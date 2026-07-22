Επεισοδιακή σύλληψη διακινητή στον Έβρο: Εγκατέλειψε το ΙΧ εν κινήσει και προσέκρουσε σε περιπολικό

Snapshot Συνελήφθησαν τέσσερις διακινητές, ένας Έλληνας και τρεις αλλοδαποί, σε τέσσερις διαφορετικές υποθέσεις μεταφοράς παράνομων μεταναστών στον Έβρο και τη Ροδόπη.

Στην πρώτη περίπτωση, διακινητής εγκατέλειψε το όχημα εν κινήσει μετά από σήμα στάσης της αστυνομίας, με το όχημα να προσκρούει σε περιπολικό, και συνελήφθη μετά από αναζήτηση.

Σε άλλες περιπτώσεις, διακινητές εντοπίστηκαν να μεταφέρουν από τρεις έως δεκατρείς μη νόμιμους μετανάστες, με έξι από αυτούς να νοσηλεύονται μετά από τροχαίο ατύχημα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς και η προανάκριση διενεργείται από τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου, Σαπών και Ιάσμου. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη τεσσάρων διακινητών, εκ των οποίων ένας Έλληνας και τρεις αλλοδαποί, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της Χώρας, σε τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες, προχώρησαν χθες Τρίτη (21/7) αστυνομικοί των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Ροδόπης.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, τις πρώτες πρωινές ώρες σε επαρχιακή οδό του Έβρου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα εννέα μη νόμιμους μετανάστες.

Σημειώνεται ότι αρχικά ο οδηγός του οχήματος μεταφοράς μη νόμιμων μεταναστών δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών και εγκατέλειψε το όχημα εν κινήσει, με αποτέλεσμα αυτό να ακινητοποιηθεί μετά από πρόσκρουση σε περιπολικό αυτοκίνητο, ενώ ο οδηγός – διακινητής διέφυγε σε παρακείμενη περιοχή πυκνής βλάστησης, πλην όμως έπειτα από επιστάμενες έρευνες των παραπάνω αστυνομικών με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου και αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης εντοπίσθηκε και συνελήφθη.

Στη δεύτερη περίπτωση, το μεσημέρι σε επαρχιακή οδό του Έβρου, οι παραπάνω αστυνομικοί συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα τρεις μη νόμιμους μετανάστες.

Στην τρίτη περίπτωση, το απόγευμα στην Εγνατία οδό Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής, έπειτα από τροχαίο ατύχημα Ι.Χ.Φ. αυτοκινήτου με Ι.Χ.Ε. όχημα στο οποίο επέβαιναν δύο άνδρες, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης ένας διακινητής, διότι όπως προέκυψε οδηγώντας το Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της Χώρας 13 μη νόμιμους μετανάστες, εκ των οποίων οι έξι νοσηλεύονται στα νοσοκομεία Αλεξανδρούπολης και Κομοτηνής.

Στην τέταρτη περίπτωση, το βράδυ στην παλαιά Εθνική οδό Κομοτηνής – Ξάνθης, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα τέσσερις μη νόμιμους μετανάστες.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις τέσσερις υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου, Σαπών και Ιάσμου.

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