Αίγιο: Χάπια και κάνναβη στις τοξικολογικές του 65χρονου Ιταλού- Νέα μαρτυρία για τη διπλή δολοφονία

Snapshot Ο 65χρονος Ιταλός παραμένει βασικός ύποπτος για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο, με τοξικολογικές εξετάσεις να αποκαλύπτουν ίχνη κάνναβης και υπνωτικών χαπιών.

Μάρτυρας, στενή φίλη του θύματος Ολύμπιου, επιβεβαιώνει την ανησυχία του για την κατάσταση της μητέρας του πριν το έγκλημα και αναφέρει ψυχιατρικά προβλήματα στην οικογένεια.

Ο Ολύμπιος φέρεται να προσπαθούσε να βρει βοήθεια για την μητέρα του, που αντιμετώπιζε προβλήματα αλκοολισμού και καρδιάς, ενώ υπήρχε έντονο άγχος από οικονομικά βάρη.

Η σχέση μεταξύ Ολύμπιου και Ιταλού κατηγορούμενου ήταν καλή, χωρίς εντάσεις, με τον Ιταλό να μην θεωρείται πατέρας από το θύμα.

Οι Αρχές εξετάζουν δεδομένα από τη λειτουργία σκούπας ρομπότ στο σπίτι για να επιβεβαιώσουν το χρονοδιάγραμμα, ενώ αποκλείουν εμπλοκή τρίτου προσώπου στο έγκλημα. Snapshot powered by AI

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο, καθώς τα ευρήματα από τις τοξικολογικές εξετάσεις του 65χρονου κατηγορούμενου φαίνεται να ανοίγουν νέα δεδομένα στην υπόθεση.

Ο Ιταλός παραμένει, για τις Αρχές, ο βασικός ύποπτος για το διπλό έγκλημα, με τις επόμενες ημέρες να θεωρούνται καθοριστικές, αφού είτε θα επιβεβαιωθούν τα αρχικά σενάρια είτε η υπόθεση θα οδηγηθεί σε πλήρη ανατροπή. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, στις τοξικολογικές εξετάσεις εντοπίστηκαν ίχνη κάνναβης, ενώ διαπιστώθηκε ότι είχε λάβει και υπνωτικά χάπια.

Την ίδια ώρα, στο φως έρχεται και νέα μαρτυρία από τη στενότερη φίλη του δολοφονημένου Ολύμπιου, η οποία γνώριζε καλά τόσο τα δύο θύματα όσο και τον 65χρονο Ιταλό που εξακολουθεί να θεωρείται ο βασικός ύποπτος για το έγκλημα.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της που παρουσίασε το Live News ο Ολύμπιος ήταν ιδιαίτερα ανήσυχος για την κατάσταση της μητέρας του λίγες ημέρες πριν από το έγκλημα.

«Στις 28 Μαΐου ο Ολύμπιος μου ζήτησε να βρεθούμε γιατί ήταν χάλια. Μου είπε ότι η μητέρα του τον κάλεσε εκείνο το πρωινό και δεν ήταν καλά. Του έλεγε ότι δεν αντέχει άλλο και ότι την είχαν βάλει να τον σκοτώσει. Μέχρι και ο Ιταλός του είχε πει ότι δεν αντέχει άλλο με τη Μαρία και ότι θα σηκωνόταν να φύγει από το Λόγγο. Ο Ολύμπιος μου είπε ότι η μητέρα του μπορεί ακόμα και να τον χτυπούσε τον Ιταλό».

Η αγωνία του Ολύμπιου για τη μητέρα του

Οι περιγραφές της φίλης του θύματος σε μεγάλο βαθμό συμπίπτουν με όσα υποστηρίζει ο κατηγορούμενος, ο οποίος από την πρώτη στιγμή επιμένει ότι η σύντροφός του σκότωσε τον γιο της λόγω των ψυχιατρικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε και στη συνέχεια έδωσε τέλος στη ζωή της.

«Ο Ολύμπιος έλεγε ότι δεν μπορεί να κοιτάξει τη ζωή του γιατί τρέχει συνέχεια για τη μητέρα του. Πήγε λοιπόν στο Λόγγο και άρχισε να ψάχνεται για βοήθεια. Έψαχνε για να την πάει για απεξάρτηση και ψυχίατρο».

Η ίδια αναφέρει ακόμη ότι ο Ολύμπιος της είχε πει πως η μητέρα του κατανάλωνε αλκοόλ, έστω και σε μικρό βαθμό, ενώ περιγράφει τον 26χρονο ως έναν άνθρωπο που ήταν αναστατωμένος τους τελευταίους μήνες.

«Την τελευταία φορά επικοινωνήσαμε στις 7 Ιουνίου και μου είχε πει ότι είναι δύσκολα και ότι είχαν κι άλλο επεισόδιο. Φαντάστηκα ότι πάλι θα είχε πιει και θα άνοιγε το βράδυ τις πόρτες».

«Ο Ολύμπιος μου είχε αναφέρει ότι η μητέρα του έπινε λίγο παραπάνω πριν εμφανίσει το πρόβλημα στην καρδιά. Τη δικαιολογούσε γιατί ήταν κάπως πιεσμένη και με τα οικονομικά, αλλά και επειδή έπληττε με τη ζωή στο Λόγγο. Ήταν και μια φάση που είχαν προκύψει κάποια χρέη από τον παππού του, από τη μεριά του πατέρα του, και επειδή ο Ολύμπιος είχε υπογράψει κάποια χαρτιά, όπως μου είχε πει, τα χρέη πέρασαν σε εκείνον. Όλα αυτά δημιουργούσαν στρες στη μητέρα του».

Η φίλη του Ολύμπιου περιγράφει επίσης τη σχέση του 26χρονου με τον Ιταλό κατηγορούμενο ως καλή, σημειώνοντας ότι οι δύο τους δεν είχαν έρθει σε σύγκρουση.

«Ο Ολύμπιος μεγάλωσε στο Λόγγο μαζί με τη μητέρα του και τον σύντροφό της, Μάρκο. Τον Μάρκο η μητέρα του τον γνώρισε πριν από 16 χρόνια, και με τον Ολύμπιο τα πήγαιναν πολύ καλά. Δεν είχαν καμία κόντρα αλλά δεν τον έβλεπε σαν πατέρα, γιατί πάντα έλεγε ότι ο πατέρας του πέθανε. Τον είχα γνωρίσει κι εγώ, είχα μείνει μαζί τους εκεί και μου φάνηκε καλός και ήρεμος άνθρωπος».

Τα νέα δεδομένα

Στο μεταξύ, μέσα στο επόμενο διάστημα οι Αρχές αναμένεται να αξιοποιήσουν και τα δεδομένα από τη σκούπα ρομπότ που υπήρχε στο σπίτι, καθώς στη μνήμη της εκτιμάται ότι έχει καταγραφεί η τελευταία ώρα λειτουργίας της. Ο κατηγορούμενος έχει υποστηρίξει από την πρώτη στιγμή ότι ξύπνησε στις 11:00 το πρωί και στη συνέχεια ειδοποίησε τον φίλο του, ο οποίος έφτασε στο σημείο πριν από την Αστυνομία. Προ ημερών έδωσε και νέα συμπληρωματική κατάθεση.

Οι αστυνομικοί, πάντως, έχουν αποκλείσει από νωρίς το ενδεχόμενο εμπλοκής τρίτου προσώπου στην υπόθεση, καθώς από τις κάμερες της νύχτας του φονικού προκύπτει ότι στο σπίτι δεν μπήκε κανένας άλλος πέρα από τους ενοίκους.

«Η μητέρα του αντιμετώπισε ένα σοβαρό θέμα με την καρδιά της στις αρχές του 2024. Γενικά το αμελούσε και έπινε αλκοόλ και κάπνιζε. Μετά τις εξετάσεις όμως, προσπαθούσε να το μετριάσει και νομίζω το είχε καταφέρει».

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