνει τον στόλο του σε περισσότερα από 200 πλοία και υποβρύχια μέχρι το 2035, με τη δυνατότητα να φτάσει τα 230 σκάφη μέχρι το 2037

Η Ινδία κατασκευάζει σταθερά ένα Ναυτικό ικανό να διαφυλάξει τα θαλάσσια συμφέροντά της και να αντιμετωπίσει τις περιφερειακές απειλές. Η επιχειρησιακή περιοχή του Πολεμικού Ναυτικού εκτείνεται από τον Περσικό Κόλπο μέχρι το Στενό της Μαλακτσά και από τον βόρειο κόλπο της Βεγγάλης μέχρι τον νότιο Ινδικό Ωκεανό, φτάνοντας στην ανατολική ακτή της Αφρικής. Βασική ανησυχία είναι οι συνδυασμένες ναυτικές δυνατότητες της Κίνας και του Πακιστάν σε αυτά τα ύδατα.

Το Υπουργείο Εμπορίου υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία των θαλασσών της Ινδίας, σημειώνοντας ότι το 95% του εμπορίου της χώρας εντός του όγκου (855 εκατομμύρια τόνοι) και το 77% από τις κινήσεις της αξίας μέσω θαλάσσιων οδών. Η προστασία αυτών των θαλάσσιων γραμμών επικοινωνίας είναι κρίσιμη για την εθνική ασφάλεια.

Επέκταση στόλου και μελλοντικοί στόχοι

Το Ινδικό Ναυτικό στοχεύει να επεκτείνει τον στόλο του σε περισσότερα από 200 πλοία και υποβρύχια μέχρι το 2035, με τη δυνατότητα να φτάσει τα 230 σκάφη μέχρι το 2037, δήλωσε αξιωματικός του ναυτικού στο TOI. Επί του παρόντος, το Πολεμικό Ναυτικό λειτουργεί 140 πολεμικά πλοία, συμπεριλαμβανομένων 17 πετρελαιοκίνητων ηλεκτρικών υποβρυχίων (11 από αυτά πολύ παλιά) και δύο πυρηνοκίνητων βαλλιστικών υποβρυχίων (SSBN). Η αεροπορική της πτέρυγα έχει πάνω από 250 αεροσκάφη και ελικόπτερα.

Τα σχέδια απαιτούν ο στόλος να αναπτυχθεί σε 200 πολεμικά πλοία και 350 αεροσκάφη και ελικόπτερα κατά την επόμενη δεκαετία.

Αεροπλανοφόρα και μαχητικά αεροσκάφη

Τον Απρίλιο, η Ινδία υπέγραψε συμφωνία ύψους 63.000 ρουκίδων με τη Γαλλία για 26 θαλάσσια μαχητικά Rafale για να επιχειρούν από αεροπλανοφόρα. Ταυτόχρονα, η Ινδία αναπτύσσει το δικό της μαχητικό με βάση τον αεροπλανοφόρο, το TEDBF (Twin Engine Deck-Based Fighter), για να ενισχύσει τις αυτόχθονες δυνατότητές της.

Κατασκευή πολεμικών πλοίων και εγκεκριμένων έργων

Επί του παρόντος, 55 πολεμικά πλοία βρίσκονται υπό κατασκευή σε ινδικά ναυπηγεία με κόστος 99.500 crore Rs. Το Πολεμικό Ναυτικό έχει επίσης λάβει αποδοχή της αναγκαιότητας (AoN) για 74 επιπλέον πολεμικά πλοία αξίας Rs 2,35 lakh crore. Ορισμένες βασικές πλατφόρμες για τις οποίες εξακολουθούν να εκκρεμούν οι συμβάσεις περιλαμβάνουν:

  • 9 ντίζελ-ηλεκτρικά υποβρύχια
  • 7 φρεγάτες πολλαπλών ρόλων επόμενης γενιάς
  • 8 κορβέτες ανθυποβρυχίου πολέμου
  • 12 πλοία αντιμέτρων ναρκών

Άλλα σκάφη που αναμένουν την έγκριση περιλαμβάνουν τέσσερα αντιτορπιλικά επόμενης γενιάς 10.000 τόνων και ένα νέο αεροπλανοφόρο για να αντικαταστήσει τον παλαιότερο 40.000 τόνο INS Vikramaditya.

Μακροπρόθεσμο σχέδιο εξαγοράς

Την περασμένη εβδομάδα, το υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε ένα 15ετές σχέδιο απόκτησης και για τις τρεις δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων αρκετών πλατφορμών για το Πολεμικό Ναυτικό. Το σχέδιο περιγράφει πιθανές ποσότητες και δυνατότητες:

  • 4 Αποβάθρες Πλατφόρμας προσγείωσης έως 29.000 τόνους
  • 5 πλοία στήριξης στόλου 40.000 τόνων το καθένα
  • 100 ταχύπλοα σκάφη αναχαίτισης επόμενης γενιάς (έως 17 τόνοι)
  • 20 εξ αποστάσεως επανδρωμένα σκάφη γρήγορου αναχαιτιστικού αναχαιτιστικού
  • 10 πυρηνοκίνητα πολεμικά πλοία
  • 20 υποβρύχια οχήματα υψηλής αντοχής για ανθυποβρυχιακό πόλεμο
  • 2.000 πύραυλοι εκτεταμένης εμβέλειας ASW
  • Αεροσκάφη μήκους 120+ μεσαίου υψομέτρου (MALE) drones
  • 15 ψευτο-δορυφόροι μεγάλου υψομέτρου
  • 50+ τηλεχειριζόμενα συστήματα (το καθένα με 3 drones)

Οικονομικές επιπτώσεις

Ένας ανώτερος αξιωματικός δήλωσε στο TOI: «Δεν είναι δυνατόν να κατασκευαστεί ένας μεγάλος ναυτικός στόλος κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς χρειάζεται χρόνια σχεδιασμού και κατασκευής. Εκτός από το P5 (ΗΠΑ, η Ρωσία, η Κίνα, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο), η Ινδία είναι η μόνη χώρα που μπορεί να σχεδιάσει, να κατασκευάσει και να χειρίζεται αεροπλανοφόρα και SSBN.

«Μια ενιαία ναυπηγική εργασία δημιουργεί πέντε έως έξι επιπλέον θέσεις εργασίας σε βοηθητικές βιομηχανίες και οι δαπάνες για πολεμικά πλοία έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα 1,8 φορές στην εγχώρια οικονομία».

Περιφερειακές ναυτικές προκλήσεις

Η Κίνα έχει σήμερα το μεγαλύτερο ναυτικό στον κόσμο με 370 πολεμικά πλοία και υποβρύχια, ενώ οι ΗΠΑ οδηγούν σε συνολική χωρητικότητα. Η Κίνα επεκτείνει γρήγορα την παρουσία της στην περιοχή του Ινδικού Ωκεανού, εξασφαλίζοντας βάσεις στο Τζιμπουτί, το Gwadar του Πακιστάν και το Ream στην Καμπότζη.

Η Κίνα βοηθά επίσης το Πακιστάν παρέχοντας οκτώ πετρελαιοκίνητα υποβρύχια ντίζελ/υανικής κλάσης Yanor / Yuan εξοπλισμένα με αναγνωρίσιμη πρόωση (AIP), το οποίο επιτρέπει στα υποβρύχια να παραμείνουν βυθισμένα περισσότερο. Το Πακιστάν λειτουργεί επί του παρόντος πέντε παλιά υποβρύχια κλάσης Agosta, αλλά η νέα επαγωγή θα ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες της άρνησής του, σύμφωνα με έναν αξιωματικό του ναυτικού.

