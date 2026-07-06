Κεφαλονιά: Προφυλακίστηκε προπονητής που κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικων αθλητριών

Από τα τέλη Δεκεμβρίου του 2025 είχε καταγραφεί τηλεφωνική καταγγελία από μητέρα ανήλικης αθλήτριας

Μίλτος Τσεκούρας

Κεφαλονιά: Προφυλακίστηκε προπονητής που κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικων αθλητριών
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Προπονητής στίβου στην Κεφαλονιά προφυλακίστηκε κατηγορούμενος για σεξουαλική παρενόχληση ανηλίκων αθλητριών και σωματική βία.
  • Η καταγγελία ξεκίνησε από μητέρα που επικοινώνησε ανώνυμα με την Εθνική Γραμμή SOS 1056 στα τέλη Δεκεμβρίου 2025.
  • Η μητέρα είχε προηγουμένως απευθυνθεί στην Εισαγγελία αλλά δεν κατέθεσε επώνυμα για λόγους προστασίας της ιδιωτικότητας των παιδιών.
  • Άλλοι γονείς εμπλεκόμενων παιδιών ζήτησαν ψυχολογική υποστήριξη και καθοδήγηση από τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού».
  • Ο Οργανισμός επισημαίνει αύξηση των αναφορών για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και καλεί σε άμεση κοινωνική ευαισθητοποίηση.
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Νέα δεδομένα στην υπόθεση του προπονητή στίβου στην Κεφαλονιά, ο οποίος έχει προφυλακιστεί με την κατηγορία της σεξουαλικής παρενόχληση ανηλίκων, φέρνει στο φως ανακοίνωση που εξέδωσε ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Όπως αποκαλύπτεται, ήδη από τα τέλη Δεκεμβρίου του 2025 είχε καταγραφεί τηλεφωνική καταγγελία στην Εθνική Γραμμή SOS 1056 από μητέρα ανήλικης αθλήτριας.

Η επικοινωνία με τις αρχές και οι μορφές κακοποίησης

Σύμφωνα με την επίσημη τοποθέτηση του Οργανισμού, η μητέρα κατήγγειλε σοβαρή σεξουαλική παρενόχληση της κόρης της αλλά και άλλων ανήλικων κοριτσιών από τον συγκεκριμένο προπονητή. Μέσω της τηλεφωνικής γραμμής, η γυναίκα διασυνδέθηκε άμεσα με την Αστυνομική Διεύθυνση Κεφαλονιάς, προκειμένου να καταθέσει ανώνυμα όσα γνώριζε για το δικό της παιδί και τις συναθλήτριές της.

Παράλληλα, τα περιστατικά δεν περιορίζονταν μόνο σε σεξουαλικής φύσεως αδικήματα. Η ανακοίνωση υπογραμμίζει πως «αναφέρθηκε ότι ο προπονητής ασκεί και σωματική βία στα παιδιά, σε μορφή σφαλιάρας αν δεν κάνουν σωστά μια άσκηση, ενώ τους κάνει συχνά υποτιμητικά σχόλια».

Η προσπάθεια προστασίας της ιδιωτικότητας

Ένα κρίσιμο στοιχείο της υπόθεσης είναι πως η γυναίκα είχε αναζητήσει νωρίτερα βοήθεια από την αρμόδια Εισαγγελία. Ωστόσο δεν προχώρησε στο επόμενο βήμα, «καθώς της είχε ζητηθεί να καταθέσει επώνυμη καταγγελία, γεγονός που δεν επιθυμούσε για να προστατέψει την ιδιωτικότητα του δικού της παιδιού αλλά και των υπολοίπων».

Αρκετούς μήνες αργότερα, γονείς ενός ακόμη παιδιού που φέρεται να εμπλέκεται στα γεγονότα της Κεφαλονιάς επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις του Οργανισμού, αναζητώντας κατευθύνσεις και ψυχολογική υποστήριξη.

Ανησυχητική αύξηση των αναφορών

Ο Οργανισμός κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Το τελευταίο διάστημα καταγράφεται σημαντική αύξηση στις κλήσεις που αφορούν σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, γεγονός που καθιστά αναγκαία την άμεση ευαισθητοποίηση της κοινωνίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Σε συνέχεια δημοσιευμάτων σχετικά με την προφυλάκιση προπονητή στην Κεφαλλονιά για σεξουαλική κακοποίηση

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει ότι:

  • Τέλη Δεκεμβρίου το 2025 ο Οργανισμός δέχτηκε κλήση στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056 από μητέρα που κατήγγειλε σοβαρή σεξουαλική παρενόχληση της κόρης της αλλά και άλλων ανήλικων κοριτσιών από προπονητή στίβου στην Κεφαλονιά.
  • Αμέσως, μέσω της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS1056, η μητέρα διασυνδέθηκε με την Αστυνομική Διεύθυνση Κεφαλονιάς, όπου ανώνυμα κατήγγειλε όσα γνώριζε και αφορούσαν τόσο στο παιδί της όσο και συναθλήτριες της κόρης της.
  • Τέλος, αναφέρθηκε ότι ο προπονητής ασκεί και σωματική βία στα παιδιά, σε μορφή σφαλιάρας αν δεν κάνουν σωστά μια άσκηση, ενώ τους κάνει συχνά υποτιμητικά σχόλια.
  • Πρόσθετα, η μητέρα ανάφερε ότι πριν καλέσει στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056, είχε απευθυνθεί στην αρμόδια Εισαγγελία ωστόσο δεν είχε προχωρήσει σε καταγγελία, καθώς της είχε ζητηθεί να καταθέσει επώνυμη καταγγελία, γεγονός που δεν επιθυμούσε για να προστατέψει την ιδιωτικότητα του δικού της παιδιού αλλά και των υπολοίπων.
  • Μήνες αργότερα «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056 επισκέφθηκαν οι γονείς άλλου εμπλεκόμενου παιδιού στα περιστατικά κακοποίησης στην Κεφαλλονιά, ζητώντας κατευθύνσεις και υποστήριξη.

Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο, καθώς βάσει του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αυξάνονται οι κλήσεις και οι αναφορές στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1056, οι οποίες αφορούν σε σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» για πολλοστή φορά καλεί κάθε παιδί και ενήλικα να καλέσει στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 ή ηλεκτρονικά στο CyberTipline Hellas https://www.hamogelo.gr/gr/el/paidia-thimata-vias:cyber-tipline/ δωρεάν, ανώνυμα, όλο το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο για να ζητήσει βοήθεια, να αναφέρει περιστατικού παιδιού που κινδυνεύει, να ζητήσει κατευθύνσεις.

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