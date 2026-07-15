Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στη Μυτιλήνη
Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 15,1 χιλιόμετρα
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Σεισμός μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη Μυτιλήνη.
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 22:15 και το εστιακό της βάθος υπολογίστηκε στα 15,1 χιλιόμετρα.
Το ακριβές επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 21 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Σιγριού Μυτιλήνης.
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