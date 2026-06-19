Αίγιο: Μυστήριο με τα ευρήματα στον τόπο του εγκλήματος - Δεν βρέθηκε πυρίτιδα στον Ιταλό

Snapshot Στις σορούς της 54χρονης Μαρίας και του 26χρονου γιου της βρέθηκαν DNA των θυμάτων, αλλά δεν εντοπίστηκαν αποτυπώματα του υπόπτου στα όπλα.

Δεν βρέθηκε πυρίτιδα στα χέρια ούτε των θυμάτων ούτε του Ιταλού υπόπτου, που παραμένει προφυλακισμένος παρά τους ισχυρισμούς αθωότητάς του.

Η γυναίκα είχε αμυντικά τραύματα χωρίς να βρεθεί DNA του Ιταλού στα νύχια της.

Ο ιατροδικαστής επισημαίνει ότι η μεγάλη επαναληπτικότητα μαχαιριών στο σώμα της γυναίκας δεν συμβαδίζει με αυτοχειρία.

Οι αρχές ερευνούν όλα τα σενάρια, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας ύπαρξης συνεργού, ενώ αναλύουν βίντεο και εξετάζουν γειτονικά σημεία για κρυμμένα στοιχεία. Snapshot powered by AI

Σε ακόμα περισσότερα ερωτήματα, παρά σε απαντήσεις, έχουν οδηγήσει τα αποτελέσματα των εξετάσεων γενετικού υλικού που διενεργήθηκαν στις σορούς της 54χρονης Μαρίας και του 26χρονου γιου της, Ολύμπιου, που εντοπίστηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Αίγιο.

Έχουν περάσει πλέον 12 ημέρες από το πρωινό που οι αρχές ειδοποιήθηκαν για τον θάνατο μητέρας και γιου, με τον Ιταλό σύντροφο της γυναίκας να θεωρείται έκτοτε βασικός ύποπτος για τη δολοφονία τους.

Ο ίδιος, εξαρχής επιμένει στην αθωότητά του, υποστηρίζοντας πως κοιμόταν στο διπλανό δωμάτιο από αυτό που βρέθηκαν τα θύματα και δεν άκουσε θόρυβο και ότι μητέρα και γιος αλληλοεξοντώθηκαν. Εισαγγελέας και ανακριτής δεν πείστηκαν από τους αρχικούς ισχυρισμούς του Ιταλού, αποφασίζοντας την προφυλάκισή του, με την υποστηρικτική του ομάδα να αναφέρει ότι η απόφαση αυτή στηρίχθηκε στην έλλειψη στοιχείων και όχι στην ενοχή του.

Και ενώ οι αρχές ανέμεναν τα αποτελέσματα DNA από τις σορούς για να ρίξουν περισσότερο «φως» στην υπόθεση, αυτά φαίνεται πως δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερο μυστήριο, σχετικά με το τι έγινε στη μονοκατοικία στον Λόγγο Αιγίου, τα ξημερώματα που Μαρία και Ολύμπιος άφηναν την τελευταία τους πνοή.

Μυστήριο με τα ρούχα του Ιταλού

Ανάμεσα στα ευρήματα που εξετάζονται είναι τα ρούχα του υπόπτου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δεν βρέθηκε αίμα στο εσώρουχό του, ούτε στην πετσέτα που ήταν απλωμένη στην πίσω αυλή. Παράλληλα, στο όπλο και το μαχαίρι βρέθηκε DNA των θυμάτων, ενώ δεν εντοπίστηκε κανένα δακτυλικό αποτύπωμα, ούτε των θυμάτων ούτε του δράστη.

Ο ιατροδικαστής Παντελής Αλεξάνδρου, μιλώντας στο MEGA και στην εκπομπή «Live News», αποκωδικοποιεί τα ευρήματα και εξηγεί πως αποδημείται το σενάριο να σκότωσε η μάνα τον γιο, αφού δεν βρέθηκε κανενός το αποτύπωμα στη σκανδάλη ή στη λαβή του μαχαιριού και έτσι συμπεραίνεται πως ίσως κάποιος τρίτος υπήρχε στον χώρο.

«Το γεγονός ότι βρέθηκε DNA των θυμάτων, ενώ δεν έχει βρεθεί αποτύπωμα του δράστη δύο τινά μπορεί να ισχύουν, είτε η χρήση γαντιών από τον δράστη είτε ο επιμελής καθαρισμός πιασίματος των όπλων», αναφέρει. «Μπορεί να έχουν συμβεί πολλά πράγματα όπως να έχει πεταχτεί το εσώρουχο ή να έχει πλυθεί», πρόσθεσε ο ιατροδικαστής.

Όσο για το αν μπορεί να αφαιρεθεί κάθε ίχνος αίματος αν καθαριστεί σχολαστικά το ρούχο, ο κ. Αλεξάνδρου ανέφερε ότι «άμα το έχω πλύνει με χλωρίνη δεν μένει τίποτα. Ειδικά αν το έχω πλύνει σε υψηλή θερμοκρασία και άμεσα».

Όσον αφορά στην πυρίτιδα δεν βρέθηκε ούτε στα χέρια των θυμάτων ούτε όμως και στου κατηγορούμενου. Οι Αρχές εκτιμούν πως αυτό δεν αποτελεί ελαφρυντικό στοιχείο για εκείνον καθώς είχε άπλετο χρόνο και συγκεκριμένα έξι ολόκληρες ώρες να αλλάξει την σκηνή του εγκλήματος.

Η δολοφονημένη γυναίκα έφερε αμυντικά τραύματα, όμως στα νύχια της δεν εντοπίστηκε το γενετικό υλικό του Ιταλού, κάτι που περιπλέκει ακόμα περισσότερο την υπόθεση.

«Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχει υπάρξει πάλη με άλλα μέρη του σώματος», λέει ο ιατροδικαστής. Και συμπληρώνει: «Εγώ δεν έχω ξαναδεί 20 μαχαιριές σε αυτόχειρα. Δεν αναφέρεται πουθενά τα χτυπήματα δισταγμού. Επιπλέον έστω και ένα αρκεί για να είναι θανάσιμο. Και αυτός ο αριθμός η επαναλήπτικότητα μόνο σφοδρότητα μπορούν να υποδηλώσουν και καμία ένδειξη αυτοχειρίας».

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