Λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες στη Θεσσαλονίκη - Δείτε βίντεο
Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί καθώς όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν έγκαιρα και με ασφάλεια
Επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (30/01) στην ανατολική Θεσσαλονίκη, όταν φωτιά ξέσπασε σε αστικό λεωφορείο.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 10:40 στη συμβολή των οδών Κηφισίας και Μ. Ψελλού, όπου άμεσα έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με έξι πυροσβέστες και τρία οχήματα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε στο πίσω μέρος του λεωφορείου, ενώ τα αίτια παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.
Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, καθώς όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν έγκαιρα και με ασφάλεια.
