Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στη Μυτιλήνη

Σεισμός μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη Μυτιλήνη.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 22:15 και το εστιακό της βάθος υπολογίστηκε στα 15,1 χιλιόμετρα.

Το ακριβές επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 21 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Σιγριού Μυτιλήνης.

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