Σχεδόν αγνώριστη η Adele: Σπάνια δημόσια εμφάνιση στο Βρετανικό Grand Prix

Το πάθος για τη Formula1 που μοιράζεται με τον έφηβο γιο της

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Σχεδόν αγνώριστη η Adele: Σπάνια δημόσια εμφάνιση στο Βρετανικό Grand Prix
Invision
LIFESTYLE
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  • Η Adele έκανε σπάνια δημόσια εμφάνιση στο Βρετανικό Grand Prix στο Silverstone, υποστηρίζοντας τον Lando Norris και την ομάδα McLaren.
  • Το ενδιαφέρον της για τη Formula 1 προήλθε από τον 14χρονο γιο της, Άντζελο, με τον οποίο μοιράζεται το πάθος αυτό.
  • Η τραγουδίστρια τόνισε τη σημασία του να στηρίζει τα ενδιαφέροντα του παιδιού της και απολαμβάνει τη σύνδεση που έχει αναπτύξει με τον γιο της μέσω του αθλήματος.
  • Παρά τις επιτυχίες της, η Adele ανέφερε ότι δεν τραγουδάει πλέον τόσο συχνά όσο παλιά.
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Η Adele δεν εμφανίζεται συχνά, αλλά σε μία από τις σπάνιες εμφανίσεις της τράβηξε τα βλέμματα.

Οι θαυμαστές γνωρίζουν πώς η διάσημη τραγουδίστρια έχει «πάθος» με τη Forlula1 και εμφανίστηκε το απόγευμα της Κυριακής Silverstone για να παρακολουθήσει το Βρετανικό Grand Prix, τραβώντας τα φλας των φωτογράφων, όπου μαζί με άλλες διασημότητες είδε τον Charles Leclerc να κερδίζει για πρώτη φορά σε έναν δραματικό αγώνα.

Η 38χρονη σταρ εμφανίστηκε ντυμένη casual με ένα μπλουζάκι οπαδών που αποτίει φόρο τιμής στον Παγκόσμιο Πρωταθλητή του 2025 Lando Norris και την ομάδα του McLaren, ενώ συνδύασε το μπλουζάκι με ένα λεπτό κολιέ διακοσμημένο με τη λέξη "Mummy".

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Για τους μη μυημένους, την «εμμονή» της με τη formula 1 την απέκτησε χάρη στον 14χρονο γιο της Άντζελο της, όπως αποκάλυψε σε σπάνια - επίσης - συνέντευξή της, την Παρασκευή.

«Ο γιος μου ασχολείται πραγματικά με το καρτ και τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω. Απλώς ρώτησε γι' αυτό πριν από μερικά χρόνια και είπα, «Εντάξει».

«Δεν ξέρω πολλούς εφήβους που έχουν πάθος, οπότε προσπαθώ πραγματικά να το ενθαρρύνω. Έχει εμμονή, αλλά έχω και εγώ εμμονή».

Συνέχισε εξηγώντας: «Αλλά όπως όταν το παιδί σου έχει ενδιαφέρον, πρέπει να κλίνεις σε αυτό. Το πιο σημαντικό, νομίζω ότι πρέπει να σας ενδιαφέρει.

«Και δεν νομίζω ότι περίμενα ποτέ να δεθώ με τον 14χρονο γιο μου για κάτι τόσο παθιασμένο όπου μας αρέσει να μαλώνουμε για τους οδηγούς, ξέρετε.

«Αλλά είναι διασκεδαστικό να έχεις αυτή την αλληλεπίδραση με ένα έφηβο αγόρι το 2026, δεν το περίμενα».

Η 16 φορές νικητής του βραβείου Grammy σε συνομιλία με τον με τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή F1 του 2025 Lando, όταν ρωτήθηκε αν ακόμα απολαμβάνει να τραγουδάει, παραδέχθηκε: «Δεν τραγουδάω πολύ συχνά πια».

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