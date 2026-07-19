Μεσσηνία: Εφιάλτης για την περιοχή ο μαφιόζος κοινοτάρχης - Εκβιασμοί, κλοπές, φθορές και... ΟΠΕΚΕΠΕ

Το καλοκαίρι του 2024 καταστράφηκαν εκατοντάδες στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης από πυρκαγιές, ενώ οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες και περιμένουν να απολογηθούν.

Μιχάλης Παπαδάκος

Μεσσηνία: Εφιάλτης για την περιοχή ο μαφιόζος κοινοτάρχης - Εκβιασμοί, κλοπές, φθορές και... ΟΠΕΚΕΠΕ
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στη Μεσσηνία, μια εγκληματική ομάδα, με επικεφαλής τον κοινοτάρχη, πραγματοποιούσε εκβιασμούς, κλοπές, εμπρησμούς και δολιοφθορές επί χρόνια, προκαλώντας φόβο στους κατοίκους.
  • Η ομάδα φέρεται να εμπλέκεται σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω πίεσης προς τους χωριανούς για παραχώρηση ή εκμίσθωση χωραφιών.
  • Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μετά από διετή έρευνα εξιχνίασε τη δράση του κυκλώματος και προχώρησε σε συλλήψεις, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για επιπλέον εμπλεκόμενα άτομα, μεταξύ αυτών και γυναίκα.
  • Οι κάτοικοι ανέφεραν σοβαρές καταστροφές περιουσιών, όπως εμπρησμούς, δηλητηριάσεις ζώων, καταστροφή ελαιόδεντρων και απειλές, που τους καθιστούσαν όμηρους στο ίδιο τους το χωριό.
  • Το καλοκαίρι του 2024 καταστράφηκαν εκατοντάδες στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης από πυρκαγιές, ενώ οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες και περιμένουν να απολογηθούν.
Snapshot powered by AI

Τα στόματα αρχίζουν πλέον να ανοίγουν στο μικρό χωριό της Μεσσηνίας, όπου οι κάτοικοι περιγράφουν ένα καθεστώς φόβου που, όπως καταγγέλλουν, επικρατούσε για πολλά χρόνια.

Τουλάχιστον 7 πυρκαγιές από πρόθεση, εκβιασμοί, κλοπές, φθορές συνέθεταν το σκηνικό που βίωναν οι κάτοικοι από τους συλληφθέντες. Συν τοις άλλοις, εξετάζεται αν εμπλέκονται και με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς οι συλληφθέντες φέρονται να πίεζαν τους χωριανούς να τους παραχωρήσουν ή να τους εκμισθώσουν χωράφια για να πάρουν παράνομες επιδοτήσεις. Η καταστροφή που έχει υποστεί το χωριό απ' αυτούς είναι τεράστια.

«Το 2024 είδα το χωράφι μου να καίγεται, καταστραφήκαμε... Από την πρώτη στιγμή ήμασταν βέβαιοι ότι ήταν εμπρησμός γιατί έγινε νύχτα» λέει παθών της συμμορίας. Όλες οι φωτιές στο χωριό, είχαν μπει νύχτα, όπως προέκυψε από την έρευνα της ΔΑΕΕ.

Και γυναίκα στο κάδρο των ερευνών

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, η έρευνα δεν περιορίζεται στους τρεις συλληφθέντες. Εκτός από το τέταρτο πρόσωπο που περιλαμβάνεται ήδη στη δικογραφία, οι Αρχές εξετάζουν την εμπλοκή και άλλων ατόμων, καθώς η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχει συγκεντρώσει νέα στοιχεία και μαρτυρίες. Ανάμεσα στα πρόσωπα που ερευνώνται βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, και μία γυναίκα.

Κάτοικοι που επί χρόνια δίσταζαν να μιλήσουν, περιγράφουν σήμερα απειλές, εκβιασμούς, κλοπές, εμπρησμούς και δολιοφθορές, υποστηρίζοντας ότι ζούσαν υπό διαρκή πίεση και φόβο.

Φόβος και τρόμος ο κοινοτάρχης

Για χρόνια, η φερόμενη εγκληματική ομάδα δρούσε ανενόχλητη. Παρότι υπήρχαν καταγγελίες, δεν είχε σχηματιστεί καμία δικογραφία από τις τοπικές αστυνομικές αρχές. Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν ανέλαβε την έρευνα η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού από την Αθήνα, η οποία, ύστερα από συστηματική διερεύνηση δύο ετών, κατάφερε να εξιχνιάσει τη δράση του κυκλώματος.

Οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον της Δικαιοσύνης, έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας.

Νέα στοιχεία που ήρθαν στο φως, περιγράφουν μια εγκληματική δράση που, σύμφωνα με τη δικογραφία, ξεπερνούσε κατά πολύ τους εμπρησμούς. Βίντεο-ντοκουμέντο και μαρτυρίες κατοίκων αποκαλύπτουν σαμποτάζ σε υποδομές, κλοπές, διαρρήξεις και καταστροφές περιουσιών.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η ομάδα, στην οποία φέρονται να συμμετείχαν ένας πρόεδρος κοινότητας, ένας πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης και ο αδελφός του προέδρου, έκλεβε λιπάσματα, διερρήγνυε αποθήκες και οχήματα, ενώ προχωρούσε ακόμη και σε ψεκασμούς δηλητηρίου σε ελαιόδεντρα, προκαλώντας ολοκληρωτική καταστροφή σε όσους, όπως υποστηρίζεται, δεν συμμορφώνονταν με τις απαιτήσεις της.

Οι μαρτυρίες των κατοίκων είναι αποκαλυπτικές

«Ζούσαμε έναν κανονικό εφιάλτη. Μας άφηναν χωρίς νερό, απειλούσαν τις περιουσίες μας και, αν δεν τους έδινες αυτά που ζητούσαν, σε κατέστρεφαν. Ήμασταν όμηροι μέσα στο ίδιο μας το χωριό. Φέτος τον χειμώνα έκαψαν ένα σπίτι, αφού πρώτα δηλητηρίασαν πέντε σκυλιά του ιδιοκτήτη. Συγγενικό μου πρόσωπο αναγκαζόταν να δίνει χρήματα στον πρόεδρο, διαφορετικά δεν μπορούσε να ποτίσει τα χωράφια του», αναφέρει κάτοικος στον ΑΝΤ1.

Άλλος κάτοικος περιγράφει: «Στο χωριό γίνονταν συνεχώς κλοπές, φωτιές και καταστροφές. Ζούσαμε με την αγωνία ότι θα είμαστε οι επόμενοι στόχοι. Όποιος μιλούσε ή διαμαρτυρόταν φοβόταν τις συνέπειες».

Χαρακτηριστική είναι και η υπόθεση με τα 70 ελαιόδεντρα που κόπηκαν από τη ρίζα μέσα σε μία νύχτα το 2024. Ο ιδιοκτήτης τους, μιλώντας ανώνυμα στον ΑΝΤ1, περιγράφει πως, όταν ζήτησε βοήθεια, δεν βρήκε ανταπόκριση.

«Πήγαν νύχτα και μου έκοψαν τις ελιές. Ζήτησα να κινητοποιηθεί το χωριό για να βρεθεί λύση, όμως δεν έγινε τίποτα. Έχουν γίνει πολλές κλοπές, πολλές φωτιές και πολλές καταστροφές. Δυστυχώς, κανείς δεν μιλούσε», δηλώνει.

Το πρωί οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, στα Δικαστήρια Καλαμάτας. Αρνούνται όλες τις κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι θα προσκομίσουν στοιχεία που αποδεικνύουν την αθωότητά τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μόνο το καλοκαίρι του 2024 καταστράφηκαν περίπου 145 στρέμματα από πυρκαγιές στην περιοχή, ενώ ενεργοποιήθηκε και το 112. Έναν χρόνο αργότερα, νέα μεγάλη φωτιά αποτέφρωσε περίπου 500 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης, απειλώντας ακόμη και κατοικημένες περιοχές.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:52ΕΛΛΑΔΑ

Πιερία: Νεκρός 78χρονος σε παραλία του Νέου Παντελεήμονα 

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Καρδίτσα: Πρωτοφανές επεισόδιο στο Νεοχώρι όπου ο ιερέας γρονθοκόπησε τον πρόεδρο του χωριού

23:42ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νεκρή η Αμερικανίδα πυγμάχος Χάνα Ραπ σε τραγικό δυστύχημα με το ποδήλατό της - Έκανε όπισθεν οδηγός

23:35ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ημίχρονο τύπου Super Bowl - Σε 11 λεπτά Μαντόνα, BTS, Τζάστιν Μπίμπερ και Σακίρα

23:33ΚΟΣΜΟΣ

Αντιδράσεις και διαβήματα από Κουβέιτ - Ιορδανία για τα ιρανικά χτυπήματα

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Μεσσηνία: Εφιάλτης για την περιοχή ο μαφιόζος κοινοτάρχης - Εκβιασμοί, κλοπές, φθορές και... ΟΠΕΚΕΠΕ

23:24ΚΟΣΜΟΣ

Το γραφείο Νετανιάχου απαντά στη δήλωση του Δημάρχου Νέας Υόρκης για πιθανή σύλληψη

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Τα μέτρα για τον καύσωνα - Η γραμμή εξυπηρέτησης 1595 και πού προσφέρονται κλιματιζόμενοι χώροι

23:13ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Αγκαλιά με τον ishowspeed ο Αντετοκούνμπο στις VIP σουίτες του τελικού

23:07ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ενθουσιασμένος με το χρυσό κύπελλο του Μουντιάλ – Το χάιδεψε και χαμογελούσε – Βίντεο

22:58ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτική εμπειρία: Τετ α τετ πεζοπόρων με την πανίσχυρη αρκούδα της Αλάσκας «Scuba Sue»

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Πιερία: Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη σε παραλία

22:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Αναλυτικά οι πληρωμές έως τις 24 Ιουλίου

22:40ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο πρόεδρος του Λιβάνου συναντήθηκε με τον ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο  

22:31ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Η απάντηση Νετανιάχου στον δήμαρχο Νέας Υόρκης για τις δηλώσεις περί σύλληψής του

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Μουντιάλ: Είναι δύσκολο να στοιχηματίσεις εναντίον του Μέσι

22:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο κροκόδειλος «Οσάμα» που σκότωσε 80 άτομα και «αρνήθηκε να πεθάνει»

22:09ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Athens Open: Δεν τα κατάφερε στον τελικό η Σάκκαρη που ηττήθηκε από την ανώτερη Κρεϊτσίκοβα

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ανατροπή σκάφους στη Θάσο - Περισυνελέγησαν οι επιβαίνοντες

21:57ΚΟΣΜΟΣ

Μαύρη Θάλασσα: Τουρκικό εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε από πυραύλους - Νεκροί 5 ναυτικοί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:47ΕΛΛΑΔΑ

Καρδίτσα: Πρωτοφανές επεισόδιο στο Νεοχώρι όπου ο ιερέας γρονθοκόπησε τον πρόεδρο του χωριού

21:39ΚΟΣΜΟΣ

«Έχεις σκεφτεί ότι μπορεί να ανατιναχτείς ανά πάσα στιγμή»: Η ερώτηση Αραγκτσί στον Γουίτκοφ

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Νέες αποκαλύψεις για τη σατανική σύζυγο: Άφησε νηστικό το φίδι 3 ημέρες - Πλήρωσε τον εραστή για να το φέρει

20:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live blog: Ο μεγάλος τελικός του Mουντιάλ ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή

17:29ΚΟΣΜΟΣ

Δεν πήγε κανείς στο πάρτι γενεθλίων 7χρονης - Η κίνηση που τα άλλαξε όλα

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Μεσσηνία: Εφιάλτης για την περιοχή ο μαφιόζος κοινοτάρχης - Εκβιασμοί, κλοπές, φθορές και... ΟΠΕΚΕΠΕ

16:57WHAT THE FACT

Viral επική αναμέτρηση: Γάτα εναντίον κόμπρας - Ο τελικός νικητής

22:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο κροκόδειλος «Οσάμα» που σκότωσε 80 άτομα και «αρνήθηκε να πεθάνει»

23:42ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νεκρή η Αμερικανίδα πυγμάχος Χάνα Ραπ σε τραγικό δυστύχημα με το ποδήλατό της - Έκανε όπισθεν οδηγός

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά-διοικητής νοσοκομείου: «Είχε μόλις τελειώσει τη νυχτερινή βάρδια η νοσηλεύτρια - Ο ασθενής ήταν χωρίς αισθήσεις κι o διασώστης του έκανε ΚΑΡΠΑ όταν συνέβη το τροχαίο»

23:35ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ημίχρονο τύπου Super Bowl - Σε 11 λεπτά Μαντόνα, BTS, Τζάστιν Μπίμπερ και Σακίρα

20:25ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Προ των πυλών ο ολοκληρωτικός πόλεμος ΗΠΑ - Ιράν μετά τον θάνατο Αμερικανών στρατιωτών

23:52ΕΛΛΑΔΑ

Πιερία: Νεκρός 78χρονος σε παραλία του Νέου Παντελεήμονα 

23:13ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Αγκαλιά με τον ishowspeed ο Αντετοκούνμπο στις VIP σουίτες του τελικού

07:55LIFESTYLE

Σειρές που έγραψαν ιστορία και βασίστηκαν σε βιβλία

23:07ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ενθουσιασμένος με το χρυσό κύπελλο του Μουντιάλ – Το χάιδεψε και χαμογελούσε – Βίντεο

09:36LIFESTYLE

Καλεσμένος σε γάμο λίγους μήνες μετά την περιπέτεια της υγείας του ο Γιώργος Μυλωνάκης

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόκληση της Άγκυρας: Κατηγορεί την Ελλάδα για παραβίαση της Συνθήκης της Λωζάνης για τα σχολεία

21:55ΕΛΛΑΔΑ

Ωραιόκαστρο: Εντοπίστηκε σορός μετά από φωτιά σε ΙΧ

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Μελόνι: Θέλει να δοθεί χάρη στον κοσμηματοπώλη που σκότωσε δύο ληστές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ