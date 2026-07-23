Estofex: Προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες στην Ελλάδα – Ποιες περιοχές μπαίνουν στο επίκεντρο

Snapshot Η Ελλάδα αναμένεται να βιώσει αλλαγή καιρού με αυξημένη πιθαν ισχυρών καταιγίδων κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα από 23 έως 24 Ιουλίου.

Οι περιοχές με μεγαλύτερο κίνδυνο είναι η Ήπειρος, η Δυτική Μακεδονία, η Κεντρική Μακεδονία, η Δυτική Στερεά Ελλάδα, το Ιόνιο και κατά τόπους η Θεσσαλία.

Καταιγίδες στις παραπάνω περιοχές μπορεί να συνοδεύονται από έντονες βροχές, κεραυνούς, τοπικές χαλαζοπτώσεις και ισχυρές ριπές ανέμου.

Η αλλαγή του καιρού οφείλεται στην κάθοδο ψυχρότερων αερίων μαζών από την κεντρική Ευρώπη που συγκρούονται με τον πολύ θερμό και υγρό αέρα στη Μεσόγειο.

Η ατμοσφαιρική διαταραχή επηρεάζει λιγότερο την ανατολική και νότια Ελλάδα καθώς και το μεγαλύτερο μέρος του Αιγαίου. Snapshot powered by AI

Αλλαγή του καιρού αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες στη χώρα, καθώς η ατμόσφαιρα γίνεται ολοένα και πιο ασταθής μετά την αποχώρηση του ισχυρού κύματος ζέστης που επηρέασε τη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο νέος προγνωστικός χάρτης του Estofex (European Storm Forecast Experiment) δείχνει ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε ζώνη αυξημένης πιθανότητας εκδήλωσης καταιγίδων με έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας, όπου αναμένονται τα πιο αξιόλογα φαινόμενα από την Πέμπτη 23 Ιουλίου έως και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 24 Ιουλίου (UTC).

Πού αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα

Στον χάρτη του Estofex, μεγάλο μέρος της δυτικής και βόρειας Ελλάδας καλύπτεται από την κίτρινη περιοχή με την ένδειξη «K», η οποία υποδηλώνει αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδων με έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Οι περιοχές που συγκεντρώνουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες για ισχυρές καταιγίδες είναι:

Ήπειρος Δυτική Μακεδονία Κεντρική Μακεδονία Δυτική Στερεά Ελλάδα Ιόνιο κατά τόπους η Θεσσαλία

Στις περιοχές αυτές δεν αποκλείονται ισχυρές βροχές, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, τοπικές χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρές ριπές ανέμου κατά τη διάρκεια των καταιγίδων.

Αντίθετα, η ανατολική και νότια Ελλάδα, καθώς και μεγάλο μέρος του Αιγαίου, φαίνεται πως θα επηρεαστούν λιγότερο από την ατμοσφαιρική διαταραχή.

Γιατί αλλάζει τόσο γρήγορα ο καιρός

Η μεταβολή οφείλεται στην κάθοδο ψυχρότερων αερίων μαζών από την κεντρική Ευρώπη προς τη Μεσόγειο. Η σύγκρουσή τους με τον πολύ θερμό και υγρό αέρα που έχει συσσωρευτεί τις τελευταίες ημέρες δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη ισχυρών καταιγιδοφόρων νεφών.

Οι μετεωρολόγοι του Estofex επισημαίνουν ότι η ατμοσφαιρική κυκλοφορία ευνοεί κυρίως την ανάπτυξη καταιγίδων σε τοπική κλίμακα, οι οποίες μπορούν να εξελιχθούν γρήγορα και να συνοδεύονται από έντονα φαινόμενα.

Παρότι η Ελλάδα δεν βρίσκεται στις υψηλότερες βαθμίδες επικινδυνότητας του Estofex, η πρόγνωση υποδηλώνει ότι οι καταιγίδες που θα εκδηλωθούν στα δυτικά και βόρεια ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρές.

Οι πολίτες στις περιοχές όπου θα αναπτυχθούν καταιγίδες θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για έντονη κεραυνική δραστηριότητα, πρόσκαιρα μεγάλα ύψη βροχής, πιθανές χαλαζοπτώσεις και ισχυρές ριπές ανέμου, ιδιαίτερα κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες της Πέμπτης.

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