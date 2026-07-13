Βενεζουέλα: Τους 4.490 φτάνουν οι νεκροί από τους φονικούς σεισμούς

Πιέσεις από την πρόεδρο της χώρας Ντέλσι Ροντρίγκες για την απελευθέρωση κεφαλαίων 

Ελένη Ευστρατίου

Βενεζουέλα: Τους 4.490 φτάνουν οι νεκροί από τους φονικούς σεισμούς

Κάτοικοι της Βενεζουέλας βρίσκονται σε απόγνωση καθώς διασώστες αναζητούν για επιζώντες σε κτήρια που κατέρρευσαν κατά τη διάρκεια των σεισμών που έπληξαν τη Λα Γκουάιρα της Βενεζουέλας

AP
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  • Ο αριθμός των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα έχει φτάσει τους 4.490, με τις έρευνες διάσωσης να συνεχίζονται.
  • Υπάρχουν 16.740 τραυματίες και 17.907 άστεγοι, ενώ περίπου 20.000 άνθρωποι διαμένουν σε καταφύγια.
  • Οι σεισμοί προκάλεσαν την ολοσχερή καταστροφή 190 κτιρίων και σοβαρές ζημιές σε πάνω από 856 κτίρια.
  • Η πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες ζητά την απελευθέρωση παγωμένων κεφαλαίων αξίας άνω των 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το ΔΝΤ και την Τράπεζα της Αγγλίας.
  • Διεθνείς οικονομολόγοι ζητούν από τις ΗΠΑ να μειώσουν τις οικονομικές κυρώσεις κατά της Βενεζουέλας για να διευκολυνθεί η ανάκαμψη.
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Σχεδόν στους 5.000 φτάνει ο αριθμός των νεκρών από τους διπλούς φονικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου.

Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Χόρχε Ροντρίγκες, την Κυριακή 12 Ιουλίου οι νεκροί ανέρχονταν σε 4.490, την ώρα που τα συνεργεία συνεχίζουν τις προσπάθειές τους να ανασύρουν τα συντρίμμια.

Ο επίσημος αριθμός των τραυματιών παραμένει στους 16.740, ενώ 6.462 άνθρωποι έχουν διασωθεί.

Οι άστεγοι ανέρχονται σε 17.907, σύμφωνα με τα στοιχεία, ενώ περίπου 20.000 άνθρωποι μένουν σε καταφύγια, όπως ανακοίνωσε το δίκτυο καταυλισμών στο Καράκας.

Από τους φονικούς σεισμούς 5,2 και 5,7 Ρίχτερ καταστράφηκαν ολοσχερώς 190 κτίρια και περισσότερα από 856 έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

Πιέσεις για την απελευθέρωση κεφαλαίων

Την ίδια ώρα, η πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ζητά από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Τράπεζα της Αγγλίας καθώς και τις ΗΠΑ την απελευθέρωση κεφαλαίων, προκειμένου η χώρα να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις ανάγκες.

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Η πρόεδρος της Βενεζουέλας, Delcy Rodriguez

EFE/EPA/IVAN CARDENAS

Όπως εκτιμάται, χρυσός αξίας 4,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων βρίσκεται «παγωμένος» στο Λονδίνο, ενώ περίπου 5 δισ. δολάρια παραμένουν κρατημένα στο ΔΝΤ μέσω των SDR (Αποταμιευτικά Δικαιώματα), από το 2021.

Παράλληλα, διεθνείς οικονομολόγοι ασκούν πιέσεις στις ΗΠΑ ώστε να μειώσει τις οικονομικές κυρώσεις που έχει επιβάλλει στη χώρα.

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