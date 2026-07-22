Μυτιλήνη: Νέες κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων για τις αποζημιώσεις του αφθώδους πυρετού

Snapshot Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Μυτιλήνης οργανώνουν νέες κινητοποιήσεις στις 27 Ιουλίου για την καθυστέρηση των αποζημιώσεων λόγω αφθώδους πυρετού.

Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων καταγγέλλει την έλλειψη επαρκών μέτρων βιοασφάλειας και την αβεβαιότητα χρηματοδότησης των συνεργείων απολύμανσης.

Νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού έχουν εμφανιστεί σε Πελόπη και Αγία Παρασκευή, ενώ οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε οικονομική και ψυχολογική εξάντληση.

Η Ομοσπονδία ζητά άμεση εφαρμογή οργανωμένου προγράμματος εμβολιασμού με κρατική οικονομική κάλυψη, βασιζόμενη και στην εμπειρία της Κύπρου.

Τα αιτήματα περιλαμβάνουν πλήρεις αποζημιώσεις, οικονομική στήριξη, πρόσληψη μόνιμων κτηνιάτρων, απολυμάνσεις 24 ώρες, πάγωμα οφειλών και παύση διώξεων αγροτών. Snapshot powered by AI

Σε νέες κινητοποιήσεις καλούν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Μυτιλήνης τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 10:30 έξω από το Κεντρικό Λιμεναρχείο, την ώρα που καλούνται να καταθέσουν μέλη των οργανώσεων που συμμετείχαν στις διαμαρτυρίες και τον αποκλεισμό του λιμανιού.

Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων του νησιού καλεί πολίτες, αγρότες και κτηνοτρόφους να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις και να διαμαρτυρηθούν για την καθυστέρηση καταβολής αποζημιώσεων των ζώων που θανατώθηκαν εξαιτίας του αφθώδους πυρετού, καθώς και την έλλειψη επαρκών μέτρων προστασίας. Όπως επισημαίνουν, εδώ και τέσσερις μήνες από την έξαρση της νόσου στο νησί, δεν έχουν δοθεί οι ουσιαστικές αποζημιώσεις, ενώ τα μέτρα βιοασφάλειας παραμένουν ανεπαρκή, αφού σχεδόν τα μισά συνεργεία απολύμανσης δεν λειτουργούν.

Διαμαρτυρία αγροτών και κτηνοτρόφων στο λιμάνι της Μυτιλήνης 16/4 Eurokinissi/ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ

Οικονομικά και ψυχολογικά εξαντλημένοι

Την ίδια ώρα, νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού εντοπίστηκαν στην Πελόπη και την Αγία Παρασκευή. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, ακόμη και η συνέχιση της λειτουργίας των συνεργείων που έχουν απομείνει είναι αβέβαιη, εξαιτίας της έλλειψης κρατικής χρηματοδότησης.

Η Ομοσπονδία περιγράφει μια κατάσταση οικονομικής και ψυχολογικής εξάντλησης για τις οικογένειες που εξαρτώνται αποκλειστικά από την κτηνοτροφία. «Κανείς δεν ρωτά πώς ζουν», αναφέρει η ανακοίνωση, προειδοποιώντας ότι η κατάσταση μπορεί να γίνει ακόμη δυσκολότερη όταν φτάσει το φθινόπωρο.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο ζήτημα του εμβολιασμού των ζώων, τον οποίο η Ομοσπονδία χαρακτηρίζει αναγκαίο για να προστατευθούν τα κοπάδια που δεν έχουν ακόμη προσβληθεί. Η ΟΑΣΛ ζητά να εξεταστεί άμεσα η εφαρμογή οργανωμένου προγράμματος εμβολιασμού από τις κρατικές κτηνιατρικές υπηρεσίες, με επιστημονικό σχεδιασμό και πλήρη κάλυψη των οικονομικών επιπτώσεων από το κράτος.

Παράλληλα, επικαλείται την εμπειρία της Κύπρου, υποστηρίζοντας ότι η εκεί στρατηγική εμβολιασμού έχει οδηγήσει σε αρνητικά δείγματα κατά το τελευταίο διάστημα.

Αποκλεισμός του λιμανιού της Μυτιλήνης από κτηνοτρόφους, Πέμπτη 16 Απριλίου 2026 Eurokinissi/ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ

Νέες κινητοποιήσεις

Η Ομοσπονδία καταγγέλλει τις κλήσεις που έχουν δεχθεί οι αγρότες προκειμένου να καταθέσουν τη Δευτέρα 27/7 για τις προηγούμενες κινητοποιήσεις και κάνει λόγο για «προσπάθεια τρομοκράτησης».

Για αυτό και καλεί σε συγκέντρωση υποστήριξης αλλά και διαμαρτυρίας με τα εξής αιτήματα:

Άμεση και πλήρης αποζημίωση των κτηνοτρόφων για τα ζώα που θανατώθηκαν.

Οικονομική στήριξη των μονάδων έως την πλήρη ανασύσταση των κοπαδιών.

Αναπλήρωση του εισοδήματος που χάθηκε λόγω καραντίνας και κλειστών σφαγείων

Αποζημίωση για το γάλα που καταστράφηκε ή δεν διατέθηκε κανονικά.

Επιδότηση των ζωοτροφών.

Άμεση πρόσληψη μόνιμων κτηνιάτρων και η στελέχωση των τοπικών κτηνιατρείων.

Πραγματοποίηση απολυμάνσεων σε λιμάνι και κομβικά σημεία του οδικού δικτύου σε 24ωρη βάση.

Πάγωμα οφειλών προς τράπεζες, εφορία, ΕΦΚΑ, ΕΛΓΑ και προμηθευτές ζωοτροφών.

Εφαρμογή επιστημονικά οργανωμένου προγράμματος εμβολιασμού.

Παύση των διώξεων σε βάρος αγροτών και συνδικαλιστών.

Διαβάστε επίσης