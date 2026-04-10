Η νέα λειτουργία του WhatsApp - Τι αλλάζει και πότε

Το WhatsApp ετοιμάζεται να λανσάρει μια νέα λειτουργία που θα επιτρέπει στους χρήστες να επικοινωνούν χωρίς να χρειάζεται να εγγραφούν ή συνδεθούν στην εφαρμογή με αριθμό τηλεφώνου. Αντ' αυτού, οι χρήστες θα μπορούν να δημιουργούν μοναδικά ονόματα χρήστη (username) και να τα χρησιμοποιούν για να ανταλλάσσουν μηνύματα με τους αγαπημένους τους.

Η λειτουργία θα είναι διαθέσιμη τους επόμενους μήνες, αλλά αρχικά θα είναι διαθέσιμη σε περιορισμένο αριθμό χρηστών. Πρόκειται για μια σταδιακή κυκλοφορία, σύμφωνα με το WABetaInfo.

Πώς μπορείτε να ορίσετε username

Η ιδέα πίσω από την αλλαγή είναι απλή: Αντί να μοιράζονται έναν αριθμό τηλεφώνου, οι χρήστες θα μπορούν να μοιράζονται το username τους για να συνδεθούν με το άτομο που θέλουν και να ξεκινήσουν μια συνομιλία. Στόχος της νέας λειτουργίας είναι η βελτίωση της προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Ωστόσο, η λειτουργία δεν θα είναι απολύτως αυτόματη. Αφού αποκτήσουν πρόσβαση στη λειτουργία, οι χρήστες θα μπορούν να ορίσουν το επιθυμητό τους username από τις ρυθμίσεις του προφίλ τους. Μόλις επιβεβαιωθεί, οι χρήστες θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για επικοινωνία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα τους ζητηθεί να εισάγουν έναν τετραψήφιο κωδικό την πρώτη φορά που θα επικοινωνούν με κάποιον.

Τι πρέπει να έχει το username σας

Τα username περιορίζονται σε 3 έως 35 χαρακτήρες. Πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον ένα γράμμα. Επιτρέπονται μόνο πεζά γράμματα, αριθμοί, τελείες και κάτω παύλες. Απαγορεύονται στοιχεία που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν την εντύπωση ιστότοπων ή υπηρεσιών υποστήριξης, όπως καταλήξεις σε .com ή αρχές με www.

Υπάρχει μια επιπλέον απαίτηση: το όνομα πρέπει να είναι μοναδικό όχι μόνο στο WhatsApp αλλά και σε άλλες υπηρεσίες της Meta, συμπεριλαμβανομένων του Facebook και του Instagram. Εάν το όνομα χρησιμοποιείται ήδη, θα απαιτηθεί επαλήθευση μέσω του συστήματος λογαριασμών της εταιρείας.

Αυτή η λειτουργία αποσκοπεί στην ενίσχυση της ιδιωτικότητας.