Ρία Ελληνίδου: Ποζάρει με μαγιό σε σκάφος στη Δήλο - «Καλοκαίρι, θάλασσα, βαρκάδα»
Οι καλοκαιρινές πόζες της τραγουδίστριας πάνω σε σκάφος
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Λίγο μετά τη συναυλία που πραγματοποίησε στη Μύκονο, η Ρία Ελληνίδου αφιέρωσε λίγο χρόνο για ξεκούραση, απολαμβάνοντας μια θαλάσσια εξόρμηση στη Δήλο.
Η δημοφιλής τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από την καλοκαιρινή της απόδραση, δημοσιεύοντας στον λογαριασμό της στο Instagram φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει με μαγιό πάνω σε σκάφος, έχοντας ως φόντο τα καταγάλανα νερά του Αιγαίου.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε χαρακτηριστικά: «Καλοκαίρι, θάλασσα, βαρκάδα», συγκεντρώνοντας χιλιάδες likes και θετικά σχόλια από τους θαυμαστές της.
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