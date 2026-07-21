Λευκός Οίκος: «Τα πλήγματα θα συνεχιστούν μέχρι νεωτέρας» – Δέκατη νύχτα επιθέσεων στο Ιράν

Snapshot Οι ΗΠΑ εξαπολύουν δέκατη συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων σε στρατιωτικές υποδομές του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων πυραύλων και drones.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι η στρατιωτική εκστρατεία θα συνεχιστεί έως ότου αποφασίσει διαφορετικά, παράλληλα με τις συνομιλίες με την Τεχεράνη.

Εκρήξεις σημειώθηκαν σε παράκτιες πόλεις και νησιά γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, όπως στα νησιά Κεσμ και Σιρίκ, καθώς και σε σημαντικά λιμάνια.

Η Τεχεράνη απαντά με αντίποινα, αναφέροντας επιθέσεις σε αμερικανικά συστήματα πυραύλων και καταδικάζοντας επίθεση σε πυρηνική εγκατάσταση.

Οι ανησυχίες για την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και τις επερχόμενες εκλογές δεν θεωρούνται άμεση προτεραιότητα από την αμερικανική πλευρά. Snapshot powered by AI

Για δέκατη συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στόχων στο Ιράν, πλήττοντας εγκαταστάσεις πυραύλων και drones, καθώς και άλλες στρατιωτικές υποδομές.

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάζει ολοένα και περισσότερο την επιχείρηση ως απάντηση στις ενέργειες της Τεχεράνης. Σε πρόσφατες αναρτήσεις του επανέλαβε ότι τυχόν επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ θα προκαλέσουν πολύ ισχυρότερα αντίποινα, ενώ δεσμεύτηκε να εκδικηθεί τον θάνατο τριών Αμερικανών στρατιωτών το Σαββατοκύριακο.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου αποσκοπούν όχι μόνο στο να χαράξουν τη γραμμή της Ουάσιγκτον, αλλά και να εξηγήσουν την κλιμάκωση της στρατιωτικής εκστρατείας στην αμερικανική κοινή γνώμη.

Παρότι ο Τραμπ είχε δεσμευτεί ότι δεν θα εμπλέξει τις ΗΠΑ σε νέους παρατεταμένους πολέμους, η κυβέρνησή του υποστηρίζει πλέον ότι η διεύρυνση των επιχειρήσεων είναι δικαιολογημένη.

Οι ανησυχίες για την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές παραμένουν στο τραπέζι, χωρίς ωστόσο να αποτελούν, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, την άμεση προτεραιότητα.

Ο Λευκός Οίκος ξεκαθάρισε ότι τα πλήγματα θα συνεχιστούν έως ότου ο Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει διαφορετικά, σημειώνοντας παράλληλα ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένουν σε εξέλιξη.

Αμερικανικά πλήγματα σε παράκτιες πόλεις και νησιά του Ιράν

Κατά τη 10η νύχτα των αμερικανικών επιθέσεων, εκρήξεις αναφέρθηκαν σε κομβικά σημεία γύρω από τα Στενά του Ορμούζ με επίκεντρο τις παράκτιες πόλεις και τα νησιά στο νότιο τμήμα της χώρας ενώ η Τεχεράνη ανακοίνωσε αντίποινα κατά αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην περιοχή.

Εκρήξεις αναφέρθηκαν στο νησί Κεσμ, το μεγαλύτερο στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, καθώς και στα σημαντικά λιμάνια Μπαντάρ Αμπάς και Μπαντάρ Λενγκέ.

EUA ampliam ataques contra 8 regiões do Irã neste momento. Explosões sendo reportadas em:



-Konarak

-Chabahar

-Isfahan

-Monte Derak, em Shiraz

-Bandar Abbas

-Bandar Lengeh

-Sul de Qeshm

-Sirik https://t.co/KaXFZubc81 pic.twitter.com/OEyuTyE9xF — Área Militar (@areamilitarof) July 21, 2026

Νέες εκρήξεις σημειώθηκαν και στο Σιρίκ, περιοχή στρατηγικής σημασίας λόγω της θέσης της απέναντι από τα Στενά, συνεχίζοντας το μοτίβο των επιθέσεων της προηγούμενης νύχτας.

Αναφορές για εκρήξεις υπήρξαν επίσης στις πόλεις Κοναράκ και Τσαμπαχάρ, στην επαρχία Σιστάν, καθώς και στη Σιράζ, στα νοτιοδυτικά. Στο Μπουσέρ, όπου βρίσκεται πυρηνικός σταθμός παραγωγής ενέργειας, ακούστηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας να ενεργοποιούνται.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη κάνει λόγο για αντίποινα. Οι χερσαίες δυνάμεις του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικά συστήματα πυραύλων HIMARS στο στρατόπεδο Αριφτζάν του Κουβέιτ, στο πλαίσιο, όπως υποστηρίζουν, συνεχιζόμενων επιθέσεων κατά αμερικανικών βάσεων και στρατιωτικών μέσων στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, ο πρεσβευτής του Ιράν στον ΟΗΕ απέστειλε επιστολή με την οποία καταδίκασε την πρόσφατη επίθεση σε πυρηνική εγκατάσταση της χώρας.