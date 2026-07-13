Σεισμός 3,6 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα ανοιχτά της Κω

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν 3,6 χλμ νοτιοανατολικά της Κεφάλου

Ελένη Ευστρατίου

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα ανοιχτά της Κω
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Σεισμός μεγέθους 3,6 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 13 Ιουλίου ανοιχτά της Κω.
  • Το επίκεντρο του σεισμού βρισκόταν περίπου 6 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Κεφάλου στην Κω.
  • Ο σεισμός είχε μεγάλο εστιακό βάθος, περίπου 117 έως 128,4 χιλιόμετρα.
  • Η ώρα εκδήλωσης του σεισμού ήταν 02:46.
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Σεισμός 3,6 βαθμών Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 13/7 ανοιχτά της Κω.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός σημειώθηκε στις 02:46, με επίκεντρο περίπου 6 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Κεφάλου στην Κω και μεγάλο εστιακό βάθος που έφτασε τα 128,4 χιλιόμετρα και βάθος στα 117 χιλιόμετρα.

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