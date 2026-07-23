Σάλος με πασίγνωστο εστιατόριο με αστέρια Michelin: Μαγείρευε επιδόρπιο με... μυρμήγκια!

Οι αρχές εκτιμούν ότι κατά την επίμαχη περίοδο χρησιμοποιήθηκαν περίπου 49.000 μυρμήγκια, κυρίως ως επικάλυψη σε παγωτό

Δημήτρης Δρίζος

Σάλος με πασίγνωστο εστιατόριο με αστέρια Michelin: Μαγείρευε επιδόρπιο με... μυρμήγκια!
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Εστιατόριο με δύο αστέρια Michelin στη Νότια Κορέα χρησιμοποίησε για περίπου τέσσερα χρόνια μυρμήγκια μη εγκεκριμένα για ανθρώπινη κατανάλωση.
  • Ο ιδιοκτήτης παραδέχθηκε τη χρήση μυρμηγκιών σε πιάτα, αναφέροντας ότι υπήρχαν επιλογές χωρίς το συστατικό και ότι το 60% των πελατών επέλεγε να τα δοκιμάσει.
  • Η νομοθεσία της Νότιας Κορέας απαγορεύει τη χρήση μυρμηγκιών ως τρόφιμο, σε αντίθεση με άλλα έντομα που επιτρέπονται μετά από ελέγχους ασφάλειας.
  • Οι εισαγγελείς ζητούν ποινή φυλάκισης ενός έτους και πρόστιμο περίπου 12.000 ευρώ για τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου.
  • Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται να εκδοθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου.
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Ένα εστιατόριο βραβευμένο με δύο αστέρια Michelin βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας, καθώς χρησιμοποίησε ένα συστατικό που δεν είχε εγκριθεί για ανθρώπινη κατανάλωση στη χώρα. Το προϊόν σερβιριζόταν σε επιδόρπια και άλλα πιάτα για περίπου τέσσερα χρόνια.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Νότια Κορέα και αφορούσε τη χρήση μυρμηγκιών που είχαν εισαχθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ταϊλάνδη.

Οι αρχές εκτιμούν ότι κατά την επίμαχη περίοδο χρησιμοποιήθηκαν περίπου 49.000 μυρμήγκια, κυρίως ως επικάλυψη σε παγωτό, αλλά και στην παρασκευή άλλων πιάτων του μενού.

Ο ιδιοκτήτης παραδέχεται τη χρήση μυρμηγκιών

Ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου παραδέχθηκε ότι το κατάστημα σέρβιρε πιάτα με μυρμήγκια, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι το συστατικό υπήρχε μόνο σε ένα «μικρό μέρος» του μενού.

Σύμφωνα με το BBC, ο επιχειρηματίας υποστηρίζει επίσης ότι οι πελάτες ενημερώνονταν για την παρουσία του εντόμου και είχαν τη δυνατότητα να παραγγείλουν πιάτα χωρίς αυτό.

Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι περίπου το 60% των πελατών επέλεγε να δοκιμάσει την επικάλυψη με μυρμήγκια.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η υπεράσπιση υποστήριξε ότι υπάρχουν εστιατόρια σε άλλες χώρες, όπως η Αυστραλία, η Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, που επίσης χρησιμοποιούν μυρμήγκια στην παρασκευή πιάτων.

Ωστόσο, η νομοθεσία της Νότιας Κορέας δεν επιτρέπει τη χρήση αυτού του εντόμου για ανθρώπινη κατανάλωση.

Στη Νότια Κορέα ορισμένα είδη εντόμων, όπως οι ακρίδες και οι γρύλοι, επιτρέπονται ως τρόφιμα, αλλά μόνο αφού περάσουν από ελέγχους που αφορούν την ασφάλεια τροφίμων, την τοξικότητα, την υγιεινή και τη διατροφική τους αξία.

Οι εισαγγελείς ζήτησαν ποινή φυλάκισης ενός έτους για τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου.

Παράλληλα, ζητήθηκε και πρόστιμο ύψους 20 εκατομμυρίων νοτιοκορεατικών γουόν, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 12.000 ευρώ.

Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται στις αρχές Σεπτεμβρίου.

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