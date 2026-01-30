Θεσσαλονίκη: Επίθεση με σιδηρογροθιά σε πατέρα και γιους - Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες

Περιστατικό επίθεσης σε βάρος τριών Ελλήνων, ηλικίας 54, 28 και 31 ετών (πατέρας & υιοί), που σημειώθηκε το απόγευμα της 21-04-2025 σε περιοχή της Θέρμης εξιχνίασαν οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη. Οι δράστες επιτέθηκαν στα θύματα με αιχμηρά αντικείμενα και σιδηρογροθιά.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τριών εκ των οκτώ δραστών.

Πρόκειται για τρεις 22χρονους (σήμερα) άντρες (2 Έλληνες & 1 Αλβανό) σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

