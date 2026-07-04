Δολοφονική «παράσταση» της συζύγου: Τον σκότωσε και τον έθαψε στο μπάνιο, αλλά τον έψαχνε 45 ημέρες

Αστυνομικοί μαζί με εργάτες έσπασαν τα καινούρια πλακάκια στο μπάνιο και αποκαλύφθηκε η σορός του 44χρονου

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Δολοφονική «παράσταση» της συζύγου: Τον σκότωσε και τον έθαψε στο μπάνιο, αλλά τον έψαχνε 45 ημέρες
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Ρούμπι, σύζυγος του αγνοούμενου Σουρέντρα Σάρμα, συνελήφθη για τη δολοφονία του και την απόκρυψη του πτώματός του κάτω από το δάπεδο του μπάνιου τους στην Άγκρα.
  • Ο άνδρας αγνοούνταν από τις 18 Μαΐου, ενώ η εξαφάνισή του δηλώθηκε στις 26 Μαΐου, με τη Ρούμπι να προσποιείται ότι βοηθά στις έρευνες επί 45 ημέρες.
  • Η αστυνομία εντόπισε ύποπτα πρόσφατα τοποθετημένα πλακάκια και σοβά στο μπάνιο, που έκρυβαν το πτώμα, και ανακάλυψε την αλήθεια μετά από έρευνα και υποψίες της οικογένειας.
  • Η Ρούμπι ομολόγησε τη δολοφονία και παραδέχθηκε ότι είχε κανονίσει εργασίες ανακαίνισης στο μπάνιο πριν το έγκλημα για να καλύψει τα ίχνη της.
  • Το κίνητρο της δολοφονίας παραμένει υπό διερεύνηση, με αναφορές για διαμάχες μεταξύ του ζευγαριού λόγω της συχνής κατανάλωσης αλκοόλ από τον Σουρέντρα.
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Ανατρεπτική εξέλιξη είχε η εξαφάνιση ενός άνδρα στην Ινδία, όταν η αστυνομία συνέλαβε τη σύζυγό του για τη δολοφονία του, ενώ έθαψε το πτώμα του στο πτώμα του στο μπάνιο του σπιτιού τους στην Άγκρα του Ουτάρ Πραντές.

Η σύζυγος, που ταυτοποιήθηκε ως Ρούμπι, είχε δηλώσει την εξαφάνιση του συζύγου της, Σουρέντρα Σάρμα, 44 ετών και εμφανιζόταν με κλάματα μπροστά στους γείτονες για να δείξει ότι ήταν συντετριμμένη, ενώ προσποιούνταν επί 45 ημέρες πως βοηθούσε την αστυνομία στις έρευνες για τον εντοπισμό του.

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Ωστόσο, η οικογένεια του Σουρέντρα εντόπισε πολλές ασυνέπειες στην εκδοχή της για την εξαφάνισή του. Η πρόοδος ήρθε όταν ο αδελφός του συζύγου της εξέφρασε υποψίες για τη Ρούμπι.

Το ανατριχιαστικό μυστικό αποκαλύφθηκε όταν η αστυνομία ξέθαψε πρόσφατα τοποθετημένα πλακάκια και ανέσυρε τα αποσυντιθέμενα λείψανα.

Η αστυνομία, μαζί με μερικούς εργάτες, έσπασε ένα στρώμα σοβά στο δάπεδο του μπάνιου για να ανασύρει το πτώμα, ενώ ερευνά αν εμπλέκονται και άλλα άτομα στη δολοφονία.

Ο 44χρονος αγνοούνταν από τις 18 Μαΐου, ενώ η αναφορά για την εξαφάνισή του έγινε τελικά στις 26 Μαΐου.

Καθώς η έρευνα προχωρούσε, η αστυνομία εντόπισε αρκετές ασυνέπειες στις καταθέσεις που έλαβε.

Την Παρασκευή, οι αστυνομικοί επισκέφθηκαν εκ νέου το σπίτι για επαλήθευση στο πλαίσιο μιας παλαιότερης υπόθεσης. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, θεώρησαν ύποπτη τη συμπεριφορά της Ρούμπι, ενώ ήδη ο κουνιάδος της είχε μοιραστεί τις ανησυχίες του με τους ανακριτές.

Η έρευνα αυτή οδήγησε την αστυνομία στο μπάνιο, όπου τα πρόσφατα τοποθετημένα πλακάκια και ο καινούριος σοβάς τράβηξαν αμέσως την προσοχή τους. Υποψιάζοντας ότι κάτι είχε κρυφτεί κάτω από το δάπεδο, οι αστυνομικοί διέταξαν να σκαφτεί το μπάνιο.

Λίγα λεπτά αργότερα, ανακάλυψαν το αποσυντεθειμένο πτώμα του Σουρέντρα θαμμένο κάτω από τα πλακάκια, αποκαλύπτοντας αυτό που οι ερευνητές θεωρούν ως μια περίτεχνη απόπειρα απόκρυψης του εγκλήματος.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα, η κατηγορουμένη έθαψε το πτώμα μέσα στο μπάνιο αμέσως μετά τη δολοφονία. Ρίχτηκε χώμα πάνω από το πτώμα πριν το δάπεδο σοβατιστεί και καλυφθεί με καινούργια πλακάκια, προκειμένου να εξαλειφθούν όλα τα ίχνη του εγκλήματος.

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, η Ρούμπι ομολόγησε τη δολοφονία. Σύμφωνα με την αστυνομία, αποκάλυψε ότι είχε κανονίσει με έναν χτίστη και εργάτες να πραγματοποιήσουν εργασίες ανακαίνισης στο μπάνιο ακόμη και πριν από το περιστατικό.

Οι ερευνητές, ωστόσο, δήλωσαν ότι το ακριβές κίνητρο πίσω από τη δολοφονία και η πλήρης ακολουθία των γεγονότων θα διαπιστωθούν μόνο μετά την εξέταση όλων των αποδεικτικών στοιχείων που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Ο αδελφός του Σουρέντρα, Ανίλ Σάρμα, δήλωσε ότι το ζευγάρι είχε διαμάχες, καθώς ο 44χρονος κατανάλωνε συχνά αλκοόλ.

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