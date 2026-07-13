Σεισμός 3,6 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα ανοιχτά της Κω
Το επίκεντρο του σεισμού ήταν 3,6 χλμ νοτιοανατολικά της Κεφάλου
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- Σεισμός μεγέθους 3,6 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 13 Ιουλίου ανοιχτά της Κω.
- Το επίκεντρο του σεισμού βρισκόταν περίπου 6 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Κεφάλου στην Κω.
- Ο σεισμός είχε μεγάλο εστιακό βάθος, περίπου 117 έως 128,4 χιλιόμετρα.
- Η ώρα εκδήλωσης του σεισμού ήταν 02:46.
Σεισμός 3,6 βαθμών Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 13/7 ανοιχτά της Κω.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός σημειώθηκε στις 02:46, με επίκεντρο περίπου 6 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Κεφάλου στην Κω και μεγάλο εστιακό βάθος που έφτασε τα 128,4 χιλιόμετρα και βάθος στα 117 χιλιόμετρα.
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