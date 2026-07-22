Φίδι έκανε βόλτες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης – Δείτε βίντεο
Το φίδι εντοπίστηκε επί της Εγνατίας Οδού να κάνει βόλτες στο πεζοδρόμιο
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- Ένα μεγάλο φίδι, πιθανώς λαφιάτης, εντοπίστηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην οδό Εγνατίας.
- Το φίδι είναι μη δηλητηριώδες και ανήκει στην οικογένεια των Καινοφιίδων.
- Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Δευτέρας 21 Ιουλίου και προκάλεσε αναστάτωση στους περαστικούς και καταστηματάρχες.
- Το φίδι βρέθηκε πάνω στο πεζοδρόμιο, μακριά από το φυσικό του περιβάλλον.
Έναν ασυνήθιστο «επισκέπτη» συνάντησαν διερχόμενοι και καταστηματάρχες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Ο λόγος για ένα αρκετά μεγάλο φίδι, το οποίο φαίνεται να είναι λαφιάτης, ένα μη δηλητηριώδες φίδι της οικογένειας των Καινοφιίδων, και εντοπίστηκε επί της οδού Εγνατίας το πρωί της Δευτέρας (21/7), να κάνει βόλτες πάνω στο πεζοδρόμιο, μακριά από το φυσικό του περιβάλλον, προκαλώντας αναστάτωση τους περαστικούς.
Δείτε το βίντεο:
Με πληροφορίες από thestival.gr
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