Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (23/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 23 Ιουλίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Newsbomb

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (23/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

23/7/2026 8:00:00 πμ23/7/2026 10:30:00 πμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΛΙΜΠΟΝΑ έως κάθετο: ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ857Λειτουργία
23/7/2026 8:00:00 πμ23/7/2026 10:30:00 πμΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΠΟΘΟΥ - ΚΥΚΛΑΜΙΝΩΝ - ΡΟΔΩΝ - ΚΕΝΤΙΑΣ - ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ - ΛΩΤΟΥ - ΧΛΟΗΣ - ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ - ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ - ΡΟΔΩΝ - ΛΥΓΑΡΙΑΣ - ΜΙΜΟΖΑΣ - ΜΕΝΕΞΕΔΩΝ320Λειτουργία
23/7/2026 8:00:00 πμ23/7/2026 11:00:00 πμΓΛΥΦΑΔΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΕΦΕΣΣΟΥ απο κάθετο: ΔΕΛΦΩΝ έως κάθετο: ΜΥΣΤΡΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΛΦΩΝ απο κάθετο: ΟΛΥΜΠΙΑΣ έως κάθετο: ΕΦΕΣΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΕΦΕΣΣΟΥ ΝΟ 8 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ956Κατασκευές
23/7/2026 8:00:00 πμ23/7/2026 12:30:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΑΚΤΑΙΟΥ απο κάθετο: ΑΚΑΜΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΛΥΚΟΜΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΣΤΕΙΡΙΕΩΝ 1 - 3 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ856Λειτουργία
23/7/2026 8:00:00 πμ23/7/2026 12:30:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΑΚΤΑΙΟΥ απο κάθετο: ΛΥΚΟΜΙΔΩΝ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ856Λειτουργία
23/7/2026 8:00:00 πμ23/7/2026 12:30:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΕΠΤΑΧΑΛΚΟΥ απο κάθετο: ΑΚΤΑΙΟΥ έως κάθετο: ΑΜΦΙΚΤΥΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΑΚΤΑΙΟΥ απο κάθετο: ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΕΠΤΑΧΑΛΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ855Λειτουργία
23/7/2026 8:00:00 πμ23/7/2026 12:30:00 μμΑΛΙΜΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ απο κάθετο: ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ έως κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ απο κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΝΑΡΗ απο κάθετο: ΛΑΡΝΑΚΟΣ έως κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ από: 10:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ έως κάθετο: ΚΑΝΑΡΗ από: 10:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ απο κάθετο: ΧΕΙΜΑΡΑΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΛΕΜΙΝΓΚ απο κάθετο: ΧΕΙΜΑΡΑΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΥΑΤΙΔΩΝ απο κάθετο: ΧΕΙΜΑΡΑΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ958Κατασκευές
23/7/2026 8:00:00 πμ23/7/2026 12:30:00 μμΑΛΙΜΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΑΣ απο κάθετο: ΚΑΡΥΑΤΙΔΩΝ έως κάθετο: ΧΕΙΜΑΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως κάθετο: ΔΑΜΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΕΙΜΑΡΑΣ απο κάθετο: ΚΑΡΥΑΤΙΔΩΝ έως κάθετο: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ958Κατασκευές
23/7/2026 8:00:00 πμ23/7/2026 1:00:00 μμΙΛΙΟΥΑΝΔΡΟΥ - ΜΥΚΟΝΟΥ - ΜΠΙΜΠΙΖΑ319Κατασκευές
23/7/2026 8:00:00 πμ23/7/2026 2:00:00 μμΧΟΛΑΡΓΟΥΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΟΥΤΣΙΝΑ, ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ, ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΚΑΙ ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΕΩΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ.488Κατασκευές
23/7/2026 8:00:00 πμ23/7/2026 2:30:00 μμΕΡΥΘΡΩΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΗΝ ΚΕΡΑΙΑ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ.438Συντήρηση
23/7/2026 8:00:00 πμ23/7/2026 3:00:00 μμΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΚΑΜΑΡΙΖΑ ΟΔΟΙ : ΑΓΡΑΜΠΕΛΗΣ, ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ, ΜΕΤΟΧΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ1710Λειτουργία
23/7/2026 8:00:00 πμ23/7/2026 4:00:00 μμΠ.ΨΥΧΙΚΟΥΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Κ.ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡ.ΚΑΛΛΑΡΗ.485Κατασκευές
23/7/2026 9:00:00 πμ23/7/2026 11:00:00 πμΑΛΙΜΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ απο κάθετο: ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ έως κάθετο: ΣΕΡΙΦΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:17ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1973 απο κάθετο: ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ έως κάθετο: ΣΦΑΚΙΩΝ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΥ απο κάθετο: 17ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1973 έως κάθετο: ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ απο κάθετο: ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ έως κάθετο: ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ831Κατασκευές
23/7/2026 9:00:00 πμ23/7/2026 12:00:00 μμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΖυγά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 244 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ959Κατασκευές
23/7/2026 10:00:00 πμ23/7/2026 1:00:00 μμΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΥΠΑΡΗ.486Κατασκευές
3/7/2026 11:00:00 πμ23/7/2026 1:30:00 μμΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝΜΕΝΕΞΕΔΩΝ - ΚΑΛΑΜΙΑΣ - ΚΥΔΩΝΙΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ - ΕΥΟΣΜΟΥ - ΚΕΔΡΟΥ - ΚΙΤΡΩΝ - ΚΑΚΤΟΥ - ΚΑΤΗΦΕΔΩΝ - ΔΑΦΝΗΣ - ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ - ΚΑΜΕΛΙΑΣ - ΓΑΖΙΑΣ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΩΝ - ΖΕΜΠΕΡΑΣ321Κατασκευές
23/7/2026 11:00:00 πμ23/7/2026 3:00:00 μμΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΣΠ. ΚΑΨΑΛΑ, ΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ, ΧΑΡΑΥΓΗΣ, ΘΑΣΟΥ.489Κατασκευές
23/7/2026 11:30:00 πμ23/7/2026 3:30:00 μμΑΛΙΜΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΑΣ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ από: 11:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΠΥΘΑΓΟΡΑ έως κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ από: 11:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ απο κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ έως κάθετο: ΜΙΛΩΝΟΣ από: 11:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΥΘΙΔΟΣ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως κάθετο: ΠΥΘΑΓΟΡΑ από: 11:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ απο κάθετο: ΠΕΡΣΕΩΣ έως κάθετο: ΝΙΚΗΣ από: 11:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ έως κάθετο: ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ από: 11:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ από: 11:30 πμ έως: 03:30 μμ960Κατασκευές
23/7/2026 11:30:00 πμ23/7/2026 3:30:00 μμΑΛΙΜΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΛΕΡΓΗ απο κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ από: 11:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΚΑΛΛΕΡΓΗ έως κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ από: 11:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ απο κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ έως κάθετο: ΑΛΑΜΑΝΑΣ από: 11:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΛΕΡΓΗ απο κάθετο: ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ από: 11:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ απο κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ έως κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ από: 11:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΣΕΩΣ απο κάθετο: ΤΕΥΘΙΔΟΣ έως κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ από: 11:30 πμ έως: 03:30 μμ960Κατασκευές
23/7/2026 12:00:00 μμ23/7/2026 4:00:00 μμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΔΟΪΡΑΝΗΣ απο κάθετο: ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΟΜΗΡΟΥ απο κάθετο: ΔΟΪΡΑΝΗΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ απο κάθετο: ΟΜΗΡΟΥ έως κάθετο: ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΠΑΡΤΗΣ απο κάθετο: ΔΟΪΡΑΝΗΣ έως κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ957Κατασκευές
23/7/2026 12:30:00 μμ23/7/2026 3:30:00 μμΒΑΡΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΒΟΡΡΕΑΔΩΝ απο κάθετο: ΠΑΝΟΣ έως κάθετο: ΦΙΝΕΩΣ από: 12:30 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΥΡΑΝΙΑΣ απο κάθετο: ΒΟΡΡΕΑΔΩΝ έως κάθετο: ΒΟΡΕΟΥ από: 12:30 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΟΡΕΟΥ απο κάθετο: ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ έως κάθετο: ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ από: 12:30 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΝΕΩΣ απο κάθετο: ΒΟΡΕΟΥ έως κάθετο: ΒΟΡΡΕΑΔΩΝ από: 12:30 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ απο κάθετο: ΒΟΡΕΟΥ έως κάθετο: ΤΕΡΜΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ από: 12:30 μμ έως: 03:30 μμ964Κατασκευές
23/7/2026 2:00:00 μμ23/7/2026 4:30:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΒΑΛΤΟΥ απο κάθετο: ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: Μ. ΜΑΚΑ από: 02:00 μμ έως: 04:30 μμ858Λειτουργία
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