Θεσσαλονίκη: Επίθεση με σιδηρογροθιά σε πατέρα και γιους - Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες

Η ΕΛ.ΑΣ. εξιχνίασε την υπόθεση άγριας επίθεσης κατά τριών ανδρών που σημειώθηκε τον Απρίλιο σε περιοχή της Θέρμης

Newsbomb

Θεσσαλονίκη: Επίθεση με σιδηρογροθιά σε πατέρα και γιους - Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Περιστατικό επίθεσης σε βάρος τριών Ελλήνων, ηλικίας 54, 28 και 31 ετών (πατέρας & υιοί), που σημειώθηκε το απόγευμα της 21-04-2025 σε περιοχή της Θέρμης εξιχνίασαν οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη. Οι δράστες επιτέθηκαν στα θύματα με αιχμηρά αντικείμενα και σιδηρογροθιά.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τριών εκ των οκτώ δραστών.

Πρόκειται για τρεις 22χρονους (σήμερα) άντρες (2 Έλληνες & 1 Αλβανό) σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:53ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας: Η Ελλάδα προφανώς δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά τη διετή NAVTEX από την Τουρκία

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυξήσεις στα καύσιμα από το 2028 λόγω της εμπορίας εκπομπών CO2

10:48ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: «Συνολική συμφωνία» με τη Δαμασκό ανακοίνωσαν οι Κούρδοι

10:44ΕΛΛΑΔΑ

«Θα έπαιρνα έναν μετρητή, κάνει μόλις 60 ευρώ, και θα μετρούσα τη διαρροή στο υπόγειο» - Τι λέει πραγματογνώμονας για τις ευθύνες της επιχείρησης στη «Βιολάντα»

10:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Επίθεση με σιδηρογροθιά σε πατέρα και γιους - Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες

10:37ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Ντέρμπι ΑΕΚ-Ολυμπιακός στην Allwyn Arena με αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα

10:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Στο εδώλιο ξανά 56χρονος από την Κω για αδικήματα σε βάρος της ανήλικης κόρης της συντρόφου του

10:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Βιλερμπάν-Παναθηναϊκός AKTOR και κληρώσεις

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Ανατροπή του σοσιαλιστικού μοντέλου στη Βενεζουέλα: «Άνοιξε» τον πετρελαϊκό τομέα στους ιδιώτες

10:18ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία καταργεί δια νόμου τα «συζυγικά καθήκοντα» - «Φρένο» στους βιασμούς εντός γάμου

10:16ΕΛΛΑΔΑ

Εντός Ύλης - Πολυξένη Καίσαρη: Παράδοση, καινοτομία και φροντίδα για τον μαθητή

10:11ΠΑΙΔΕΙΑ

Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: Ημερίδα στο ΕΚΠΑ για τη διαχρονική αξία των Αρχαίων Ελληνικών

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Τι κρύβει η κρύβει η εξωπραγματική προώθηση της ταινίας «Melania» από την Amazon

10:05TRAVEL

Η Ίος ανάμεσα στα πιο ιδιαίτερα μέρη της Ελλάδας και της Ευρώπης για το 2026

10:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης για Καρυστιανού: «Το πεπρωμένο της χώρας δεν θα γραφτεί από τα κόμματα διαμαρτυρίας»

09:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Κληρώνει για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα playoffs - Οι υποψήφιοι αντίπαλοι

09:54ΕΛΛΑΔΑ

«Μύριζε επί μέρες»: Οι καταγγελίες εργαζομένων στη Βιολάντα - Εντοπίστηκε προπάνιο στο φρεάτιο - Έρχεται νέα έκθεση του ΤΕΕΜ

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Τραμπ σε Βρετανία: «Πολύ επικίνδυνες» οι στενές επιχειρηματικές σχέσεις με Κίνα

09:46ΚΟΣΜΟΣ

Φόβοι για νέα κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών: «Στον αέρα» η συνθήκη New START - Τι θα συμβεί μετά την εκπνοή της στις 5 Φεβρουαρίου

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Bertone Runabout των ‘60s επιστρέφει σύγχρονο και δυνατό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:00LIFESTYLE

Χρήστος Δάντης: «Δεν ολοκληρώνεται μια σχέση με έναν γάμο»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα 500 εκατ. κυβικά μέτρα τα αποθέματα στους ταμιευτήρες - Αύξηση 25% σε ένα μήνα - Γραφήματα

10:18ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία καταργεί δια νόμου τα «συζυγικά καθήκοντα» - «Φρένο» στους βιασμούς εντός γάμου

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Χαμός με τη Ναταλί Κάκκαβα και τον Δήμαρχο Σαρωνικού: «Επικαλείστε ότι είστε δημοσιογράφος» – «Πήγες στρατό;»

20:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγαλύτερη έκλειψη του αιώνα πλησιάζει: Η μέρα θα γίνει νύχτα και δεν θα επαναληφθεί για 100 χρόνια

09:12ΕΛΛΑΔΑ

«Ούτε πουλιά δεν προσγειώνονται έτσι» – Έλληνας πιλότος δίνει… ρεσιτάλ με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης και γίνεται viral

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Επίδομα μετακόμισης»: Ποιοι δικαιούνται έως 10.000 ευρώ και ποιες περιοχές μπαίνουν στο πρόγραμμα

09:54ΕΛΛΑΔΑ

«Μύριζε επί μέρες»: Οι καταγγελίες εργαζομένων στη Βιολάντα - Εντοπίστηκε προπάνιο στο φρεάτιο - Έρχεται νέα έκθεση του ΤΕΕΜ

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κέρδισαν 35 εκατ. σε λοταρία αλλά δεν πήραν ούτε ευρώ: Το λάθος των 60 λεπτών

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Iνδονησία: Λιποθύμησε από τον πόνο γυναίκα που μαστιγώθηκε δημόσια 140 φορές για συνεύρεση εκτός γάμου

08:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στις μισθοδοσίες σήμερα οι αυξήσεις στον ιδιωτικό τομέα από τις φοροελαφρύνσεις της ΔΕΘ - Αναλυτικά παραδείγματα

17:27WHAT THE FACT

Τέλειος πράσινος κύκλος στην άμμο; Αστροναύτες εντοπίζουν αρχαία λίμνη κρυμμένη στην έρημο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία

09:31ΕΛΛΑΔΑ

Δυστύχημα στη Ρουμανία: Αποσωληνώθηκε ο 20χρονος πολυτραυματίας μετά το χειρουργείο

08:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας συγκροτεί ομάδα και κείμενο για τη σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Το πλαίσιο νόμου για εγκαταστάσεις με προπάνιο και τι ισχύει για ευθύνες ιδιοκτητών κι ασφαλιστικές καλύψεις

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Τι κρύβει η κρύβει η εξωπραγματική προώθηση της ταινίας «Melania» από την Amazon

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 29/1/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ

19:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βρέχει... λεφτά: Πόσα χρήματα θα δουν αύριο το πρωί 2 εκατομμύρια μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα

12:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η NASA έλαβε ένα σήμα διάρκειας 10 δευτερολέπτων από απόσταση 13 δισεκατομμυρίων ετών φωτός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ