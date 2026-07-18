Άνοιξε η ρύθμιση των 72 δόσεων για παλιές οφειλές - Ποιοι μπορούν να ενταχθούν, πώς γίνεται η αίτηση

Άνοιξε η ρύθμιση των έως 72 δόσεων για παλιές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Εφορία, με αιτήσεις μέσω της πλατφόρμας myAADE

Άνοιξε η ρύθμιση των 72 δόσεων για παλιές οφειλές - Ποιοι μπορούν να ενταχθούν, πώς γίνεται η αίτηση
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  • Η ρύθμιση αφορά οφειλές ληξιπρόθεσμες έως 31 Δεκεμβρίου 2023 και απαιτεί το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης των 30 ευρώ.
  • Δεν μπορούν να ενταχθούν οφειλές που ήδη υπάγονται σε άλλη ενεργή ρύθμιση ή αν υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπόριο.
  • Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί εντός τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων της τελευταίας πενταετίας και η μη ύπαρξη άλλων αρρύθμιστων οφειλών μετά από ένα μήνα ένταξης στη ρύθμιση.
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Μια νέα «ανάσα» για χιλιάδες φορολογούμενους που έχουν συσσωρευμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Εφορία δίνει η ενεργοποίηση της ρύθμισης των έως 72 μηνιαίων δόσεων. Η διαδικασία τέθηκε σε εφαρμογή και πλέον οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ.

Η νέα ρύθμιση αφορά παλαιότερα χρέη που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, με στόχο τη διευκόλυνση των οφειλετών και την τμηματική αποπληρωμή των υποχρεώσεών τους.

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α.1141/2026), και σε εφαρμογή των μέτρων του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, για το ιδιωτικό χρέος, όπως προβλέπονται στον νόμο 5313/2026, καθορίζεται η διαδικασία ένταξης στη ρύθμιση.

Βασική προϋπόθεση είναι οι οφειλές, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, να μην έχουν ήδη υπαχθεί σε άλλη ενεργή ρύθμιση.

Τα 6 βασικά σημεία της ρύθμισης των 72 δόσεων

Οι φορολογούμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης ανέρχεται στα 30 ευρώ.Οι βεβαιωμένες οφειλές θα πρέπει να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023.Σε περίπτωση που οι οφειλές είχαν ενταχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση, αυτή θα πρέπει να έχει χαθεί έως τις 20 Απριλίου 2026.Θα πρέπει να έχουν υποβληθεί όλες οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας, έως και το φορολογικό έτος 2024.Δεν θα πρέπει να υπάρχουν άλλες αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά την πάροδο ενός μήνα από την ένταξη στη ρύθμιση.Δεν θα πρέπει να υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη για αδικήματα φοροδιαφυγής ή λαθρεμπορίας.Πώς γίνεται η αίτηση

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ψηφιακά, έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026, μέσω της πλατφόρμας myAADE.

Η διαδρομή είναι:

Ο Λογαριασμός μου → Ρυθμίσεις Οφειλών → Αίτηση Ρύθμισης Οφειλών ν.5313/2026

Η ρύθμιση ενεργοποιείται μετά την καταβολή της πρώτης δόσης, η οποία πρέπει να πληρωθεί μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521:

Τηλεφωνικά στο 1521 (χωρίς χρέωση), Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:00–20:00.

Ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας my1521, όλο το 24ωρο, επιλέγοντας:Θέματα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων → Ρυθμίσεις - Οφειλές / Αιτήσεις Ρύθμισης → Αίτηση Ρύθμισης → Ρυθμίσεις οφειλών και πληρωμή.

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