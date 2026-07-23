Κλιμακώνουν τις επιθέσεις ΗΠΑ - Ιράν με στόχο τις πολιτικές υποδομές και τα Στενά του Ορμούζ

Snapshot Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποιεί 12η συνεχόμενη νύχτα επιδρομές κατά ιρανικών στόχων, εστιάζοντας σε πολιτικές υποδομές και τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Ο πρόεδρος Τραμπ απειλεί με καταστροφή ιρανικών υποδομών σε αντίποινα για επιθέσεις σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ, ενώ το Ιράν προειδοποιεί για αποφασιστική απάντηση σε επιθέσεις στις υποδομές του.

Οι συγκρούσεις προκαλούν θύματα και καταστροφές σε περιοχές του Ιράν και έχουν επεκταθεί σε όλη τη Μέση Ανατολή, με ενεργοποίηση αεράμυνας σε Κουβέιτ, Ιορδανία, Σαουδική Αραβία και Μπαχρέιν.

Ο αποκλεισμός των Στενών Μπαμπ αλ-Μαντέμπ από τους Χούθι δημιουργεί δεύτερο εμπόδιο στις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου, επηρεάζοντας σημαντικά τις παγκόσμιες αγορές και τις τιμές του πετρελαίου.

Το οικονομικό κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ εκτιμάται στα 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια, με σημαντικές επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές και αύξηση των τιμών του αργού πετρελαίου. Snapshot powered by AI

Σε φάση ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης περνά η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξάγουν για 12η συνεχόμενη νύχτα εκτεταμένες αεροπορικές επιδρομές κατά ιρανικών στόχων. Η αντιπαράθεση έχει πλέον λάβει τη μορφή ενός πολέμου φθοράς, με τις δύο πλευρές να στρέφουν τα πυρά τους προς τις πολιτικές υποδομές και να απειλούν την παγκόσμια οικονομία με νέες αναταράξεις.

Η μάχη για τα Στενά του Ορμούζ και οι απειλές Τραμπ

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) επιβεβαίωσε τη συνέχιση των επιχειρήσεων, υπογραμμίζοντας ότι κύριος σκοπός είναι η εξουδετέρωση της ιρανικής ικανότητας να απειλεί τη διεθνή ναυσιπλοΐα. Ο αμερικανικός στρατός πιέζει για να ανακτήσει τον πλήρη έλεγχο στο Ορμούζ, μια θαλάσσια αρτηρία καθοριστικής σημασίας από την οποία διέρχεται το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαμήνυσε ότι η Ουάσινγκτον θα απαντά ακαριαία και αναλογικά σε κάθε ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικών πλοίων. Με ανάρτησή του, ο Τραμπ ξεκαθάρισε πως για κάθε πλήγμα που δέχεται πλοίο στο Στενά οι ΗΠΑ θα καταστρέφουν μία γέφυρα ή έναν σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εντός του Ιράν.

«Από εδώ και στο εξής, κάθε φορά που η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν πυροβολεί ένα πλοίο στα Στενά του Ορμούζ, είτε με πύραυλο, ρουκέτα, μη επανδρωμένο αεροσκάφος ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή ή όπλο, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βομβαρδίζουν και θα καταστρέφουν μία γέφυρα ή έναν σταθμό ηλεκτροπαραγωγής», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο Υπουργός Εξωτερικών Σεγέντ Αμπάς Αραγκτσί υπογράμμισε ότι το Ιράν υιοθετεί αμυντικό δόγμα «οφθαλμόν αντί οφθαλμού», προειδοποιώντας πως οποιαδήποτε επίθεση στις υποδομές της χώρας θα πυροδοτήσει αποφασιστική απάντηση. Ήδη, ιρανικά πλήγματα έχουν καταγραφεί εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων και μονάδων αφαλάτωσης νερού σε γειτονικά κράτη του Κόλπου.

Το Ιράν λέει ότι έχει το δικαίωμα να διαχειρίζεται την κυκλοφορία και ενδεχομένως να χρεώνει τέλη στο στενό, το οποίο ήταν ανοιχτό σε όλους και χωρίς χρέωση πριν από τον πόλεμο. Έχει επιτεθεί σε πλοία που χρησιμοποιούν μια διαδρομή μέσω του στενού που επιβλέπεται από αμερικανικές δυνάμεις και προορίζεται να βρίσκεται εκτός του ελέγχου της Τεχεράνης.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος ηγήθηκε των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, φάνηκε να αγνοεί τις απειλές του Τραμπ. «Έχουμε επανειλημμένα πει ότι η κατάσταση του στενού δεν θα επιστρέψει στις προπολεμικές συνθήκες», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αεροπορικά πλήγματα και απώλειες στην περιοχή

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εκρήξεις σε διάφορες επαρχίες της χώρας, με αμερικανικούς πυραύλους να πλήττουν περιοχές κοντά στις πόλεις Αχβάζ, Ραμσίρ, Αντιμέσκ και Σαλαμτσέχ, όπου αναφέρθηκαν θύματα. Σύμφωνα με το ιρανικό Υπουργείο Υγείας, οι αμερικανικές επιδρομές των τελευταίων ημερών έχουν στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες πολίτες, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε εκατοντάδες.

Παράλληλα, η πολεμική αναμέτρηση διαχέεται σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Η αεράμυνα του Κουβέιτ και της Ιορδανίας ενεργοποιήθηκε για την αναχαίτιση ιρανικών drones και πυραύλων, ενώ συναγερμοί για καταφύγιο σήμαναν στη Σαουδική Αραβία και το Μπαχρέιν. Την ίδια στιγμή, οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι της Υεμένης απειλούν να ανοίξουν δεύτερο μέτωπο, στοχεύοντας τη σαουδαραβική ναυτιλία στην Ερυθρά Θάλασσα.

Πώς ένας δεύτερος αποκλεισμός περιπλέκει τον πόλεμο στο Ιράν

Ο αποκλεισμός του Στενού Μπαμπ αλ-Μαντέμπ από τους Χούθι δημιουργεί ένα δεύτερο φράγμα στις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου στην Ερυθρά Θάλασσα, σε συντονισμό με την προσπάθεια του Ιράν να ελέγξει τα Στενά του Ορμούζ.

Ακόμη και πριν από τις απειλές για την κυκλοφορία πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, ο σχεδόν ολοκληρωτικός αποκλεισμός του Ορμούζ από το Ιράν είχε πυροδοτήσει τον πληθωρισμό σε όλο τον κόσμο, ωθώντας προς τα πάνω τις τιμές του πετρελαίου και πιέζοντας τους καταναλωτές βενζίνης στις ΗΠΑ, σε μια εποχή που ο αντιδημοφιλής πόλεμος έχει θέσει υπό πίεση τους Ρεπουμπλικάνους συμμάχους του Τραμπ ενόψει των εκλογών για το Κογκρέσο τον Νοέμβριο.

Εκατομμύρια βαρέλια σαουδαραβικού πετρελαίου ημερησίως κατευθύνονται προς το λιμάνι Γιανμπού του βασιλείου στην Ερυθρά Θάλασσα για να αποφύγουν το Στενό του Ορμούζ.Εάν τα φορτία δεν μπορούν να περάσουν από το νότιο στενό της Ερυθράς Θάλασσας, έχουν μόνο τη βόρεια διαδρομή μέσω της Διώρυγας του Σουέζ, με αποτέλεσμα να προστεθούν εβδομάδες και κόστος στο ταξίδι. Η απειλή των Χούθι θα μπορούσε επίσης να διευρύνει σημαντικά τον πόλεμο και να επιβαρύνει τον αμερικανικό στρατό , δήλωσαν νυν και πρώην Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Το οικονομικό κόστος

Οι επιπτώσεις της σύγκρουσης αποτυπώνονται έντονα στις διεθνείς αγορές. Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent ξεπέρασε τα 93 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας κατακόρυφη αύξηση σε σχέση με τις αρχές του μήνα. Το κλείσιμο του Ορμούζ και οι προτάσεις της Τεχεράνης για επιβολή διοδίων στη διεθνή ναυσιπλοΐα καταδικάστηκαν από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος προειδοποίησε ότι δημιουργείται επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο.

Στο εσωτερικό των ΗΠΑ, το οικονομικό και ανθρώπινο κόστος του πολέμου προκαλεί τριγμούς. Ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ εκτίμησε ότι η στρατιωτική εμπλοκή έχει κοστίσει μέχρι στιγμής 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα, ο πρόεδρος Τραμπ παρέστη στην αεροπορική βάση Ντόβερ για την υποδοχή των λειψάνων Αμερικανών στρατιωτικών που έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή.