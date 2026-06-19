Αίγιο: Μυστήριο με τα ευρήματα στον τόπο του εγκλήματος - Δεν βρέθηκε πυρίτιδα στον Ιταλό

DNA, ίχνη πυρίτιδας και πλυμένο εσώρουχο περιπλέκουν την υπόθεση

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Αίγιο: Μυστήριο με τα ευρήματα στον τόπο του εγκλήματος - Δεν βρέθηκε πυρίτιδα στον Ιταλό

Ο Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία

ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στις σορούς της 54χρονης Μαρίας και του 26χρονου γιου της βρέθηκαν DNA των θυμάτων, αλλά δεν εντοπίστηκαν αποτυπώματα του υπόπτου στα όπλα.
  • Δεν βρέθηκε πυρίτιδα στα χέρια ούτε των θυμάτων ούτε του Ιταλού υπόπτου, που παραμένει προφυλακισμένος παρά τους ισχυρισμούς αθωότητάς του.
  • Η γυναίκα είχε αμυντικά τραύματα χωρίς να βρεθεί DNA του Ιταλού στα νύχια της.
  • Ο ιατροδικαστής επισημαίνει ότι η μεγάλη επαναληπτικότητα μαχαιριών στο σώμα της γυναίκας δεν συμβαδίζει με αυτοχειρία.
  • Οι αρχές ερευνούν όλα τα σενάρια, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας ύπαρξης συνεργού, ενώ αναλύουν βίντεο και εξετάζουν γειτονικά σημεία για κρυμμένα στοιχεία.
Snapshot powered by AI

Σε ακόμα περισσότερα ερωτήματα, παρά σε απαντήσεις, έχουν οδηγήσει τα αποτελέσματα των εξετάσεων γενετικού υλικού που διενεργήθηκαν στις σορούς της 54χρονης Μαρίας και του 26χρονου γιου της, Ολύμπιου, που εντοπίστηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Αίγιο.

Έχουν περάσει πλέον 12 ημέρες από το πρωινό που οι αρχές ειδοποιήθηκαν για τον θάνατο μητέρας και γιου, με τον Ιταλό σύντροφο της γυναίκας να θεωρείται έκτοτε βασικός ύποπτος για τη δολοφονία τους.

Ο ίδιος, εξαρχής επιμένει στην αθωότητά του, υποστηρίζοντας πως κοιμόταν στο διπλανό δωμάτιο από αυτό που βρέθηκαν τα θύματα και δεν άκουσε θόρυβο και ότι μητέρα και γιος αλληλοεξοντώθηκαν. Εισαγγελέας και ανακριτής δεν πείστηκαν από τους αρχικούς ισχυρισμούς του Ιταλού, αποφασίζοντας την προφυλάκισή του, με την υποστηρικτική του ομάδα να αναφέρει ότι η απόφαση αυτή στηρίχθηκε στην έλλειψη στοιχείων και όχι στην ενοχή του.

Και ενώ οι αρχές ανέμεναν τα αποτελέσματα DNA από τις σορούς για να ρίξουν περισσότερο «φως» στην υπόθεση, αυτά φαίνεται πως δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερο μυστήριο, σχετικά με το τι έγινε στη μονοκατοικία στον Λόγγο Αιγίου, τα ξημερώματα που Μαρία και Ολύμπιος άφηναν την τελευταία τους πνοή.

Μυστήριο με τα ρούχα του Ιταλού

Ανάμεσα στα ευρήματα που εξετάζονται είναι τα ρούχα του υπόπτου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δεν βρέθηκε αίμα στο εσώρουχό του, ούτε στην πετσέτα που ήταν απλωμένη στην πίσω αυλή. Παράλληλα, στο όπλο και το μαχαίρι βρέθηκε DNA των θυμάτων, ενώ δεν εντοπίστηκε κανένα δακτυλικό αποτύπωμα, ούτε των θυμάτων ούτε του δράστη.

Ο ιατροδικαστής Παντελής Αλεξάνδρου, μιλώντας στο MEGA και στην εκπομπή «Live News», αποκωδικοποιεί τα ευρήματα και εξηγεί πως αποδημείται το σενάριο να σκότωσε η μάνα τον γιο, αφού δεν βρέθηκε κανενός το αποτύπωμα στη σκανδάλη ή στη λαβή του μαχαιριού και έτσι συμπεραίνεται πως ίσως κάποιος τρίτος υπήρχε στον χώρο.

«Το γεγονός ότι βρέθηκε DNA των θυμάτων, ενώ δεν έχει βρεθεί αποτύπωμα του δράστη δύο τινά μπορεί να ισχύουν, είτε η χρήση γαντιών από τον δράστη είτε ο επιμελής καθαρισμός πιασίματος των όπλων», αναφέρει. «Μπορεί να έχουν συμβεί πολλά πράγματα όπως να έχει πεταχτεί το εσώρουχο ή να έχει πλυθεί», πρόσθεσε ο ιατροδικαστής.

Όσο για το αν μπορεί να αφαιρεθεί κάθε ίχνος αίματος αν καθαριστεί σχολαστικά το ρούχο, ο κ. Αλεξάνδρου ανέφερε ότι «άμα το έχω πλύνει με χλωρίνη δεν μένει τίποτα. Ειδικά αν το έχω πλύνει σε υψηλή θερμοκρασία και άμεσα».

Όσον αφορά στην πυρίτιδα δεν βρέθηκε ούτε στα χέρια των θυμάτων ούτε όμως και στου κατηγορούμενου. Οι Αρχές εκτιμούν πως αυτό δεν αποτελεί ελαφρυντικό στοιχείο για εκείνον καθώς είχε άπλετο χρόνο και συγκεκριμένα έξι ολόκληρες ώρες να αλλάξει την σκηνή του εγκλήματος.

Η δολοφονημένη γυναίκα έφερε αμυντικά τραύματα, όμως στα νύχια της δεν εντοπίστηκε το γενετικό υλικό του Ιταλού, κάτι που περιπλέκει ακόμα περισσότερο την υπόθεση.

«Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχει υπάρξει πάλη με άλλα μέρη του σώματος», λέει ο ιατροδικαστής. Και συμπληρώνει: «Εγώ δεν έχω ξαναδεί 20 μαχαιριές σε αυτόχειρα. Δεν αναφέρεται πουθενά τα χτυπήματα δισταγμού. Επιπλέον έστω και ένα αρκεί για να είναι θανάσιμο. Και αυτός ο αριθμός η επαναλήπτικότητα μόνο σφοδρότητα μπορούν να υποδηλώσουν και καμία ένδειξη αυτοχειρίας».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:34ΚΟΣΜΟΣ

Στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ, αφαιρέθηκε η αναφορά σε κυρώσεις κατά των Ισραηλινών υπουργών

20:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναθεωρεί επί τα βελτίω, στο 2%, το στόχο για ανάπτυξη μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν η Τράπεζα της Ελλάδος

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Τα ελληνικά Rafale στη Νορβηγία και τα F-16 στην Ισπανία που ξεχώρισαν στη μεγάλη άσκηση του ΝΑΤΟ

20:12LIFESTYLE

Συγκινημένη η Μαρία Μπεκατώρου: Η on air έκπληξη για τα 1.000 επεισόδια «The Chase» - «Νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη για την αγάπη μου μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια»

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Προειδοποίηση των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών ΗΠΑ σε Τραμπ – Ο Νετανιάχου θα προσπαθήσει να υπονομεύσει τη συμφωνία με το Ιράν

19:49ΚΟΣΜΟΣ

Νέες αποκαλύψεις για την επίσκεψη Χάρι και Μέγκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο - Πού θα μείνουν

19:45ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τον Παναγιώτη Λυμπερόπουλο προτείνει για πρόεδρο του Αρείου Πάγου η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής

19:39LIFESTYLE

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς «ξεσηκώνει» το διαδίκτυο με Πασχάλη Τερζή στο FOX για το Μουντιάλ 2026

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά: Ο ενοικιαστής που αγνοείται θεωρείται βασικός ύποπτος

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Λειψοί: Νέα δήμαρχος μετά την παραίτηση του νέου γενικού γραμματέα Αιγαίου

19:32ΕΛΛΑΔΑ

Λέσβος: Τους 1.300 τόνους ξεπερνούν οι εξαγωγές ώριμων τυριών από τη Λέσβο ενώ συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες από τους κατοίκους

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Πώς μας κάνουν τα εστιατόρια να ξοδεύουμε περισσότερα; - Δώστε προσοχή στα μενού

19:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Οι πολίτες ξέρουν πως ο Μητσοτάκης ούτε θέλει ούτε μπορεί να βάλει φρένο στην ακρίβεια

19:10LIFESTYLE

«Πυρά» Πάολα Μπαντόσα κατά Στέφανου Τσιτσιπά: «Έζησα τοξικά πράγματα, δεν ήταν εύκολο»

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Μυστήριο με τα ευρήματα στον τόπο του εγκλήματος - Δεν βρέθηκε πυρίτιδα στον Ιταλό

19:05LIFESTYLE

Μια νύχτα μόνο: Αυτό είναι το φινάλε της σειράς - Αναλυτικά τα τελευταία επεισόδια

19:02ΚΟΣΜΟΣ

FT: Υπουργός καλεί τον πρωθυπουργό Στάρμερ να παραιτηθεί - Φήμες για παραίτηση

18:50ΚΟΣΜΟΣ

Κριμαία: Ο ουκρανικός στρατός έπληξε σιδηροδρομικές γέφυρες

18:35ΕΛΛΑΔΑ

«Καλά κάναμε»: Χυδαιότητες από συγγενείς του καταδικασμένου για το θάνατο του Μάριου στο Μενίδι

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Συγκλονίζει ο πατέρας του 11χρονου Μάριου - «Η ελληνική Δικαιοσύνη έλαμψε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:37ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά: Ο ενοικιαστής που αγνοείται θεωρείται βασικός ύποπτος

18:35ΕΛΛΑΔΑ

«Καλά κάναμε»: Χυδαιότητες από συγγενείς του καταδικασμένου για το θάνατο του Μάριου στο Μενίδι

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Ο προϊστορικός θηρευτής του Λαγοκέφαλου: Ποιος είναι ο φυσικός του αντίπαλος στις ελληνικές θάλασσες

18:10ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Σοκάρει η ιατροδικαστική για την 11χρονη Λιάνα - Βιάστηκε και βασανίστηκε πριν δολοφονηθεί

19:10LIFESTYLE

«Πυρά» Πάολα Μπαντόσα κατά Στέφανου Τσιτσιπά: «Έζησα τοξικά πράγματα, δεν ήταν εύκολο»

15:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: Αλβανοί επιτέθηκαν σε υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ γιατί τους πέρασαν για Ρομά απατεώνες - Έκρυβαν όπλα

15:03LIFESTYLE

Ο Αντώνης Κανάκης κυκλοφόρησε το πρώτο τραγούδι του: «Το σκάρωσα πριν 38 χρόνια» - Βίντεο

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» καύσωνα... εκτός Ελλάδας - Ο ρόλος του αντικυκλώνα για τη χώρα μας

19:39LIFESTYLE

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς «ξεσηκώνει» το διαδίκτυο με Πασχάλη Τερζή στο FOX για το Μουντιάλ 2026

16:43ΚΟΣΜΟΣ

Ανακάλυψαν «αράχνη-ζόμπι» στον Αμαζόνιο - Σε τι «μεταμορφώνεται» για να πιάνει τη λεία της

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Πώς μας κάνουν τα εστιατόρια να ξοδεύουμε περισσότερα; - Δώστε προσοχή στα μενού

15:18ΕΘΝΙΚΑ

Τα 14 ελληνικά χωριά της Μακεδονίας που δόθηκαν στην Αλβανία - Τι προέβλεπε το Δεύτερο Πρωτόκολλο της Φλωρεντίας του 1925

19:05LIFESTYLE

Μια νύχτα μόνο: Αυτό είναι το φινάλε της σειράς - Αναλυτικά τα τελευταία επεισόδια

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στην Ευελπίδων μετά την καταδίκη του ενόχου για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου στο Μενίδι

18:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μητροπολίτης Φθιώτιδας : Εξιτήριο μετά το χειρουργείο για αφαίρεση καλοήθους όγκου της υπόφυσης

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ-Μελόνι: Από το πολιτικό ειδύλλιο στην κρίση της σχέσης τους - Πρωτοφανές διπλωματικό επεισόδιο

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Μυστήριο με τα ευρήματα στον τόπο του εγκλήματος - Δεν βρέθηκε πυρίτιδα στον Ιταλό

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Συγκλονίζει ο πατέρας του 11χρονου Μάριου - «Η ελληνική Δικαιοσύνη έλαμψε»

19:49ΚΟΣΜΟΣ

Νέες αποκαλύψεις για την επίσκεψη Χάρι και Μέγκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο - Πού θα μείνουν

17:35LIFESTYLE

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Στη δημοσιότητα σπάνιο ηχητικό ντοκουμέντο 30 χρόνια μετά τον θάνατό της - «Πολλά θα μου αναγνωριστούν αφότου πεθάνω»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ