Αττική: Πλήρης κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών

Snapshot Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ενεργοποιεί το 3ο Στάδιο Επιχειρησιακής Ετοιμότητας λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς.

Πραγματοποιείται πλήρης κινητοποίηση προσωπικού και δυνάμεων για πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση πυρκαγιών, καθώς και εφαρμογή απαγορεύσεων κυκλοφορίας σε προστατευόμενες περιοχές.

Διατίθενται επιπλέον εποχούμενες περιπολίες με ανώτερο αξιωματικό συντονιστή και προβλέπονται μέτρα όπως διακοπή ή εκτροπή κυκλοφορίας προς δάση και ενημέρωση ευπαθών ομάδων πολιτών.

Εντείνονται οι περιπολίες σε δάση, άλση και περιοχές υψηλού κινδύνου, με έμφαση στους ορεινούς όγκους Υμηττού, Πεντέλης και Πάρνηθας, και διασφαλίζεται η άμεση αναφορά κάθε συμβάντος.

Σε περίπτωση οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών, όλες οι δυνάμεις συμβάλλουν άμεσα στην υλοποίησή της. Snapshot powered by AI

Λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς (Δείκτης Επικινδυνότητας 5 – Κατάσταση Συναγερμού), εκδόθηκε διαταγή που ενεργοποιεί το 3ο Στάδιο Επιχειρησιακής Ετοιμότητας, για την περιοχή αρμοδιότητας της Γ.Α.Δ.Α.

Πρόκειται για την πλήρη κινητοποίηση του διαθέσιμου προσωπικού και των απαιτούμενων δυνάμεων, με στόχο τόσο την πρόληψη όσο και την άμεση αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών, καθώς και την εφαρμογή των απαγορεύσεων κυκλοφορίας σε δασικές εκτάσεις, άλση και λοιπές προστατευόμενες περιοχές.

Αποκλεισμός περιοχών και αυξημένες περιπολίες

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων, διατίθενται επιπλέον αποκλειστικές εποχούμενες περιπολίες, με ορισμό ανώτερου αξιωματικού για τον συντονισμό τους. Παράλληλα, προβλέπεται διακοπή ή εκτροπή της κυκλοφορίας προς δασικές περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις, ορισμός αξιωματικών συνδέσμων με την Πυροσβεστική και τους Ο.Τ.Α., αναπροσαρμογή των περιπολιών σε κρίσιμες περιοχές και ενημέρωση πολιτών, τουριστικών εγκαταστάσεων, κατασκηνωτών, αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων για την αποφυγή ενεργειών που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Επιπλέον, διατίθενται ομάδες ασφαλείας για τον εντοπισμό ύποπτων ατόμων ή οχημάτων και τη συλλογή πληροφοριών.

Επιπλέον, όλες οι πεζές και εποχούμενες περιπολίες εντείνουν την επιτήρηση σε δάση, άλση, αρχαιολογικούς χώρους και περιοχές υψηλού κινδύνου, με ιδιαίτερη έμφαση στους ορεινούς όγκους του Υμηττού, της Πεντέλης και της Πάρνηθας.

Εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη διέλευση των οχημάτων επέμβασης, απομακρύνονται ελεύθεροι κατασκηνωτές όπου απαιτείται, δίνονται οδηγίες αυτοπροστασίας στο προσωπικό, όλες οι νυχτερινές εποχούμενες περιπολίες κινούνται με σήμα Β και κάθε συμβάν αναφέρεται άμεσα στα αρμόδια επιχειρησιακά κέντρα.

Σε περίπτωση προληπτικής οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών, όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις συνδράμουν άμεσα στην υλοποίησή της.

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