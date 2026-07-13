Σεισμός 3,6 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα ανοιχτά της Κω

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός σημειώθηκε στις 02:46, με επίκεντρο περίπου 6 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Κεφάλου στην Κω και μεγάλο εστιακό βάθος που έφτασε τα 128,4 χιλιόμετρα και βάθος στα 117 χιλιόμετρα.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας