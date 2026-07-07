Βενεζουέλα: Συγκλονιστικό βίντεο από το χτύπημα των 7,5 Ρίχτερ στην Λα Γκουάιρα - Άδειασε πισίνα

Snapshot Σεισμός μεγέθους 7,5 Ρίχτερ έπληξε τη συνοικία Λα Γκουάιρα στη Βενεζουέλα, προκαλώντας έντονες ταλαντώσεις σε πισίνα που αδειάζει σχεδόν όλο το νερό της.

Οι σεισμοί της 24ης Ιουνίου ήταν δύο, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών.

Ο επίσημος απολογισμός αναφέρει πάνω από 3.500 νεκρούς και 16.740 τραυματίες.

Υπάρχουν φόβοι για σημαντική αύξηση των θυμάτων λόγω αγνοούμενων. Snapshot powered by AI

Ένα τρομακτικό βίντεο, από τα πολλά που κάνουν το γύρο του διαδικτύου εδώ και μία εβδομάδα, από το χτύπημα του Εγκέλαδου στη Βενεζουέλα, έχει καταγράψει τη στιγμή που η συνοικία Λα Γκουάιρα πλήττεται από τον δίδυμο mega σεισμό.

Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, έχει καταγράψει τη στιγμή που οι κάτοικοι ενός σπιτιού κάθονται ξέγνοιαστοι στην αυλή και το εσωτερικό του (σ.σ.: η μέρα του σεισμού ήταν αργία κι όλοι ήταν στα σπίτια τους) και η πισίνα ταλαντώνεται τόσο βίαια, που αδειάζει σχεδόν όλο το νερό.

A terrifying video captures a backyard pool violently sloshing and spilling most of its water, showcasing the powerful seismic forces during the M7.5 earthquake in, La Guaira, Venezuela. pic.twitter.com/uDTaqanwOn — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 5, 2026

Ξεπέρασαν τους 3.500 οι επιβεβαιωμένοι νεκροί

Ξεπέρασαν τους 3.500 είναι οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, που συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση, τουλάχιστον 3.535 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο, ενώ 16.740 έχουν τραυματιστεί.

Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, καθώς αγνοείται η τύχη χιλιάδων ανθρώπων.