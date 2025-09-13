Ινδία και ΕΕ ξαναρχίζουν τις εμπορικές συνομιλίες

Οι διαπραγματεύσεις της Ινδίας για την εμπορική συμφωνία πρόκειται να αποκτήσουν δυναμική αυτή την εβδομάδα με πολλαπλές διμερείς δεσμεύσεις σε εξέλιξη, συμπεριλαμβανομένων των νέων γύρων με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μια ομάδα διαπραγματεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ήδη φτάσει στο Νέο Δελχί και ξεκίνησε επίσημα συνομιλίες τη Δευτέρα, ανέφεραν πηγές.

Σύμφωνα με κυβερνητικό αξιωματούχο, ο υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας της Ένωσης Piyush Goyal θα συναντηθεί με τον Επίτροπο Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να επανεξετάσει τις συνεχιζόμενες συζητήσεις για μια Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου (ΣΕΣ).

Οι εμπορικές συνομιλίες με τη Νέα Ζηλανδία, τη Χιλή και το Περού «προχωρούν καλά», δήλωσε μια πηγή.

Οι συνομιλίες με το Κατάρ έχουν επίσης εισέλθει σε προχωρημένη φάση με τις δύο πλευρές να αναμένεται να ολοκληρώσουν τους όρους αναφοράς για μια προτεινόμενη ΣΕΣ στις αρχές του επόμενου μήνα, ανέφεραν οι πηγές.

Πηγές ανέφεραν περαιτέρω ότι ο υπουργός Εμπορίου Piyush Goyal ενδέχεται να ταξιδέψει στο Κατάρ την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου, για να προωθήσει αυτές τις συζητήσεις.

Η Ινδία έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία 5 χρόνια αρκετές εμπορικές συμφωνίες, οι οποίες περιλαμβάνουν τη Συμφωνία Συνολικής Οικονομικής Συνεργασίας και Εταιρικής Σχέσης Ινδίας-Μαυρίου (CECPA) που υλοποιήθηκε το 2021, τη Συμφωνία Συνολικής Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης Ινδίας-ΗΑΕ (CEPA) και την Οικονομική Συνεργασία Ινδίας-Αυστραλίας (ECTA) το 2022, τη Συμφωνία Εμπορίου και Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (TEPA) της Ινδίας.

Η Συμφωνία Εμπορίου και Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (TETA) της Ιντιαπεν-Ευρωπαϊκής Ένωσης (TEPA) αναμένεται να εφαρμοστεί αργότερα αυτό το έτος μόλις όλα τα μέρη ολοκληρώσουν τις διαδικασίες επικύρωσής τους.

Εν τω μεταξύ, η Ινδία βρίσκεται σε συνομιλίες για αρκετές άλλες συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας Οικονομικής Συνεργασίας Ινδίας-ΕΕ, Συνολικής Συμφωνίας Οικονομικής Συνεργασίας Ινδίας-Σρι Λάνκα, Συμφωνία Οικονομικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας Ινδίας-Σρι Λάνκα, Ινδίας-Περού FTA, India-Χιλής CEPA, FTA και διμερούς εμπορικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι διαπραγματεύσεις για μια συνολική εμπορική συμφωνία μεταξύ Ινδίας και Ομάν, η οποία ξεκίνησε το 2023, έχουν συναφθεί πρόσφατα.