Έλενα Κρεμλίδου για revenge porn: «Η ψυχή μου έπρεπε να πάρει μάθημα από αυτό για να συνεχίσω»

Πριν από λίγες ημέρες, η Έλενα Κρεμλίδου βρέθηκε αντιμέτωπη στο δικαστήριο με τον αστυνομικό που διέρρευσε στο διαδίκτυο φωτογραφίες από προσωπικές στιγμές της

Newsbomb

Έλενα Κρεμλίδου για revenge porn: «Η ψυχή μου έπρεπε να πάρει μάθημα από αυτό για να συνεχίσω»
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Έλενα Κρεμλίδου μίλησε ανοιχτά για την υπόθεση revenge porn που κατήγγειλε και βρέθηκε στα χέρια της δικαιοσύνης. Μιλώντας στο «S&Y PODCAST» στο Youtube, περιέγραψε τον Γολγοθά που ανέβηκε όταν διαπίστωσε πως είχε διαρρεύσει προσωπικές φωτογραφίες στο διαδίκτυο και τα βήματα που έκανε μέχρι τη στιγμή που η ίδια αισθάνθηκε λυτρωμένη.

«Έπρεπε να το ζήσω, σε ανθρώπινο επίπεδο ακούγεται πολύ άσχημο, αλλά η ψυχή μου έπρεπε να πάρει μάθημα από αυτό για να συνεχίσω, να βοηθήσω. Η δύναμη δεν ξέρω από πού πηγάζει, ήταν η δύναμη που με κράτησε από το να μην πέσω από τον τέταρτο. Η ίδια δύναμη είναι αυτή που με βοήθησε να πω “δεν τελειώνει η ζωή μου, άρα δεν είναι κάτι τόσο μεγάλο”, ξεκίνησα να το αποδυναμώνω, μου πήρε χρόνια αυτό» είπε η Έλενα Κρεμλίδου για την υπόθεση revenge porn.

«Άρχισα να το βλέπω μικρό, γιατί όταν κάτι το βλέπεις μικρό μπορείς να το αντιμετωπίσεις αλλιώς δεν μπορείς. Το παίρνεις αυτό που προσπάθησαν οι άλλοι να σε ρίξουν και λες “δεν έκανα κάτι κακό”. Δεν ντρέπομαι που ήθελα να στείλω μια φωτογραφία, το κάνουμε όλοι. Είναι γεγονός, αλλά δεν μπορείτε να με κάνετε να νιώσω άσχημα για κάτι που κάνουν όλοι. Δεν θα με κάνετε να νιώσω άσχημα για κάτι που κάνουν όλοι και βοηθά και στην αναπαραγωγή του είδους».

«Η ευχαρίστηση είναι το πρόβλημα, η γυναίκα δεν πρέπει να το ευχαριστιέται, αυτό είναι το πρόβλημα. Με κατηγορούν εμένα, αλλά τι θα πούμε για τα κορίτσια που εν αγνοία τους, τους βγάζουν βίντεο και φωτογραφίες; Βγαίνουν στην τηλεόραση και λένε “γιατί έστειλες φωτογραφία”.

Αν μου λες γιατί στέλνω είναι σαν να μου λες γιατί φοράω φούστα και σορτσάκι αντί να βγάλουμε από το μυαλό των αντρών να σταματήσουν να σεξουαλικοποιούν τα πάντα» τονίζει η Instagrammer.

«Έχω θύτες σε όλη την Ελλάδα, τα δικαστήρια γίνονται εκεί που έγινε το έγκλημα. Έχω θύτες αστυνομικούς, δασκάλους, επαγγέλματα που σε ξαφνιάζουν. Είναι γεγονός, αυτό που προσπαθώ είναι να θίξω μέσα από το αποτέλεσμα στα κορίτσια ότι μπορούν να το κυνηγήσουν, μέχρι η ντροπή να αλλάξει στρατόπεδο».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Συνελήφθη ένας άνδρας με περίπου 13 κιλά κάνναβης

14:03ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Γουίτκοφ χρειάζεται ψυχίατρο»: Οργή Ευρωπαίων για το ειρηνευτικό σχέδιo ή για το 50% των ρωσικών assets από τις ΗΠΑ

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: 22χρονος μολύνθηκε από ανισάκις μετά την κατανάλωση σούσι

13:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας - Πέφτει έως και 8 βαθμούς από την Κυριακή

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Γιγαντιαία ανακάλυψη σπάνιων γαιών ανοίγει τον δρόμο για νέο παγκόσμιο ηγέτη

13:38LIFESTYLE

Έλενα Κρεμλίδου για revenge porn: «Η ψυχή μου έπρεπε να πάρει μάθημα από αυτό για να συνεχίσω»

13:32ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Λεωφορείο ανατράπηκε σε χαντάκι - 16 τραυματίες, οι 6 στο νοσκομείο

13:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός: Με Βιλένα η αποστολή του Μπενίτεθ για τις Σέρρες | Εκτός ο Ντραγκόφσκι

13:21LIFESTYLE

Γλυκερία: Δεν με ενδιαφέρει να γεμίσω το Καλλιμάρμαρο, κρύβει μια ματαιοδοξία

13:12ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Αστρολόγος της Αυλής του Χίτλερ» δεν προέβλεψε τη δική του πτώση

13:12ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σάλος για εφαρμογή AI που «ανασταίνει» νεκρούς αγαπημένους

13:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Νέα προδημοσίευση λίγες ώρες πριν την κυκλοφορία της «Ιθάκης» - Μύθοι και αλήθειες για τη διακυβέρνηση

12:58ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αντίστροφη μέτρηση για τις απολογίες στην υπόθεση του «μπαζώματος» στα Τέμπη

12:54LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Ισχύει ότι μια εκπομπή με ηχογράφησε χωρίς τη θέληση μου, θα κάνω μήνυση»

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Λάσπη, νερό και απόγνωση: Μετράει τις πληγές της η Δυτική Ελλάδα - Νέα επιδείνωση του καιρού από την Τρίτη

12:40ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαββατοκύριακο με δυνατές θεατρικές ιστορίες, περιβαλλοντική τέχνη και χριστουγεννιάτικη διάθεση

12:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα: Επιστρέφει στο «σπίτι» της, μετά από 909 ημέρες – Η ώρα και το κανάλι του ιστορικού αγώνα με την Μπιλμπάο

12:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πύργος: Δυο συλλήψεις για απόπειρα βιασμού ανήλικης

12:31ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πάνος Μαρινόπουλος: Στο Α’ Νεκροταφείο η κηδεία του επιχειρηματία

12:28ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με την εξαφάνιση της 42χρονης Βίκυς που αγνοείται από τον Ιούλιο – «Έψαξα παντού» λέει ο πρώην της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:00ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: 22χρονος μολύνθηκε από ανισάκις μετά την κατανάλωση σούσι

07:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει για τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα η κατάρρευση του Πολικού Στρόβιλου

12:28ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με την εξαφάνιση της 42χρονης Βίκυς που αγνοείται από τον Ιούλιο – «Έψαξα παντού» λέει ο πρώην της

13:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας - Πέφτει έως και 8 βαθμούς από την Κυριακή

13:12ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σάλος για εφαρμογή AI που «ανασταίνει» νεκρούς αγαπημένους

12:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βίντεο–ντοκουμέντο από τη δράση της συμμορίας που έκλεβε ρούχα και τα πουλούσε στην Αλβανία

11:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή κακοκαιρία «βλέπει» το GFS - Πότε θα «χτυπήσει» σύμφωνα με τους Αμερικανούς

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος οι παλιές ταυτότητες για ταξίδια στην Ε.Ε - Ο τρόπος να εκδώσετε καινούργια πιο γρήγορα

07:45ΚΟΣΜΟΣ

«Σκότωσαν το παιδί μου για ψυχαγωγία»: Πλούσιοι τουρίστες σε σαφάρι ανθρώπων στο Σαράγιεβο

13:12ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Αστρολόγος της Αυλής του Χίτλερ» δεν προέβλεψε τη δική του πτώση

14:03ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Γουίτκοφ χρειάζεται ψυχίατρο»: Οργή Ευρωπαίων για το ειρηνευτικό σχέδιo ή για το 50% των ρωσικών assets από τις ΗΠΑ

09:38ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος σκότωσε τελικά τον Κένεντι; Οι επικρατέστερες θεωρίες συνωμοσίας για τη θρυλικότερη δολοφονία της παγκόσμιας Ιστορίας

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Ανατροπή στην υπόθεση της Αμαλίας - Σε σπηλαιοβάραθρο βάθους τεσσάρων μέτρων βρέθηκαν τα οστά της - Πως κατέληξε εκεί

22:25ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλος οι οθόνες αφής στα αυτοκίνητα - Γιατί η Ευρώπη επιστρέφει στα κουμπιά

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Γιγαντιαία ανακάλυψη σπάνιων γαιών ανοίγει τον δρόμο για νέο παγκόσμιο ηγέτη

12:18ΚΟΣΜΟΣ

Μελλοθάνατη, η πρώτη γυναίκα που θα εκτελεστεί σε 200 χρόνια στο Τενεσί μαθαίνει το πότε

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Η δημογραφική «βόμβα» ενεργοποιήθηκε - Σοκαριστικά ευρήματα έρευνας, προ των πυλών νέο brain drain

12:31ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πάνος Μαρινόπουλος: Στο Α’ Νεκροταφείο η κηδεία του επιχειρηματία

13:38LIFESTYLE

Έλενα Κρεμλίδου για revenge porn: «Η ψυχή μου έπρεπε να πάρει μάθημα από αυτό για να συνεχίσω»

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε καταφθάνει στην Ελλάδα η πολική αέρια μάζα που απειλεί όλη την Ευρώπη - Που θα χιονίσει σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ