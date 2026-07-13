Τσίπρας από Μυτιλήνη: «Υπάρχουν δύο Ελλάδες: της παραγωγής και της διαφθοράς»

Την εικόνα μιας χώρας που βρίσκεται αντιμέτωπη με μια βαθιά κρίση παραγωγής, θεσμών και κοινωνικής συνοχής περιέγραψε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Μυτιλήνη, συνδέοντας τα προβλήματα του ακριτικού νησιού με το συνολικό μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας και παρουσιάζοντας τις βασικές προτεραιότητες της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.



Ανοίγοντας την εκδήλωση που έγινε, ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η παρουσία του στη Μυτιλήνη είχε χαρακτήρα διαλόγου με την κοινωνία.



«Δεν ερχόμαστε για να σας διδάξουμε αλλά να σας ακούσουμε και να διδαχθούμε από εσάς. Σήμερα εδώ μιλάμε όλοι μαζί. Δίνουμε τον λόγο στους ανθρώπους και ταυτόχρονα είμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε τις θέσεις και τις προτάσεις μας», ανέφερε.





Παράλληλα χαρακτήρισε τη Μυτιλήνη «πρόσωπο της Ελλάδας προς το Αιγαίο και της Ευρώπης προς την Ανατολή», σημειώνοντας ότι το νησί δοκιμάστηκε διαδοχικά από την οικονομική κρίση, το προσφυγικό, τις φυσικές καταστροφές και την ξηρασία, «σηκώνοντας δυσανάλογα το βάρος ολόκληρης της Ευρώπης».

«Υπάρχουν δύο Ελλάδες»



Αφετηρία της πολιτικής του παρέμβασης αποτέλεσε η κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι της Μυτιλήνης.



Ο κ. Τσίπρας περιέγραψε τη συνάντησή του με κτηνοτρόφο από τον Μεσότοπο, ο οποίος, όπως είπε, αναγκάστηκε να θανατώσει περίπου 1.800 αιγοπρόβατα χωρίς να έχει λάβει μέχρι σήμερα αποζημίωση.



«Ακούγοντας την αγωνία αυτού του ανθρώπου συνειδητοποίησα πόσο εύγλωττα υπάρχουν δύο Ελλάδες», ανέφερε.





«Υπάρχει η Ελλάδα της παραγωγής, του μόχθου και της εντιμότητας, η Ελλάδα που επιχειρεί με ρίσκο και που η πολιτεία της γυρνάει την πλάτη. Και υπάρχει η Ελλάδα της λαμογιάς, των απευθείας αναθέσεων, της μίζας, της διαφθοράς και των σικέ επιδοτήσεων.»



Όπως είπε, η χώρα οφείλει να στηρίξει την πραγματική παραγωγή και όχι τα κυκλώματα που λυμαίνονται δημόσιους πόρους.

Βολές για τις επιδοτήσεις και την κτηνοτροφία



Στο ίδιο πλαίσιο συνέδεσε την κρίση στην κτηνοτροφία με την υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση απέφυγε να προχωρήσει στον εμβολιασμό του ζωικού κεφαλαίου.



«Αν προχωρούσαν στον εμβολιασμό θα ήταν υποχρεωμένοι να καταγράψουν το ζωικό κεφάλαιο σε όλη την Ελλάδα. Και τότε θα διαπιστωνόταν ότι όλα αυτά που δηλώνονται είναι μια φούσκα», υποστήριξε.





Παράλληλα δεσμεύθηκε ότι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη θα στηρίξει τα αιτήματα των κτηνοτρόφων για άμεσες αποζημιώσεις, επισημαίνοντας ότι η παραγωγική ανασυγκρότηση δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν κατευθυνθούν οι ενισχύσεις στους πραγματικούς παραγωγούς.

Τα «τρία μεγάλα βάρη» της επταετίας της ΝΔ



Ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας η κοινωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με τρία μεγάλα προβλήματα: την ακρίβεια, τη διαφθορά και την κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς.



Για την ακρίβεια επανέφερε τον χαρακτηρισμό του «αόρατου μνημονίου».



«Σήμερα δεν έχουμε οριζόντιες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις. Έχουμε όμως μια ανάλογη, ίσως και βαρύτερη για κάποιους, μείωση της αγοραστικής δύναμης. Είναι σαν να έχουμε αόρατες περικοπές στο εισόδημα, στους μισθούς και στις συντάξεις», ανέφερε.





Μάλιστα επικαλέστηκε δημοσκοπήσεις στις οποίες, όπως είπε, οι πολίτες δηλώνουν ότι ζούσαν καλύτερα το 2019, αποδίδοντας το εύρημα στη συνεχιζόμενη πίεση που ασκεί η ακρίβεια στα νοικοκυριά.





«Δεν είναι αδυναμία, είναι πολιτική επιλογή»



Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη διαχείριση των δημόσιων πόρων.



Αναφερόμενος στο μεταφορικό ισοδύναμο υποστήριξε ότι η χρηματοδότησή του είναι ανεπαρκής, ενώ χρησιμοποίησε το παράδειγμα του κόστους μετακίνησης προς τα νησιά για να υποστηρίξει ότι το πρόβλημα δεν είναι δημοσιονομικό αλλά πολιτικό.



«Δεν είναι ζήτημα αδυναμίας. Είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης. Είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης να στηριχθεί μια διαφορετική πολιτική που θα στηρίζει την κοινωνία. Είναι ζήτημα θάρρους να συγκρουστείς με τα συμφέροντα για να στηρίξεις την κοινωνία», είπε.



Στο ίδιο πλαίσιο εξαπέλυσε επίθεση για τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης.



«Όταν έχουν περάσει 28 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, στη μεγαλύτερη ευκαιρία που είχε η χώρα για να στηρίξει την παραγωγική της βάση και τις κοινωνικές υποδομές, και μοιράστηκαν σε 15 ή 20 εταιρείες μονάχα, τότε αυτό δεν είναι αδυναμία. Είναι πολιτική επιλογή. Και εμείς έχουμε την πολιτική επιλογή να το κάνουμε διαφορετικά», ανέφερε.





Παράλληλα έκανε λόγο για εκτεταμένες απευθείας αναθέσεις σε συμβουλευτικές εταιρείες, υποστηρίζοντας ότι μέσα στην τελευταία εξαετία διατέθηκαν περίπου 2 δισ. ευρώ.





Η φορολογική πρόταση της ΕΛΑΣ

Στο οικονομικό πεδίο ο κ. Τσίπρας παρουσίασε το βασικό στίγμα της φορολογικής πολιτικής που προτείνει η ΕΛΑΣ , επιμένοντας ότι στόχος δεν είναι η αύξηση των φόρων αλλά η ανακατανομή των βαρών.



«Εμείς δεν θα έρθουμε να επιβάλουμε περισσότερους φόρους. Θα έρθουμε να επιβάλουμε λιγότερους φόρους στη μισθωτή εργασία, δικαιότερους φόρους στο κεφάλαιο. Αυτή είναι η δική μας λογική. Δεν θα φέρουμε περισσότερους φόρους αλλά δικαιότερους.»





Θεσμοί και Δικαιοσύνη



Αναφερόμενος στη λειτουργία των θεσμών, υποστήριξε ότι η κρίση εμπιστοσύνης προς τη Δικαιοσύνη αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για τη δημοκρατία.





«Όταν η Δικαιοσύνη βρίσκεται σε τόσο βαθιά κρίση, τότε η ίδια η δημοκρατία ασφυκτιά», είπε, ενώ σχολίασε με ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς τις δημόσιες τοποθετήσεις πρώην κυβερνητικών στελεχών περί όσων «μπήκαν μπροστά να φάνε τη σφαίρα για να σώσουν το αφεντικό».





«Δεν θέλουμε άλλη κυβέρνηση, θέλουμε άλλη πολιτική»



Κλείνοντας την ομιλία του, ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι στόχος της ΕΛΑΣ δεν είναι απλώς η άσκηση αντιπολίτευσης αλλά η διαμόρφωση μιας εναλλακτικής κυβερνητικής πρότασης.



Όπως είπε, μέσα στις πρώτες πενήντα ημέρες της παρουσίας της η ΕΛΑΣ «έφερε αισιοδοξία και μια νέα ισορροπία στο πολιτικό σύστημα», εκτιμώντας ότι καμία δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς έναν ισχυρό δεύτερο πόλο.



«Δεν ήρθαμε μόνο για να ασκούμε αντιπολίτευση. Ήρθαμε για να δώσουμε ελπίδα, αισιοδοξία και προοπτική. Έχουμε την εμπειρία, γνωρίζουμε τι θέλουμε να κάνουμε αλλά και πώς θα το κάνουμε.



Δεν θέλουμε άλλη μία κυβέρνηση. Θέλουμε μια άλλη κυβέρνηση που θα εφαρμόσει μια διαφορετική πολιτική προς όφελος της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Όχι απλώς πολιτική αλλαγή, αλλά αλλαγή πολιτικής», κατέληξε.

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