Το Χόλιγουντ «ψηφίζει» και φέτος Ελλάδα: Ποιοι διάσημοι ξεκίνησαν το καλοκαίρι τους από τη χώρα μας

Snapshot Η Ελλάδα παραμένει δημοφιλής προορισμός για διεθνείς σταρ του Χόλιγουντ, που επιλέγουν τα νησιά της για θερινές διακοπές.

Διάσημοι όπως ο Μάικλ Τζόρνταν, η Έμιλι Ραταϊκόφσκι, και το ζευγάρι Κερτ Ράσελ

Γκόλντι Χόουν έχουν ήδη επισκεφθεί ελληνικά νησιά όπως η Μύκονος, η Κεφαλονιά, η Σίφνος και η Σκιάθος.

Η Μύκονος συνεχίζει να αποτελεί κεντρικό σημείο για το παγκόσμιο jet set, με πρόσφατες αφίξεις όπως ο Κέβιν Χαρτ και ο Ludacris.

Η Ελλάδα συνδυάζει πολυτέλεια, φυσική ομορφιά και αυθεντικότητα, προσελκύοντας συνεχώς περισσότερους διάσημους κάθε καλοκαίρι.

Προγραμματίζονται νέες αφίξεις γνωστών προσωπικοτήτων όπως η Κιάρα Φεράνι και η Κιμ Καρντάσιαν, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική δημοφιλία της χώρας ως καλοκαιρινό καταφύγιο. Snapshot powered by AI

Κάθε καλοκαίρι, η Ελλάδα επιβεβαιώνει τη θέση της ως ένας από τους πιο περιζήτητους προορισμούς στον παγκόσμιο χάρτη. Δεν είναι μόνο τα νησιά με τα γαλαζοπράσινα νερά, τα λευκά σοκάκια και το ηλιοβασίλεμα που μοιάζουν κινηματογραφικά. Είναι και η αίσθηση ελευθερίας, αυθεντικότητας και ανεπιτήδευτης ομορφιάς που κάνει τη χώρα μας σταθερό σημείο αναφοράς για τους celebrities του Χόλιγουντ.

Από τη Μύκονο και τη Σαντορίνη μέχρι την Πάρο, την Αντίπαρο, την Κέρκυρα και τις πιο ήσυχες γωνιές του Αιγαίου και του Ιονίου, διεθνείς σταρ επιλέγουν την Ελλάδα για να απολαύσουν λίγες ημέρες μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Άλλοι καταφθάνουν με υπερπολυτελή γιοτ, άλλοι φιλοξενούνται σε exclusive βίλες με θέα στο απέραντο μπλε, ενώ δεν λείπουν και εκείνοι που προτιμούν πιο χαμηλών τόνων διακοπές, αναζητώντας ιδιωτικότητα, καλό φαγητό και στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα.

Η Ελλάδα, άλλωστε, έχει τον τρόπο να συνδυάζει το glam με το αυθεντικό. Ένα δείπνο σε παραθαλάσσια ταβέρνα, μια βόλτα στα σοκάκια ενός κυκλαδίτικου νησιού ή μια βουτιά σε μια απομονωμένη παραλία μπορούν να γίνουν η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία ακόμη και για ανθρώπους που έχουν ταξιδέψει σε κάθε γωνιά του κόσμου. Και αυτός είναι ίσως ο λόγος που, χρόνο με τον χρόνο, όλο και περισσότεροι αστέρες του Χόλιγουντ επιστρέφουν στην Ελλάδα, μετατρέποντάς την σε αγαπημένο καταφύγιο των παγκοσμίου φήμης celebrities.

Και το φετινό καλοκαίρι δεν αποτελεί εξαίρεση. Ήδη, από την έναρξη της σεζόν η Ελλάδα έχει αρχίσει να γεμίζει με διεθνείς αφίξεις που επιβεβαιώνουν για ακόμη μία φορά τη δυναμική της ως «celebrity destination».

Η Μύκονος, σταθερά στην πρώτη γραμμή του παγκόσμιου jet set, υποδέχθηκε ήδη λαμπερά ονόματα, με τον Κέβιν Χαρτ και τον Ludacris να δίνουν χολιγουντιανό αέρα στο νησί των Ανέμων, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης, καλό φαγητό και την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα των Κυκλάδων.





Την ίδια στιγμή, ο Μάικλ Τζόρνταν συνεχίζει το tour του στα ελληνικά νησιά. Μετά την Μύκονο και το εντυπωσιακό φιλοδώρημα που έγινε «talk of the town», έπλευσε προς Ιόνιο και συγκεκριμένα προς Κεφαλονιά, όπου απαθανατίστηκε να γευματίζει με τη σύζυγό του, Ιβέτ Πριέτο, σε δημοφιλές εστιατόριο στο Φισκάρδο.

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι πρόσθεσε τη Σίφνο στο προσωπικό της travel diary, μοιράζοντας εικόνες από την απόδρασή της στο Αιγαίο.

Το διάσημο μοντέλο δημοσίευσε φωτογραφίες από την απόδρασή της στο νησί, ανάμεσα στις οποίες ένα στιγμιότυπο από γνωστό εστιατόριο στη Σίφνο, όπου απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης στο κυκλαδίτικο τοπίο, αλλά και εικόνες από το γαλάζιο του Αιγάιου.

Για την οικογένεια του Κερτ Ράσελ και της Γκόλντι Χόουν η Σκιάθος είναι ο «παράδεισός» τους και κάθε καλοκαίρι επιλέγουν να περνούν εκεί ένα μέρος των διακοπών τους. Μάλιστα, το ζευγάρι διατηρεί στην περιοχή Αχλαδιές μία πολυτελή βίλα.

https://www.instagram.com/p/DaDWuBoAHul/

Στην παρέα τους βρέθηκε πριν λίγες ημέρες και η κόρη της Γκόλντι Χόουν, η ηθοποιός Κέιτ Χάντσον, προκειμένου να περάσουν οικογενειακά λίγες ημέρες χαλάρωσης στο αγαπημένο τους νησί των Σποράδων, όπως κάνουν κάθε χρόνο.

Στις προγραμματισμένες αφίξεις συγκαταλέγονται, επίσης, η Κιάρα Φεράνι και η Κιμ Καρντάσιαν, οι οποίες αναμένεται να επισκεφτούν και αυτό το καλοκαίρι τα ελληνικά νησιά.

Μάλιστα, η Ιταλίδα influencer που βρέθηκε πριν λίγες ημέρες, για ένα μόνο 24ωρο στην Ελλάδα, επιβεβαίωσε σε δηλώσεις της ότι θα απολαύσει ένα μέρος των καλοκαιρινών διακοπών της στα ελληνικά νησιά.

Οι αφίξεις αυτές δείχνουν πως η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένας όμορφος προορισμός για τους διάσημους του εξωτερικού, αλλά ένα διαχρονικό καλοκαιρινό καταφύγιο που συνδυάζει πολυτέλεια, φυσική ομορφιά και αυθεντικότητα.

Από τις κοσμικές παραλίες της Μυκόνου μέχρι τα πιο ήσυχα νησιά που γίνονται viral μέσα από ένα Instagram post, η χώρα μας συνεχίζει να μαγνητίζει τους ανθρώπους της διεθνούς showbiz. Και όσο το καλοκαίρι προχωρά, όλα δείχνουν πως η λίστα των celebrities που θα επιλέξουν την Ελλάδα για λίγες ημέρες ξεκούρασης, διασκέδασης και μεσογειακής ανεμελιάς θα μεγαλώνει ακόμη περισσότερο.

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