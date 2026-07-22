Βοιωτία: Εντοπίστηκε φυτεία με πάνω από 1.500 δενδρύλλια κάνναβης - Συνελήφθησαν 8 άτομα

Snapshot Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που καλλιεργούσε πάνω από 1.500 δενδρύλλια κάνναβης στη Βοιωτία, με 8 συλλήψεις, μεταξύ αυτών και ο φερόμενος αρχηγός.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε Αττική, Φθιώτιδα και Βοιωτία με τη συμμετοχή πολλών ειδικών υπηρεσιών.

Η οργάνωση είχε συγκεκριμένη δομή και λειτουργούσε τουλάχιστον από τον Μάιο του 2026, με διακριτούς ρόλους για κάθε μέλος.

Κατασχέθηκαν 1.503 δενδρύλλια κάνναβης, όπλα, φυσίγγια, χρήματα, οχήματα και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, ναρκωτικά, όπλα και παράνομη διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών. Snapshot powered by AI

Από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης στη Βοιωτία.

Για τον τερματισμό της δράσης τους πραγματοποιήθηκε ευρεία αστυνομική επιχείρηση πρωινές ώρες χθες, Τρίτη 21 Ιουλίου 2026, σε περιοχές της Αττικής, της Φθιώτιδας και της Βοιωτίας, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, καθώς και των Υποδιευθύνσεων Δίωξης Ναρκωτικών, Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Σε βάρος των ατόμων που έχουν συλληφθεί σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, ναρκωτικά, όπλα, καθώς και της νομοθεσίας περί εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική επικράτεια.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, κατόπιν αξιολόγησης και αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων, και με την εφαρμογή ειδικών ανακριτικών πράξεων, διακριβώθηκε ότι τα μέλη είχαν συγκροτήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, με συγκεκριμένη δομή και διαρκή δράση, τουλάχιστον από τον Μάιο του 2026, με σκοπό την καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και την περαιτέρω διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, σε περιοχή της Βοιωτίας.

Παράλληλα, προέκυψε και ο ρόλος έκαστου μέλους της οργάνωσης και συγκεκριμένα:

52χρονος , αρχηγικό μέλος, διηύθυνε την οργάνωση, έχοντας τον πλήρη έλεγχο του συντονισμού και του επιχειρησιακού σχεδιασμού της. Διέθετε την απαραίτητη τεχνογνωσία για την καλλιέργεια των δενδρυλλίων, ενώ μεριμνούσε για την προμήθεια των γεωργικών υλικών και του απαραίτητου εξοπλισμού. Λάμβανε όλες τις αποφάσεις για τις καλλιέργειες και διαχειριζόταν τυχόν κινδύνους. Τέλος, είχε «στρατολογήσει» τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης

, αρχηγικό μέλος, διηύθυνε την οργάνωση, έχοντας τον πλήρη έλεγχο του συντονισμού και του επιχειρησιακού σχεδιασμού της. Διέθετε την απαραίτητη τεχνογνωσία για την καλλιέργεια των δενδρυλλίων, ενώ μεριμνούσε για την προμήθεια των γεωργικών υλικών και του απαραίτητου εξοπλισμού. Λάμβανε όλες τις αποφάσεις για τις καλλιέργειες και διαχειριζόταν τυχόν κινδύνους. Τέλος, είχε «στρατολογήσει» τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης 45χρονος , αποτελούσε τον επιχειρησιακό συνεργάτη του 52χρονου, συνοδεύοντάς τον κατά τις μετακινήσεις τους, ενώ συνέδραμε κατά την προμήθεια των γεωργικών εφοδίων και τη μεταφορά εξοπλισμού στο χώρο καλλιέργειας.

, αποτελούσε τον επιχειρησιακό συνεργάτη του 52χρονου, συνοδεύοντάς τον κατά τις μετακινήσεις τους, ενώ συνέδραμε κατά την προμήθεια των γεωργικών εφοδίων και τη μεταφορά εξοπλισμού στο χώρο καλλιέργειας. 31χρονος , αποτελούσε τον «τοπικό» υποστηρικτή, έχοντας άριστη γνώση της γεωγραφίας και των ιδιαιτεροτήτων του χώρου όπου είχε εγκατασταθεί η καλλιέργεια. Είχε αναλάβει την εύρεση και μεταφορά του αναγκαίου εξοπλισμού, ενώ επικοινωνούσε τόσο με τους εργάτες, όσο και με τον 52χρονο, κυρίως για θέματα που αφορούσαν τον εξοπλισμό.

, αποτελούσε τον «τοπικό» υποστηρικτή, έχοντας άριστη γνώση της γεωγραφίας και των ιδιαιτεροτήτων του χώρου όπου είχε εγκατασταθεί η καλλιέργεια. Είχε αναλάβει την εύρεση και μεταφορά του αναγκαίου εξοπλισμού, ενώ επικοινωνούσε τόσο με τους εργάτες, όσο και με τον 52χρονο, κυρίως για θέματα που αφορούσαν τον εξοπλισμό. έτερος 31χρονος , ομοίως «τοπικός» υποστηρικτής της οργάνωσης, είχε αναλάβει τη μεταφορά των εργατών από και προς το χώρο καλλιέργειας με αγροτικό όχημα που διέθετε, μέσω αγροτικών διαδρομών για την αποφυγή του εντοπισμού τους. Παράλληλα, συμμετείχε στην εύρεση και μεταφορά του αναγκαίου εξοπλισμού.

, ομοίως «τοπικός» υποστηρικτής της οργάνωσης, είχε αναλάβει τη μεταφορά των εργατών από και προς το χώρο καλλιέργειας με αγροτικό όχημα που διέθετε, μέσω αγροτικών διαδρομών για την αποφυγή του εντοπισμού τους. Παράλληλα, συμμετείχε στην εύρεση και μεταφορά του αναγκαίου εξοπλισμού. τρία μέλη (27, 36 και 48 ετών), ήταν επιφορτισμένα με τις απαραίτητες καλλιεργητικές ενέργειες (γεωργικές εργασίες και επίβλεψη της ανάπτυξης των δενδρυλλίων), ενώ είχαν αναλάβει και την επιτήρηση και φύλαξη του χώρου.

Στο πλαίσιο των ερευνών σε περιοχή της Βοιωτίας, εντοπίστηκε η καλλιέργεια, απ’ όπου εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 1.420 δενδρύλλια κάνναβης, ενώ σε ποιμνιοστάσιο στην ίδια περιοχή, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον 83 δενδρύλλια.

Σε περαιτέρω έρευνες σε οικίες, αλλά και σωματικές έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 όπλα,

3 γεμιστήρες,

20 φυσίγγια,

5.610 ευρώ,

3 οχήματα

και 12 κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.