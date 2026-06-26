Αίγιο: Ανοιχτός ο φάκελος της διπλής δολοφονίας - «Υπάρχουν ακόμα αρκετά ευρήματα προς εξέταση»

Snapshot Η διπλή δολοφονία μάνας και γιου στο Αίγιο παραμένει ανοιχτή υπόθεση με προφυλακισμένο τον κατηγορούμενο σύντροφο της γυναίκας.

Η Αστυνομία διαθέτει ακόμη ανεξερεύνητα στοιχεία που αναμένει να αξιολογήσει για την υπόθεση.

Ο Ιταλός κατηγορούμενος βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών και φέρεται να προσπάθησε να αλλοιώσει τη σκηνή του εγκλήματος.

Δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να υποδεικνύει εμπλοκή άλλου ατόμου στον χώρο του εγκλήματος.

Το κινητό τηλέφωνο του νεαρού θύματος αναμένεται να παράσχει περαιτέρω πληροφορίες στην έρευνα. Snapshot powered by AI

Η διπλή δολοφονία στο Αίγιο, μάνας και γιου, από τον σύντροφο της 54χρονης γυναίκας, ο οποίος έχει προφυλακιστεί, συνεχίζει να απασχολεί τις Αρχές, καθώς ο φάκελος της υπόθεσης παραμένει ανοιχτός.

Η Αστυνομία αναμένει να «μιλήσουν» κι άλλα στοιχεία που έχει στην κατοχή της, και δεν έχουν αξιολογηθεί ακόμη, την ώρα που στο «μικροσκόπιο» των ερευνών παραμένει ο Ιταλός κατηγορούμενος.

«Προσπάθησε να αλλάξει την σκηνή του εγκλήματος»

«Δεν μας έχει προκύψει κανένα στοιχείο, ακόμη και τώρα κατά τη διαδικασία της ανάκρισης, που να εμπλέκει άλλο άτομο μέσα στον χώρο», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Αυτό που θεωρεί η Αστυνομία είναι ότι ο κατηγορούμενος προσπάθησε να αλλάξει την σκηνή του εγκλήματος με οποιονδήποτε τρόπο». Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου, «έχουμε ακόμη ευρήματα προς εξέταση, έχουμε το κινητό τηλέφωνο του ενός θύματος, όχι της γυναίκας, αλλά του νεαρού ατόμου, που υπάρχει περίπτωση να μας δώσει στοιχεία».

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