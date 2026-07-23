Βάσεις 2026: Τι ώρα αναμένεται να μπει τέλος στην αγωνία των υποψηφίων - Πού σημειώνεται άνοδος

Snapshot Τα αποτελέσματα των βάσεων εισαγωγής για το 2026 ανακοινώνονται σήμερα, Πέμπτη 23 Ιουλίου, στις 11:00 το πρωί, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά.

Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για τις βάσεις μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας results.it.minedu.gov.gr ή μέσω SMS, εφόσον έχουν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή.

Στο 1ο επιστημονικό πεδίο αναμένεται μικρή υποχώρηση των βάσεων, κυρίως στις σχολές Νομικής και Ψυχολογίας.

Στο 2ο επιστημονικό πεδίο, με βελτιωμένες επιδόσεις στα Μαθηματικά και τη Φυσική, οι βάσεις αναμένεται να ανέβουν στις Πολυτεχνικές Σχολές.

Οι Ιατρικές Σχολές στο 3ο πεδίο και οι σχολές Οικονομίας και Πληροφορικής στο 4ο πεδίο προβλέπεται να καταγράψουν άνοδο και ήπιες αυξομειώσεις αντίστοιχα. Snapshot powered by AI

Σήμερα, Πέμπτη 23 Ιουλίου, μπαίνει τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων, καθώς ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση μετά τις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανάρτηση των βάσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 11:00 το πρωί, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά. Οι υποψήφιοι θα μπορούν να ενημερωθούν για τη σχολή στην οποία εισάγονται είτε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τα αρχικά από τα προσωπικά τους στοιχεία, είτε μέσω SMS στο κινητό τους τηλέφωνο, εφόσον είχαν προηγουμένως εγγραφεί στη σχετική ειδική εφαρμογή.

Όσον αφορά την διαμόρφωση των βάσεων εισαγωγής, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, στο 1ο επιστημονικό πεδίο αναμένεται μικρή υποχώρηση των βάσεων, η οποία θα επηρεάσει κυρίως τις περιζήτητες σχολές της Νομικής και της Ψυχολογίας.

Αντίθετα, στο 2ο επιστημονικό πεδίο, το οποίο περιλαμβάνει τις Πολυτεχνικές Σχολές, οι αισθητά καλύτερες επιδόσεις των υποψηφίων στα μαθήματα της Φυσικής και των Μαθηματικών αναμένεται να ενισχύσουν τον ανταγωνισμό, πιέζοντας τις βάσεις ανοδικά στις σχολές υψηλής ζήτησης.

Παρόμοια εικόνα ανόδου εκτιμάται ότι θα καταγραφεί και στο 3ο επιστημονικό πεδίο, όπου οι Ιατρικές Σχολές αναμένεται να κινηθούν σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με πέρυσι. Τέλος, στο 4ο επιστημονικό πεδίο, που αφορά τις σχολές Οικονομίας και Πληροφορικής, οι εκτιμήσεις των ειδικών κάνουν λόγο για ήπιες αυξομειώσεις στις βάσεις εισαγωγής, ανάλογα με την ζήτηση των τμημάτων.

*Με πληροφορίες από την ΕΡΤ

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