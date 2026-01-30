«Χτύπημα» του Λιμενικού σε διεθνές κύκλωμα κοκαΐνης με τέσσερις συλλήψεις σε Αττική και Έβρο

Στη σύλληψη τεσσάρων ημεδαπών μελών διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών από τη Λατινική Αμερική, προέβησαν στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών & Λαθρεμπορίου του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος–Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Newsbomb

«Χτύπημα» του Λιμενικού σε διεθνές κύκλωμα κοκαΐνης με τέσσερις συλλήψεις σε Αττική και Έβρο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε μία από τις σημαντικότερες υποθέσεις καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος των τελευταίων ετών, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή κατάφερε να πλήξει διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, αποκαλύπτοντας τη διασύνδεση Ελλάδας και Λατινικής Αμερικής σε υπόθεση με τεράστιο οικονομικό αποτύπωμα.

Συντονισμένη επιχείρηση σε Αττική και Αλεξανδρούπολη

Στη σύλληψη τεσσάρων ημεδαπών, φερόμενων ως μελών διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης, προχώρησαν στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου (ΔΙ.ΔΙ.ΝΑ.Λ.) του Αρχηγείου του Σώματος.

Σύμφωνα με τις αρχές, η συντονισμένη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιανουαρίου 2026 σε περιοχές της Αττικής και της Αλεξανδρούπολης, με τη συνδρομή των Περιφερειακών Ομάδων Δίωξης Ναρκωτικών των Κεντρικών Λιμεναρχείων Πειραιά και Αλεξανδρούπολης, καθώς και της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων.

Συγκεκριμένα, οι συλλήψεις αφορούν τέσσερις άνδρες, ηλικίας 57, 59, 52 και 56 ετών, δυνάμει ενταλμάτων που εκδόθηκαν από την Ανακρίτρια του Γ’ Τμήματος του Πρωτοδικείου Πειραιώς, για παραβάσεις του ν. 4139/2013 (74 Α’) «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 187 Π.Κ. «Εγκληματική Οργάνωση».

Το φορτίο-μαμούθ στο Εκουαδόρ και το οικονομικό αποτύπωμα

Η υπόθεση ανάγεται στο 2023, όταν, κατόπιν πληροφοριών της Υπηρεσίας Homeland Security Investigations της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 5.040 κιλά κοκαΐνης στο λιμάνι του Γκουαγιακίλ στο Εκουαδόρ. Η ναρκωτική ουσία είχε αναμειχθεί σε μορφή σκόνης με νόμιμο φορτίο ιχθυάλευρων, προκειμένου να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός της.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, υποβλήθηκε αίτημα αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής για την παραλαβή του συλλεχθέντος υλικού της δικογραφίας, με σκοπό την πλήρη διαλεύκανση του ρόλου της παραλήπτριας εταιρείας στην Ελλάδα και την ταυτοποίηση των εμπλεκόμενων μελών της εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκονταν στη διαχείριση του παράνομου φορτίου.

Σημειώνεται ότι η ανάκτηση της κοκαΐνης θα απαιτούσε σύνθετη χημική διαδικασία και εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις, γεγονός που καταδεικνύει τον υψηλό βαθμό οργάνωσης και την τεχνική κατάρτιση των μελών του κυκλώματος για την τελική διάθεση των ναρκωτικών στην παράνομη αγορά. Το προσδοκώμενο όφελος της εγκληματικής οργάνωσης από την πώληση των ναρκωτικών ουσιών υπολογίζεται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:44ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ο τελευταίος εφημεριδοπώλης του Παρισιού τιμήθηκε με το παράσημο του Ιππότη – Δείτε βίντεο

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Σήμερα οι πληρωμές επιδομάτων σε περισσότερους από 600.000 δικαιούχους – Ποιοι θα δουν λεφτά

07:19ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Την τράκαρε κι έφυγε ανενόχλητος – Τροχαίο με εγκατάλειψη στο κέντρο της πόλης

07:17ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον: Σύλληψη δύο μαθητών που έκαναν φάρσα για βόμβα στο σχολείο από κινητό συμμαθήτριάς τους

07:12ΕΡΓΑΣΙΑ

51η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 50 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή (30/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 30 Ιανουαρίου

06:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μικρές επιχειρήσεις: Πωλήσεις αγαθών χωρίς ΦΠΑ έως 100.000 ευρώ στην ευρωπαϊκή αγορά

06:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός AKTOR: Διπλό που θα σημάνει αντεπίθεση

06:28LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: Η επιστροφή, το μεγάλο στοίχημα και η διαδρομή μιας τηλεοπτικής survivor  

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Δυστύχημα στη Ρουμανία: Σήμερα οι κηδείες των δύο οπαδών του ΠΑΟΚ σε Θεσσαλονίκη και Πιερία

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τιμολόγια ρεύματος Φεβρουαρίου: Στο μικροσκόπιο το φυσικό αέριο και οι επόμενες κινήσεις των παρόχων

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Επίδομα μετακόμισης»: Ποιοι δικαιούνται έως 10.000 ευρώ και ποιες περιοχές μπαίνουν στο πρόγραμμα

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Σήμερα το τελευταίο αντίο στην Βασιλική και την Ελένη - Θλίψη και οργή για την τραγωδία

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βιολάντα: Το Μέγαρο Μαξίμου βάζει στο κάδρο των ευθυνών την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τον δήμο Τρικάλων και τοπική υπηρεσία της Πυροσβεστικής

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα 500 εκατ. κυβικά μέτρα τα αποθέματα στους ταμιευτήρες - Αύξηση 25% σε ένα μήνα - Γραφήματα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλεπάλληλα τα περάσματα των καταιγίδων – Κορυφώνεται η κακοκαιρία την Κυριακή

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία

05:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Χτύπημα» του Λιμενικού σε διεθνές κύκλωμα κοκαΐνης με τέσσερις συλλήψεις σε Αττική και Έβρο – Το φορτίο-μαμούθ από το Εκουαδόρ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:00LIFESTYLE

Χρήστος Δάντης: «Δεν ολοκληρώνεται μια σχέση με έναν γάμο»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Επίδομα μετακόμισης»: Ποιοι δικαιούνται έως 10.000 ευρώ και ποιες περιοχές μπαίνουν στο πρόγραμμα

20:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγαλύτερη έκλειψη του αιώνα πλησιάζει: Η μέρα θα γίνει νύχτα και δεν θα επαναληφθεί για 100 χρόνια

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κέρδισαν 35 εκατ. σε λοταρία αλλά δεν πήραν ούτε ευρώ: Το λάθος των 60 λεπτών

22:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ποδαρικό» με νεροποντές και χιόνια για τον Φλεβάρη - Πότε έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» - Η πιο δύσκολη ημέρα για την Αττική

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα 500 εκατ. κυβικά μέτρα τα αποθέματα στους ταμιευτήρες - Αύξηση 25% σε ένα μήνα - Γραφήματα

17:27WHAT THE FACT

Τέλειος πράσινος κύκλος στην άμμο; Αστροναύτες εντοπίζουν αρχαία λίμνη κρυμμένη στην έρημο

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βιολάντα: Το Μέγαρο Μαξίμου βάζει στο κάδρο των ευθυνών την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τον δήμο Τρικάλων και τοπική υπηρεσία της Πυροσβεστικής

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 29/1/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ

04:44ΕΛΛΑΔΑ

Απαγόρευση συγκεντρώσεων στο κέντρο της Αθήνας για τα 30 χρόνια από τα γεγονότα των Ιμίων

13:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η La Niña διαλύεται με ταχύ ρυθμό - Πώς θα επηρεάσει τον χειμώνα της Ελλάδας το 2027

06:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός AKTOR: Διπλό που θα σημάνει αντεπίθεση

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλεπάλληλα τα περάσματα των καταιγίδων – Κορυφώνεται η κακοκαιρία την Κυριακή

10:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική αλλαγή από Κυριακή – Διαδοχικές κακοκαιρίες προ των πυλών

12:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η NASA έλαβε ένα σήμα διάρκειας 10 δευτερολέπτων από απόσταση 13 δισεκατομμυρίων ετών φωτός

22:23LIFESTYLE

Μπάγια Αντωνοπούλου – Νίκος Κώτσης: Αυτό είναι το προσκλητήριο του γάμου τους

19:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση MRB: Προηγείται η ΝΔ - Ανατροπή στη δεύτερη θέση - Τι απαντούν για Τσίπρα, Καρυστιανού

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Δυστύχημα στη Ρουμανία: Σήμερα οι κηδείες των δύο οπαδών του ΠΑΟΚ σε Θεσσαλονίκη και Πιερία

07:19ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Την τράκαρε κι έφυγε ανενόχλητος – Τροχαίο με εγκατάλειψη στο κέντρο της πόλης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ