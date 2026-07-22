Επεισοδιακή σύλληψη διακινητή στον Έβρο: Εγκατέλειψε το ΙΧ εν κινήσει και προσέκρουσε σε περιπολικό

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν συνολικά τέσσερις διακινητές σε τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις

Γιάννης Καλύβας

Επεισοδιακή σύλληψη διακινητή στον Έβρο: Εγκατέλειψε το ΙΧ εν κινήσει και προσέκρουσε σε περιπολικό
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Συνελήφθησαν τέσσερις διακινητές, ένας Έλληνας και τρεις αλλοδαποί, σε τέσσερις διαφορετικές υποθέσεις μεταφοράς παράνομων μεταναστών στον Έβρο και τη Ροδόπη.
  • Στην πρώτη περίπτωση, διακινητής εγκατέλειψε το όχημα εν κινήσει μετά από σήμα στάσης της αστυνομίας, με το όχημα να προσκρούει σε περιπολικό, και συνελήφθη μετά από αναζήτηση.
  • Σε άλλες περιπτώσεις, διακινητές εντοπίστηκαν να μεταφέρουν από τρεις έως δεκατρείς μη νόμιμους μετανάστες, με έξι από αυτούς να νοσηλεύονται μετά από τροχαίο ατύχημα.
  • Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς και η προανάκριση διενεργείται από τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου, Σαπών και Ιάσμου.
Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη τεσσάρων διακινητών, εκ των οποίων ένας Έλληνας και τρεις αλλοδαποί, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της Χώρας, σε τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες, προχώρησαν χθες Τρίτη (21/7) αστυνομικοί των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Ροδόπης.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, τις πρώτες πρωινές ώρες σε επαρχιακή οδό του Έβρου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα εννέα μη νόμιμους μετανάστες.

Σημειώνεται ότι αρχικά ο οδηγός του οχήματος μεταφοράς μη νόμιμων μεταναστών δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών και εγκατέλειψε το όχημα εν κινήσει, με αποτέλεσμα αυτό να ακινητοποιηθεί μετά από πρόσκρουση σε περιπολικό αυτοκίνητο, ενώ ο οδηγός – διακινητής διέφυγε σε παρακείμενη περιοχή πυκνής βλάστησης, πλην όμως έπειτα από επιστάμενες έρευνες των παραπάνω αστυνομικών με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου και αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης εντοπίσθηκε και συνελήφθη.

Στη δεύτερη περίπτωση, το μεσημέρι σε επαρχιακή οδό του Έβρου, οι παραπάνω αστυνομικοί συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα τρεις μη νόμιμους μετανάστες.

Στην τρίτη περίπτωση, το απόγευμα στην Εγνατία οδό Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής, έπειτα από τροχαίο ατύχημα Ι.Χ.Φ. αυτοκινήτου με Ι.Χ.Ε. όχημα στο οποίο επέβαιναν δύο άνδρες, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης ένας διακινητής, διότι όπως προέκυψε οδηγώντας το Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της Χώρας 13 μη νόμιμους μετανάστες, εκ των οποίων οι έξι νοσηλεύονται στα νοσοκομεία Αλεξανδρούπολης και Κομοτηνής.

Στην τέταρτη περίπτωση, το βράδυ στην παλαιά Εθνική οδό Κομοτηνής – Ξάνθης, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα τέσσερις μη νόμιμους μετανάστες.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις τέσσερις υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου, Σαπών και Ιάσμου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιείται από την Κ.Ο. και ο Σωκράτης Φάμελλος

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου - Θυρωρός: «Δεν μπήκα πιο μέσα, τον είδα ξαπλωμένο, έβαλα τα χέρια στο κεφάλι και τα κορίτσια ξέσπασαν σε κλάματα»

13:31ΚΟΣΜΟΣ

New York Post: Ο Τραμπ θέλει τον Τζιάνι Ινφαντίνο για νέο γενικό γραμματέα του ΟΗΕ

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Η ανακοίνωση της Ένωσης Ποινικολόγων και Μάχιμων Δικηγόρων για τον θάνατό του

13:19ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών- Κατασχέθηκαν κάνναβη, κοκαΐνη, δενδρύλλια και χρήματα

13:19LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι βλέπει το κοινό στη βραδινή ζώνη το καλοκαίρι;

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Κινδύνου για τον καύσωνα - 5 περιοχές σε Red Code

13:16ΥΓΕΙΑ

Καύσωνας: Οδηγίες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την πρόληψη και αντιμετώπιση της θερμοπληξίας

13:12ΚΟΣΜΟΣ

«Εξωγήινες χημικές ουσίες» βρέθηκαν σε μετεωρίτη που έπεσε στο Νιου Τζέρσεϊ το 2024

13:09ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαίρη Λίντα: Η παρεξήγηση με τον Στέλιο Καζαντζίδη και τη Μαρινέλλα που δεν λύθηκε ποτέ - Τι είχαν πει δημόσια ο ένας για τον άλλον

13:08ΑΠΟΨΕΙΣ

Θαλάσσιες χελώνες: 110 εκατομμύρια χρόνια ζωής… και τώρα κινδυνεύουν από εμάς

13:06ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ουκρανικό πλήγμα με drones στις αποθήκες της Wildberries στη Ρωσία - Τουλάχιστον 15 τραυματίες

13:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αττική: Πλήρης κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών

13:02WHAT THE FACT

Ο Γαλαξίας αναποδογύρισε: Η ανακάλυψη που ξαναγράφει τη διαστιμική Ιστορία

13:00ΕΥ ΖΗΝ

Πόση ζάχαρη έχει το κάθε καλοκαιρινό φρούτο

12:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επεισοδιακή σύλληψη διακινητή στον Έβρο: Εγκατέλειψε το ΙΧ εν κινήσει και προσέκρουσε σε περιπολικό – Τον εντόπισε αστυνομικός σκύλος

12:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για προϋπολογισμό ΕΕ: Η αντιμετώπιση των προκλήσεων χρειάζεται την ανάλογη χρηματοδότηση – Η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει περισσότερα, με λιγότερα

12:44ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε φορτηγό στην περιοχή της Γιαννιτσών

12:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης για τιμές καυσίμων: Έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη, δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Διαρροή υγραερίου σε κλειστό πρατήριο καυσίμων - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εκκενώσεις πολυκατοικιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:56WHAT THE FACT

Ένα γιγάντιο «φαράγγι» άνοιξε στον Ήλιο - Τι σημαίνει αυτό για τον πλανήτη μας

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Από τις υποθέσεις Άλεξ κι Άννυς στη 17Ν και στην εξαφάνιση Άνθη - Οι μεγάλες υποθέσεις που χειρίστηκε ο δολοφονημένος ποινικολόγος

18:44ΕΛΛΑΔΑ

Δικαστική ανατροπή σε υπόθεση χάκερ που «άδειασαν» το e-banking ζευγαριού - Το Πρωτοδικείο υποχρεώνει την τράπεζα να αποζημιώσει τα θύματα

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Κινδύνου για τον καύσωνα - 5 περιοχές σε Red Code

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου - Θυρωρός: «Δεν μπήκα πιο μέσα, τον είδα ξαπλωμένο, έβαλα τα χέρια στο κεφάλι και τα κορίτσια ξέσπασαν σε κλάματα»

19:53ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ξεσπά ιερέας για κλήσεις που «έκοψε» η αστυνομία σε πιστούς ανήμερα της Αγίας Μαρίνας στην Ηλιούπολη - «Θα τα πληρώσει το εκκλησιαστικό συμβούλιο»

11:55ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον Πειραιά: Διαρροή αερίου σε κλειστό πρατήριο καυσίμων - Εκκενώνονται προληπτικά πολυκατοικίες

07:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες στην Ελλάδα - Οι περιοχές κινδύνου

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο τα αποκαλυπτήρια του μεγαλύτερου αγάλματος της Παναγίας στην Ευρώπη

11:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» ο καύσωνας

11:17ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Νεκρός 65χρονος γιατρός - Πέθανε ενώ έβγαινε από την θάλασσα

15:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από πότε έρχεται η ραγδαία αλλαγή με κεραυνούς, χαλάζι, ισχυρούς ανέμους και βροχές - Πού θα εμφανιστούν εντονότερα φαινόμενα - Χάρτες

11:33ΕΛΛΑΔΑ

Μαίρη Λίντα: Όταν έπαιρνε το μικρόφωνο «ξεσήκωνε» το Γηροκομείο - «Ήταν σαν να βλέπαμε τη ντίβα των ελληνικών ταινιών»

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πώς διώχνεις τον καυτό αέρα από το εσωτερικό του αυτοκινήτου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Ελευθέριος Βενιζέλος: «Ντόμινο» καθυστερήσεων με πτήσεις - Γιατί «μπλοκάρει» το αεροδρόμιο της Αθήνας

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Η ανακοίνωση της Ένωσης Ποινικολόγων και Μάχιμων Δικηγόρων για τον θάνατό του

12:21LIFESTYLE

Η Μαίρη Λίντα και η Καίτη Γκρέυ σε μια από τις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις τους στα Πατήσια

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Η μεγάλη τραγωδία της Μαίρης Λίντα: Η άγρια δολοφονία της μητέρας της που συγκλόνισε την Ελλάδα

12:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Βασίλης Κόκκαλης - Σε ποιον πηγαίνει η έδρα

13:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αλέξης Σταμάτης: Το σπαρακτικό μήνυμα της Μπέτυς Αρβανίτη για τον γιο της - «Μεγαλώσαμε μαζί»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ