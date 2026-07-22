Μεσσηνία: Στον ανακριτή ο κοινοτάρχης, ο αδελφός του κι ο πυροσβέστης -Βαρύ το κατηγορητήριο

Snapshot Τρεις συλληφθέντες, ένας κοινοτάρχης, ο αδελφός του και ένας πυροσβέστης, οδηγήθηκαν στον ανακριτή Καλαμάτας για εμπρησμούς και εκβιασμούς στη Μεσσηνία.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν επτά εμπρησμούς από πρόθεση σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις κατά τα έτη 2024 και 2025, που προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές και κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές.

Ορισμένοι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν και την κατηγορία της εκβίασης.

Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες και σκοπεύουν να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία για την αθωότητά τους κατά τις απολογίες τους.

Η μεταφορά τους στα δικαστήρια έγινε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Snapshot powered by AI

Το κατώφλι του ανακριτή Καλαμάτας πέρασαν το πρωί της Τετάρτης οι τρεις συλληφθέντες, που κατηγορούνται για εμπρησμούς κι εκβιασμούς σε χωριά της Μεσσηνίας. Πρόκειται για έναν εν ενεργεία κοινοτάρχη, τον αδελφό του, κι έναν πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης.

Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για επτά εμπρησμούς από πρόθεση, οι οποίοι φέρονται να τελέστηκαν κατά τα έτη 2024 και 2025 σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι πυρκαγιές μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, ενώ προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε περιουσίες. Παράλληλα, οι τρεις κατηγορούνται για εκβιάσεις, διακεκριμένες φθορές και κλοπές, ενώ η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται για να διαπιστωθεί αν υπάρχει σύνδεση και με άλλες πυρκαγιές που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στην περιοχή του Βλαχόπουλου και της Μεταμόρφωσης.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στα Δικαστήρια Καλαμάτας υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος.

Όλοι οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες

Ο συνήγορος υπεράσπισης ενός εκ των κατηγορουμένων και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, Κωνσταντίνος Μαργέλης, δήλωσε ότι όλοι οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται και υποστήριξε ότι κατά τις απολογίες τους θα προσκομίσουν στοιχεία που, όπως είπε, θα αποδεικνύουν την αθωότητά τους. Ειδικότερα για τον εντολέα του, ανέφερε ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τις πράξεις για τις οποίες κατηγορείται και εξέφρασε την πεποίθηση ότι αυτό θα αποδειχθεί κατά την απολογητική διαδικασία.

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