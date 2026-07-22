Πειραιάς: Διαρροή υγραερίου σε κλειστό πρατήριο καυσίμων - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εκκενώσεις

Snapshot Στον Πειραιά σημειώθηκε διαρροή υγραερίου σε κλειστό πρατήριο καυσίμων επί της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 29 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ.

Εκκενώθηκαν προληπτικά γειτονικές πολυκατοικίες για την προστασία των κατοίκων.

Έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε τμήματα των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση και 34ου Συντάγματος Πεζικού.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τους ελέγχους για την αιτία της διαρροής και την αποκατάσταση της ασφάλειας. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση της Πυροσβεστικής στον Πειραιά μετά τη διαρροή υγραερίου που σημειώθηκε σε πρατήριο υγρών καυσίμων επί της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, 22 Ιουλίου 2026, περίπου στις 11:30, και άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, πρόκειται για διαρροή υγραερίου από πρατήριο υγρών καυσίμων, το οποίο παραμένει κλειστό μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για την περιοχή.

Στο σημείο έχουν μεταβεί 29 πυροσβέστες με 11 οχήματα από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Πειραιά, Μεγάρων και Ελευσίνας, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχει και ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στον αποκλεισμό του χώρου για λόγους ασφαλείας.

Λόγω της διαρροής, αποφασίστηκε η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων:

στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση, από το ύψος της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη

στην οδό 34ου Συντάγματος Πεζικού, από το ύψος της οδού Διστόμου

Παράλληλα, δόθηκε εντολή για προληπτική εκκένωση των γειτονικών πολυκατοικιών, προκειμένου να προστατευθούν οι κάτοικοι μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση και οι έλεγχοι των αρμόδιων συνεργείων.

Την ίδια ώρα, κάτοικος της περιοχής μιλώντας στο Newsbomb περιγράφει την κατάσταση που επικρατεί μετά τη διαρροή:

«Υπήρξε διαρροή στο βενζινάδικο και εκκένωσαν όλα τα διαμερίσματα για προληπτικούς λόγους. Δεν γνωρίζω από πού ακριβώς προήλθε η διαρροή ούτε πόσο θα διαρκέσει η επιχείρηση. Η οσμή είναι έντονη και παραμένει στην περιοχή εδώ και περίπου μιάμιση ώρα».

Οι δυνάμεις ασφαλείας παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ τα συνεργεία επιχειρούν για τον εντοπισμό της ακριβούς αιτίας της διαρροής και την πλήρη αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή.

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