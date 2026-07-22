Μυτιλήνη: Νέες κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων για τις αποζημιώσεις του αφθώδους πυρετού

Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων καταγγέλει τις κλήσεις σε αγρότες που συμμετείχαν στον αποκλεισμό του λιμανιού τον Απρίλιο

Ελένη Ευστρατίου

Μυτιλήνη: Νέες κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων για τις αποζημιώσεις του αφθώδους πυρετού
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Μυτιλήνης οργανώνουν νέες κινητοποιήσεις στις 27 Ιουλίου για την καθυστέρηση των αποζημιώσεων λόγω αφθώδους πυρετού.
  • Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων καταγγέλλει την έλλειψη επαρκών μέτρων βιοασφάλειας και την αβεβαιότητα χρηματοδότησης των συνεργείων απολύμανσης.
  • Νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού έχουν εμφανιστεί σε Πελόπη και Αγία Παρασκευή, ενώ οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε οικονομική και ψυχολογική εξάντληση.
  • Η Ομοσπονδία ζητά άμεση εφαρμογή οργανωμένου προγράμματος εμβολιασμού με κρατική οικονομική κάλυψη, βασιζόμενη και στην εμπειρία της Κύπρου.
  • Τα αιτήματα περιλαμβάνουν πλήρεις αποζημιώσεις, οικονομική στήριξη, πρόσληψη μόνιμων κτηνιάτρων, απολυμάνσεις 24 ώρες, πάγωμα οφειλών και παύση διώξεων αγροτών.
Snapshot powered by AI

Σε νέες κινητοποιήσεις καλούν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Μυτιλήνης τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 10:30 έξω από το Κεντρικό Λιμεναρχείο, την ώρα που καλούνται να καταθέσουν μέλη των οργανώσεων που συμμετείχαν στις διαμαρτυρίες και τον αποκλεισμό του λιμανιού.

Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων του νησιού καλεί πολίτες, αγρότες και κτηνοτρόφους να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις και να διαμαρτυρηθούν για την καθυστέρηση καταβολής αποζημιώσεων των ζώων που θανατώθηκαν εξαιτίας του αφθώδους πυρετού, καθώς και την έλλειψη επαρκών μέτρων προστασίας. Όπως επισημαίνουν, εδώ και τέσσερις μήνες από την έξαρση της νόσου στο νησί, δεν έχουν δοθεί οι ουσιαστικές αποζημιώσεις, ενώ τα μέτρα βιοασφάλειας παραμένουν ανεπαρκή, αφού σχεδόν τα μισά συνεργεία απολύμανσης δεν λειτουργούν.

[mutilhnh-limani

Διαμαρτυρία αγροτών και κτηνοτρόφων στο λιμάνι της Μυτιλήνης 16/4

Eurokinissi/ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ

Οικονομικά και ψυχολογικά εξαντλημένοι

Την ίδια ώρα, νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού εντοπίστηκαν στην Πελόπη και την Αγία Παρασκευή. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, ακόμη και η συνέχιση της λειτουργίας των συνεργείων που έχουν απομείνει είναι αβέβαιη, εξαιτίας της έλλειψης κρατικής χρηματοδότησης.

Η Ομοσπονδία περιγράφει μια κατάσταση οικονομικής και ψυχολογικής εξάντλησης για τις οικογένειες που εξαρτώνται αποκλειστικά από την κτηνοτροφία. «Κανείς δεν ρωτά πώς ζουν», αναφέρει η ανακοίνωση, προειδοποιώντας ότι η κατάσταση μπορεί να γίνει ακόμη δυσκολότερη όταν φτάσει το φθινόπωρο.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο ζήτημα του εμβολιασμού των ζώων, τον οποίο η Ομοσπονδία χαρακτηρίζει αναγκαίο για να προστατευθούν τα κοπάδια που δεν έχουν ακόμη προσβληθεί. Η ΟΑΣΛ ζητά να εξεταστεί άμεσα η εφαρμογή οργανωμένου προγράμματος εμβολιασμού από τις κρατικές κτηνιατρικές υπηρεσίες, με επιστημονικό σχεδιασμό και πλήρη κάλυψη των οικονομικών επιπτώσεων από το κράτος.

Παράλληλα, επικαλείται την εμπειρία της Κύπρου, υποστηρίζοντας ότι η εκεί στρατηγική εμβολιασμού έχει οδηγήσει σε αρνητικά δείγματα κατά το τελευταίο διάστημα.

mutilhnh-limani

Αποκλεισμός του λιμανιού της Μυτιλήνης από κτηνοτρόφους, Πέμπτη 16 Απριλίου 2026

Eurokinissi/ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ

Νέες κινητοποιήσεις

Η Ομοσπονδία καταγγέλλει τις κλήσεις που έχουν δεχθεί οι αγρότες προκειμένου να καταθέσουν τη Δευτέρα 27/7 για τις προηγούμενες κινητοποιήσεις και κάνει λόγο για «προσπάθεια τρομοκράτησης».

Για αυτό και καλεί σε συγκέντρωση υποστήριξης αλλά και διαμαρτυρίας με τα εξής αιτήματα:

  • Άμεση και πλήρης αποζημίωση των κτηνοτρόφων για τα ζώα που θανατώθηκαν.
  • Οικονομική στήριξη των μονάδων έως την πλήρη ανασύσταση των κοπαδιών.
  • Αναπλήρωση του εισοδήματος που χάθηκε λόγω καραντίνας και κλειστών σφαγείων
  • Αποζημίωση για το γάλα που καταστράφηκε ή δεν διατέθηκε κανονικά.
  • Επιδότηση των ζωοτροφών.
  • Άμεση πρόσληψη μόνιμων κτηνιάτρων και η στελέχωση των τοπικών κτηνιατρείων.
  • Πραγματοποίηση απολυμάνσεων σε λιμάνι και κομβικά σημεία του οδικού δικτύου σε 24ωρη βάση.
  • Πάγωμα οφειλών προς τράπεζες, εφορία, ΕΦΚΑ, ΕΛΓΑ και προμηθευτές ζωοτροφών.
  • Εφαρμογή επιστημονικά οργανωμένου προγράμματος εμβολιασμού.
  • Παύση των διώξεων σε βάρος αγροτών και συνδικαλιστών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιείται από την Κ.Ο. και ο Σωκράτης Φάμελλος

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου - Θυρωρός: «Δεν μπήκα πιο μέσα, τον είδα ξαπλωμένο, έβαλα τα χέρια στο κεφάλι και τα κορίτσια ξέσπασαν σε κλάματα»

13:31ΚΟΣΜΟΣ

New York Post: Ο Τραμπ θέλει τον Τζιάνι Ινφαντίνο για νέο γενικό γραμματέα του ΟΗΕ

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Η ανακοίνωση της Ένωσης Ποινικολόγων και Μάχιμων Δικηγόρων για τον θάνατό του

13:19ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών- Κατασχέθηκαν κάνναβη, κοκαΐνη, δενδρύλλια και χρήματα

13:19LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι βλέπει το κοινό στη βραδινή ζώνη το καλοκαίρι;

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Κινδύνου για τον καύσωνα - 5 περιοχές σε Red Code

13:16ΥΓΕΙΑ

Καύσωνας: Οδηγίες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την πρόληψη και αντιμετώπιση της θερμοπληξίας

13:12ΚΟΣΜΟΣ

«Εξωγήινες χημικές ουσίες» βρέθηκαν σε μετεωρίτη που έπεσε στο Νιου Τζέρσεϊ το 2024

13:09ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαίρη Λίντα: Η παρεξήγηση με τον Στέλιο Καζαντζίδη και τη Μαρινέλλα που δεν λύθηκε ποτέ - Τι είχαν πει δημόσια ο ένας για τον άλλον

13:08ΑΠΟΨΕΙΣ

Θαλάσσιες χελώνες: 110 εκατομμύρια χρόνια ζωής… και τώρα κινδυνεύουν από εμάς

13:06ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ουκρανικό πλήγμα με drones στις αποθήκες της Wildberries στη Ρωσία - Τουλάχιστον 15 τραυματίες

13:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αττική: Πλήρης κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών

13:02WHAT THE FACT

Ο Γαλαξίας αναποδογύρισε: Η ανακάλυψη που ξαναγράφει τη διαστιμική Ιστορία

13:00ΕΥ ΖΗΝ

Πόση ζάχαρη έχει το κάθε καλοκαιρινό φρούτο

12:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επεισοδιακή σύλληψη διακινητή στον Έβρο: Εγκατέλειψε το ΙΧ εν κινήσει και προσέκρουσε σε περιπολικό – Τον εντόπισε αστυνομικός σκύλος

12:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για προϋπολογισμό ΕΕ: Η αντιμετώπιση των προκλήσεων χρειάζεται την ανάλογη χρηματοδότηση – Η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει περισσότερα, με λιγότερα

12:44ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε φορτηγό στην περιοχή της Γιαννιτσών

12:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης για τιμές καυσίμων: Έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη, δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Διαρροή υγραερίου σε κλειστό πρατήριο καυσίμων - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εκκενώσεις πολυκατοικιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:56WHAT THE FACT

Ένα γιγάντιο «φαράγγι» άνοιξε στον Ήλιο - Τι σημαίνει αυτό για τον πλανήτη μας

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Από τις υποθέσεις Άλεξ κι Άννυς στη 17Ν και στην εξαφάνιση Άνθη - Οι μεγάλες υποθέσεις που χειρίστηκε ο δολοφονημένος ποινικολόγος

18:44ΕΛΛΑΔΑ

Δικαστική ανατροπή σε υπόθεση χάκερ που «άδειασαν» το e-banking ζευγαριού - Το Πρωτοδικείο υποχρεώνει την τράπεζα να αποζημιώσει τα θύματα

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Κινδύνου για τον καύσωνα - 5 περιοχές σε Red Code

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου - Θυρωρός: «Δεν μπήκα πιο μέσα, τον είδα ξαπλωμένο, έβαλα τα χέρια στο κεφάλι και τα κορίτσια ξέσπασαν σε κλάματα»

19:53ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ξεσπά ιερέας για κλήσεις που «έκοψε» η αστυνομία σε πιστούς ανήμερα της Αγίας Μαρίνας στην Ηλιούπολη - «Θα τα πληρώσει το εκκλησιαστικό συμβούλιο»

11:55ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον Πειραιά: Διαρροή αερίου σε κλειστό πρατήριο καυσίμων - Εκκενώνονται προληπτικά πολυκατοικίες

07:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες στην Ελλάδα - Οι περιοχές κινδύνου

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο τα αποκαλυπτήρια του μεγαλύτερου αγάλματος της Παναγίας στην Ευρώπη

11:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» ο καύσωνας

11:17ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Νεκρός 65χρονος γιατρός - Πέθανε ενώ έβγαινε από την θάλασσα

15:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από πότε έρχεται η ραγδαία αλλαγή με κεραυνούς, χαλάζι, ισχυρούς ανέμους και βροχές - Πού θα εμφανιστούν εντονότερα φαινόμενα - Χάρτες

11:33ΕΛΛΑΔΑ

Μαίρη Λίντα: Όταν έπαιρνε το μικρόφωνο «ξεσήκωνε» το Γηροκομείο - «Ήταν σαν να βλέπαμε τη ντίβα των ελληνικών ταινιών»

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πώς διώχνεις τον καυτό αέρα από το εσωτερικό του αυτοκινήτου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Ελευθέριος Βενιζέλος: «Ντόμινο» καθυστερήσεων με πτήσεις - Γιατί «μπλοκάρει» το αεροδρόμιο της Αθήνας

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Η ανακοίνωση της Ένωσης Ποινικολόγων και Μάχιμων Δικηγόρων για τον θάνατό του

12:21LIFESTYLE

Η Μαίρη Λίντα και η Καίτη Γκρέυ σε μια από τις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις τους στα Πατήσια

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Η μεγάλη τραγωδία της Μαίρης Λίντα: Η άγρια δολοφονία της μητέρας της που συγκλόνισε την Ελλάδα

12:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Βασίλης Κόκκαλης - Σε ποιον πηγαίνει η έδρα

13:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αλέξης Σταμάτης: Το σπαρακτικό μήνυμα της Μπέτυς Αρβανίτη για τον γιο της - «Μεγαλώσαμε μαζί»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ