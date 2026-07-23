Διακοπές νερού την Πέμπτη (23/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 23 Ιουλίου, διακοπές στην υδροδότηση.

Newsbomb

Διακοπές νερού την Πέμπτη (23/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

  • ΒΟΥΛΑ
    Λεωφ. Κωνσταντ. Καραμανλή 14
  • ΓΑΛΑΤΣΙ (ΚΡΗΤΙΚΑ)
    Σούδας και Ελπίδος
  • ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
    Θράκης και Βέργας
  • ΤΑΥΡΟΣ
    Κλαζομενών και Θράκης
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