Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε φορτηγό στην περιοχή της Γιαννιτσών

Snapshot Φωτιά ξέσπασε σε ΙΧ φορτηγό που κινούνταν στην περιοχή της Γιαννιτσών στη Θεσσαλονίκη γύρω στις 12 το μεσημέρι.

Η φωτιά πιθανόν ξεκίνησε από τους ιμάντες του οχήματος και προκάλεσε υλικές ζημιές στο φορτηγό.

Ο οδηγός προσπάθησε να ελέγξει την κατάσταση ανοίγοντας την πόρτα, όταν οι φλόγες άρπαξαν.

Η κατάσβεση έγινε αρχικά με πυροσβεστήρες από το φορτηγό και γειτονικά καταστήματα, ενώ η Πυροσβεστική έφτασε εντός πέντε λεπτών και ολοκλήρωσε την κατάσβεση.

Δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός από το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 12 το μεσημέρι σε ΙΧ φορτηγό που βρισκόταν σε κίνηση στην περιοχή της Γιαννιτσών, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός άνοιξε την πόρτα του φορτηγού προκειμένου να διαπιστώσει τι είχε συμβεί, όταν οι φλόγες άρπαξαν, ενώ εκτιμάται ότι η φωτιά ξεκίνησε από τους ιμάντες του οχήματος.

Για την κατάσβεση χρησιμοποιήθηκαν οι πυροσβεστήρες που υπήρχαν στο φορτηγό, αλλά και πυροσβεστήρες από παρακείμενα καταστήματα, τα οποία ήταν εκείνη την ώρα ανοιχτά.

Στο σημείο έφτασε η Πυροσβεστική Υπηρεσία περίπου πέντε λεπτά αργότερα και προχώρησε στην πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.

Δείτε επίσης φωτογραφίες:

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα. Το φορτηγό υπέστη υλικές ζημιές, ενώ δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.

Με πληροφορίες από rthess.gr

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