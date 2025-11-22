Έλενα Κρεμλίδου για revenge porn: «Η ψυχή μου έπρεπε να πάρει μάθημα από αυτό για να συνεχίσω»

Η Έλενα Κρεμλίδου μίλησε ανοιχτά για την υπόθεση revenge porn που κατήγγειλε και βρέθηκε στα χέρια της δικαιοσύνης. Μιλώντας στο «S&Y PODCAST» στο Youtube, περιέγραψε τον Γολγοθά που ανέβηκε όταν διαπίστωσε πως είχε διαρρεύσει προσωπικές φωτογραφίες στο διαδίκτυο και τα βήματα που έκανε μέχρι τη στιγμή που η ίδια αισθάνθηκε λυτρωμένη.

«Έπρεπε να το ζήσω, σε ανθρώπινο επίπεδο ακούγεται πολύ άσχημο, αλλά η ψυχή μου έπρεπε να πάρει μάθημα από αυτό για να συνεχίσω, να βοηθήσω. Η δύναμη δεν ξέρω από πού πηγάζει, ήταν η δύναμη που με κράτησε από το να μην πέσω από τον τέταρτο. Η ίδια δύναμη είναι αυτή που με βοήθησε να πω “δεν τελειώνει η ζωή μου, άρα δεν είναι κάτι τόσο μεγάλο”, ξεκίνησα να το αποδυναμώνω, μου πήρε χρόνια αυτό» είπε η Έλενα Κρεμλίδου για την υπόθεση revenge porn.

«Άρχισα να το βλέπω μικρό, γιατί όταν κάτι το βλέπεις μικρό μπορείς να το αντιμετωπίσεις αλλιώς δεν μπορείς. Το παίρνεις αυτό που προσπάθησαν οι άλλοι να σε ρίξουν και λες “δεν έκανα κάτι κακό”. Δεν ντρέπομαι που ήθελα να στείλω μια φωτογραφία, το κάνουμε όλοι. Είναι γεγονός, αλλά δεν μπορείτε να με κάνετε να νιώσω άσχημα για κάτι που κάνουν όλοι. Δεν θα με κάνετε να νιώσω άσχημα για κάτι που κάνουν όλοι και βοηθά και στην αναπαραγωγή του είδους».

«Η ευχαρίστηση είναι το πρόβλημα, η γυναίκα δεν πρέπει να το ευχαριστιέται, αυτό είναι το πρόβλημα. Με κατηγορούν εμένα, αλλά τι θα πούμε για τα κορίτσια που εν αγνοία τους, τους βγάζουν βίντεο και φωτογραφίες; Βγαίνουν στην τηλεόραση και λένε “γιατί έστειλες φωτογραφία”.

Αν μου λες γιατί στέλνω είναι σαν να μου λες γιατί φοράω φούστα και σορτσάκι αντί να βγάλουμε από το μυαλό των αντρών να σταματήσουν να σεξουαλικοποιούν τα πάντα» τονίζει η Instagrammer.

«Έχω θύτες σε όλη την Ελλάδα, τα δικαστήρια γίνονται εκεί που έγινε το έγκλημα. Έχω θύτες αστυνομικούς, δασκάλους, επαγγέλματα που σε ξαφνιάζουν. Είναι γεγονός, αυτό που προσπαθώ είναι να θίξω μέσα από το αποτέλεσμα στα κορίτσια ότι μπορούν να το κυνηγήσουν, μέχρι η ντροπή να αλλάξει στρατόπεδο».