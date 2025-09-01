Ινδία και Σαουδική Αραβία εξετάζουν την κοινή κατασκευή στρατιωτικού υλικού

Ινδία και και Σαουδική Αραβία εξέτασαν το ενδεχόμενο της κοινής κατασκευής του στρατιωτικού εξοπλισμού, που αντικατοπτρίζει τους αυξανόμενους αμυντικούς και στρατηγικούς δεσμούς τους.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν τρόπους επέκτασης της αμυντικής συνεργασίας σε συνεδρίαση της κοινής επιτροπής Ινδίας-Σαουδικής Αραβίας για την αμυντική συνεργασία στο Νέο Δελχί.

Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στη συνεργασία σε διάφορους τομείς όπως η κατάρτιση, οι βιομηχανικές εταιρικές σχέσεις, η θαλάσσια συνεργασία και οι στρατιωτικές ασκήσεις, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

Η Ινδία προσφέρθηκε να παράσχει εκπαίδευση στις ένοπλες δυνάμεις της Σαουδικής Αραβίας και συζήτησε τη συνεργασία στους τομείς του κυβερνοχώρου, της τεχνολογίας των πληροφοριών, της διαχείρισης καταστροφών και της τακτικής επικοινωνίας, ανέφερε.

«Αναπτύχθηκαν ευκαιρίες για κοινή κατασκευή και εταιρική σχέση στον αμυντικό εξοπλισμό με τη Σαουδική Αραβία», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του. «Η Ινδία και η Σαουδική Αραβία μοιράζονται μια σταθερά εμβάθυνση της αμυντικής εταιρικής σχέσης», προστίθεται.

Αντικατοπτρίζεται από την προσθήκη μιας υπουργικής επιτροπής για την αμυντική συνεργασία στο πλαίσιο του συμβουλίου στρατηγικής εταιρικής σχέσης κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι στη Σαουδική Αραβία τον Απρίλιο, ανέφερε το υπουργείο.