Συνεργασία Ινδίας-Ιαπωνίας για την ενίσχυση του οικοσυστήματος ημιαγωγών της Ινδίας

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι στην Ιαπωνία άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στη συνεργασία Ινδίας-Ιαπωνίας σε τομείς προηγμένης τεχνολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση στους ημιαγωγούς.

Μιλώντας στο ANI, ο Kazuya Nakajo, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου της Ιαπωνίας (JETRO), υπογράμμισε τις ευκαιρίες για εταιρική σχέση μεταξύ των δύο εθνών.

«Ο Ινδός πρωθυπουργός, Ναρέντρα Μόντι, επισκέφθηκε μια από τις κορυφαίες εταιρείες της Ιαπωνίας στον τομέα των ημιαγωγών, το Tokyo Electron. Αυτή είναι η μητέρα μιας εταιρείας ημιαγωγών», δήλωσε ο Nakajo, αναδεικνύοντας τα δυνατά σημεία της Ιαπωνίας.

Σημείωσε ότι η Ιαπωνία αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στην κατασκευή μηχανημάτων ημιαγωγών και επίσης στην υλική πλευρά, και τόνισε ότι η χώρα έχει δεσμευτεί για την κατασκευή στην Ινδία. Ο Nakajo ανέφερε ακόμη ότι η χρονική στιγμή της επίσκεψης ήταν σημαντική.

«Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα μετά το 2018. Οπότε ήταν ένα χάσμα επτά ετών. Υπήρχε COVID και τέτοια ενδιάμεσα. Αλλά αυτή είναι μια πολύ καλή στιγμή για τους Ιάπωνες επιχειρηματίες να δημιουργήσουν εμπιστοσύνη προς την Ινδία», είπε.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι έδωσε έμφαση στην οικοδόμηση μιας ισχυρότερης βάσης τεχνολογίας στο σπίτι.

«Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι βάζουν μεγαλύτερη συγκέντρωση στη νέα τεχνολογία, την προηγμένη κατασκευή και τον ημιαγωγό θα αναλάβουν τον βασικό ρόλο σε αυτό», δήλωσε ο Nakajo.

Όσον αφορά τις προκλήσεις της Ινδίας στην οικοδόμηση ενός οικοσυστήματος ημιαγωγών, ο Nakajo ανέδειξε τη μεγάλη εξάρτηση της χώρας από τις εισαγωγές.

«Υπήρχε μια μεγάλη ανησυχία ότι η Ινδία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ηλεκτρονική κατασκευή από ξένα έθνη. Στην πραγματικότητα, το ένα τρίτο των ινδικών εισαγωγών ημιαγωγών ελήφθησαν από την Κίνα. Έτσι, ο πρωθυπουργός Μόντι έχει δημιουργήσει μια νέα πολιτική για τη δημιουργία μιας πιο ανθεκτικής αλυσίδας εφοδιασμού και ενός αυτοδύναμου έθνους στον τομέα της μεταποίησης, του προηγμένου μεταποιητικού τομέα», εξήγησε.

Σημείωσε επίσης την αύξηση των επενδύσεων που σχετίζονται με ημιαγωγούς. «Από το 2017 έως το 2020, σε αυτά τα τέσσερα χρόνια, υπήρξαν 22 επενδύσεις που έγιναν σε ημιαγωγούς προς την Ινδία, και από το 2021 έως το 2024, έχει αυξηθεί σε 58. Έτσι, αυτή η ανάπτυξη οφείλεται στο γεγονός ότι η προοπτική της αγοράς της Ινδίας είναι πολύ μεγάλη και το άλλο πράγμα είναι ότι η Ινδία έδειξε την άποψή τους ως φιλικό έθνος στην Ιαπωνία», είπε.

Ο Nakajo δήλωσε ότι ο παγκόσμιος ρόλος της Ιαπωνίας στους ημιαγωγούς θα μπορούσε να επεκταθεί και στην Ινδία.

Το 50% των υλικών ημιαγωγών και το ένα τρίτο των παγκόσμιων μηχανημάτων προμηθεύτηκαν από την Ιαπωνία. Έτσι, η Ιαπωνία είναι μια χώρα-κλειδί για τη δημιουργία αυτού του είδους της αλυσίδας εφοδιασμού και της ίδιας της βιομηχανίας ημιαγωγών. Συμβάλαμε στις ΗΠΑ, συνεισφέρουμε στην Κίνα, συνεισφέραμε στην Ταϊβάν και την Κορέα. Έτσι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα για την Ινδία για να δημιουργήσει μια βιομηχανία ημιαγωγών", δήλωσε.

Αναφέρθηκε επίσης σε πρόσφατες συμφωνίες που υπογράφηκαν μεταξύ των δύο χωρών.

"Αυτή τη φορά, μπορείτε να δείτε πολύ περισσότερους διαφοροποιημένους επιχειρηματικούς τομείς. Για παράδειγμα, υπάρχουν μερικοί σε ημιαγωγούς, υπάρχουν μερικοί σε AI, υπάρχουν μερικοί στην ακαδημαϊκή συνεργασία στην κβαντική, και υπάρχουν μερικοί στον διαστημικό τομέα. Έτσι μπορώ να δω περισσότερα είδη ώριμης συνεργασίας, περισσότερης συνεργασίας υψηλής τεχνολογίας, περισσότερη ακαδημαϊκή συνεργασία μεταξύ αυτών των δύο εθνών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αυτό αντικατοπτρίζει τη νέα τάση του κόσμου να δημιουργήσει ισχυρές αλυσίδες εφοδιασμού σε αυτούς τους τομείς προηγμένης τεχνολογίας, οι οποίες θα πρέπει να αποτελέσουν τη μηχανή για περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη και για τις δύο χώρες, ειδικά για την Ινδία».

Ο Nakajo αναγνώρισε ότι η Ιαπωνία ήταν σχετικά αργή στην αξιοποίηση της δεξαμενής ταλέντων της Ινδίας.

«Η Ευρώπη προσπαθεί να προσελκύσει νέα ινδικά ταλέντα τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Η Αμερική είναι εκεί για τρεις ή τέσσερις δεκαετίες. Η Ιαπωνία μόλις ξεκίνησε. Αλλά προσπαθούμε να δημιουργήσουμε περισσότερο είδος μιας βιώσιμης κοινωνίας για τα ινδικά έθνη και να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα πιο καλό περιβάλλον διαβίωσης για αυτά», είπε, προσθέτοντας ότι «πολλές ιαπωνικές εταιρείες αρχίζουν να εξετάζουν τη δημιουργία ενός παγκόσμιου κέντρου δημιουργίας στην Ινδία». Σύμφωνα με τον ίδιο, τέτοιες πρωτοβουλίες θα ενισχύσουν την αμοιβαία ανταλλαγή.

Ο Ινδός πρωθυπουργός, Ναρέντρα Μόντι, ολοκλήρωσε τη διήμερη επίσκεψή του στην Ιαπωνία το Σάββατο, χαρακτηρίζοντάς την «παραγωγική» και υπογραμμίζοντας τα θετικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν.

Εξέφρασε ευγνωμοσύνη στον Ιάπωνα πρωθυπουργό Shigeru Ishiba για τη ζεστασιά που του επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.

Σε ανάρτησή του στο X ανέφερε: «Αυτή η επίσκεψη στην Ιαπωνία θα μείνει στη μνήμη για τα παραγωγικά αποτελέσματα που θα ωφελήσουν τους ανθρώπους των εθνών μας. Ευχαριστώ τον πρωθυπουργό Ishiba, τον ιαπωνικό λαό και την κυβέρνηση για τη ζεστασιά του».