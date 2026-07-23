Διακοπές νερού την Πέμπτη (23/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 23 Ιουλίου, διακοπές στην υδροδότηση.
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΒΟΥΛΑ
Λεωφ. Κωνσταντ. Καραμανλή 14
- ΓΑΛΑΤΣΙ (ΚΡΗΤΙΚΑ)
Σούδας και Ελπίδος
- ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
Θράκης και Βέργας
- ΤΑΥΡΟΣ
Κλαζομενών και Θράκης
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