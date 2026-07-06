Θεσσαλονίκη: Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά κοντά στον Λαγκαδά

Snapshot Ξέσπασε φωτιά κοντά στο χωριό Χρυσαυγή στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Η πυρκαγιά καίει καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί πάνω από 30 πυροσβέστες με 14 οχήματα και ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ.

Μέχρι στιγμής, οι φλόγες δεν απειλούν το χωριό Χρυσαυγή. Snapshot powered by AI

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά που έχει ξεσπάσει περιοχή του Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 18:30 κοντά στο χωριό Χρυσαυγή και καίει καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ενώ για την κατάσβεσή της υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση από την Πυροσβεστική.

Πιο συγκεκριμένα, στο σημείο έχουν σπεύσει πάνω από 30 πυροσβέστες με 14 οχήματα και μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ.

Προς το παρόν οι φλόγες δεν απειλούν το χωριό.

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