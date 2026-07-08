Βενεζουέλα - Έλληνας πρέσβης στο Newsbomb: «Δεν υπάρχει αγνοούμενος ομογενής»

Snapshot Ο Έλληνας πρέσβης στη Βενεζουέλα, Σταύρος Κυρίμης, διέψευσε ότι υπάρχει αγνοούμενος ομογενής μετά τους σεισμούς.

Δεν υπάρχει καμία αναφορά για εξαφάνιση ή αγνοούμενο Έλληνα ή Ελληνίδα στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τον πρέσβη.

Προηγούμενα δημοσιεύματα που ανέφεραν εξαφάνιση Ελληνίδας μετά τους σεισμούς θεωρούνται ανακριβή. Snapshot powered by AI

Κανένας ομογενής δεν είναι αγνοούμενος στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τον πρέσβη της Ελλάδας στο Καράκας, Σταύρο Κυρίμη.

Σε σχετική ερώτηση ο Έλληνας πρέσβης είπε στο newsbomb.gr ότι «επιβεβαιώνω ότι δεν υπάρχει ομογενής μας αγνοούμενος».

Νωρίτερα είχαν δει το φως της δημοσιότητας πληροφορίες που ανέφεραν ότι μία Ελληνίδα είχε εξαφανιστεί μετά τους δίδυμους φονικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα και είναι αγνοούμενη.

Συγκινεί το μήνυμα του πιλότου που μετέφερε την αποστολή του ΕΕΣ στη Βενεζουέλα

Μια μοναδική και ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή έζησαν οι εθελοντές Σαμαρείτες - Διασώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.) στην πτήση τους από τον Παναμά προς τη Βενεζουέλα για να ενισχύσουν τους σεισμόπληκτους της χώρας.

Ο πιλότος του αεροπλάνου τους ευχαρίστησε από τα μεγάφωνα του αεροπλάνου για την τεράστια ανθρωπιστική τους προσφορά και τη δέσμευσή τους να προσφέρουν τις πολύτιμες υπηρεσίες τους στον δοκιμαζόμενο λαό της Βενεζουέλας.

Το ζεστό χειροκρότημα των επιβατών στο τέλος της ανακοίνωσης αποτελεί την μεγαλύτερη επιβράβευση για τους εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που συμμετέχουν στην πιο μακρινή αποστολή ανθρωπίνου δυναμικού στην ιστορία του Ε.Ε.Σ.

Τι ανέφερε ο πιλότος

«Σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε σήμερα μαζί μας στη Βενεζουέλα. Η αποστολή σας ξεπερνά κατά πολύ την επίτευξη ενός ταξιδιού. Φέρνετε μαζί σας την ελπίδα προσφέροντας βοήθεια, καθώς εργάζεστε για να σώσετε ζωές. Το κουράγιο, η αφοσίωσή σας και η προσωπική σας δέσμευση να προσφέρετε σε άλλους ανθρώπους μας εμπνέει όλους.

Παρακαλούμε επιτρέψτε μας να το αναγνωρίσουμε και να ευχαριστήσουμε κάθε γυναίκα και κάθε άντρα για την εξαιρετική τους αφοσίωση στην ανθρωπότητα. Καλώς ήρθατε στο αεροπλάνο και σας ευχαριστούμε για όλα όσα προσφέρετε. Σας ευχαριστώ πολύ».

Οι εθελοντές Σαμαρείτες - Διασώστες του Ε.Ε.Σ. έχουν εγκατασταθεί από το βράδυ του Σαββάτου (4/7) στη σεισμόπληκτη Λα Γκουέιρα της Βενεζουέλας και ενισχύουν το δύσκολο έργο των εθελοντών και του προσωπικού του Ερυθρού Σταυρού της Βενεζουέλας να συνδράμει τους 16.500 τραυματίες του καταστροφικού σεισμού, καθώς και τους περισσότερους από 16.000 εκτοπισμένους πολίτες.

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