Μενίδι: Πυροβολισμοί σε λεωφορείο - «Έχει γίνει ξανά στον ίδιο δρόμο», λέει ο οδηγός στο Newsbomb

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 25 Ιανουαρίου στo Μενίδι, όταν λεωφορείο της γραμμής Α10 του ΟΑΣΑ δέχτηκε πυροβολισμούς με αεροβόλο όπλο.

Το συμβάν καταγράφηκε περίπου στις 22:00, επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας, στη 16η στάση στο Μενίδι. Ο οδηγός του λεωφορείου άκουσε έναν ύποπτο θόρυβο κατά τη διάρκεια του δρομολογίου και λίγο αργότερα διαπίστωσε ότι υπήρχαν τρεις οπές στην αριστερή πλευρά του οχήματος, σε τζάμι.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Άμεση Δράση και ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Ευτυχώς, από το περιστατικό δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, ωστόσο προκλήθηκαν υλικές ζημιές, καθώς έσπασαν τα τζάμια του λεωφορείου.

Μιλώντας στο Newsbomb, ο οδηγός του λεωφορείου, κ. Σπύρος, ανέφερε πως τέτοιου είδους επιθέσεις δεν αποτελούν μεμονωμένο περιστατικό.

«Στο συγκεκριμένο σημείο τέτοια περιστατικά συμβαίνουν συχνά. Το λεωφορείο δέχτηκε πυροβολισμούς και, δυστυχώς, δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο στη γραμμή», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί επανειλημμένα στο παρελθόν, ενώ επισήμανε ότι «εκείνη την ημέρα ακόμη ένα λεωφορείο έγινε στόχος πυροβολισμών στην ίδια οδό, επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας, στο Μενίδι».

Οι αρχές διερευνούν το περιστατικό.