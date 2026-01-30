«Χτύπημα» του Λιμενικού σε διεθνές κύκλωμα κοκαΐνης με τέσσερις συλλήψεις σε Αττική και Έβρο

Σε μία από τις σημαντικότερες υποθέσεις καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος των τελευταίων ετών, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή κατάφερε να πλήξει διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, αποκαλύπτοντας τη διασύνδεση Ελλάδας και Λατινικής Αμερικής σε υπόθεση με τεράστιο οικονομικό αποτύπωμα.

Συντονισμένη επιχείρηση σε Αττική και Αλεξανδρούπολη

Στη σύλληψη τεσσάρων ημεδαπών, φερόμενων ως μελών διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης, προχώρησαν στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου (ΔΙ.ΔΙ.ΝΑ.Λ.) του Αρχηγείου του Σώματος.

Σύμφωνα με τις αρχές, η συντονισμένη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιανουαρίου 2026 σε περιοχές της Αττικής και της Αλεξανδρούπολης, με τη συνδρομή των Περιφερειακών Ομάδων Δίωξης Ναρκωτικών των Κεντρικών Λιμεναρχείων Πειραιά και Αλεξανδρούπολης, καθώς και της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων.

Συγκεκριμένα, οι συλλήψεις αφορούν τέσσερις άνδρες, ηλικίας 57, 59, 52 και 56 ετών, δυνάμει ενταλμάτων που εκδόθηκαν από την Ανακρίτρια του Γ’ Τμήματος του Πρωτοδικείου Πειραιώς, για παραβάσεις του ν. 4139/2013 (74 Α’) «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 187 Π.Κ. «Εγκληματική Οργάνωση».

Το φορτίο-μαμούθ στο Εκουαδόρ και το οικονομικό αποτύπωμα

Η υπόθεση ανάγεται στο 2023, όταν, κατόπιν πληροφοριών της Υπηρεσίας Homeland Security Investigations της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 5.040 κιλά κοκαΐνης στο λιμάνι του Γκουαγιακίλ στο Εκουαδόρ. Η ναρκωτική ουσία είχε αναμειχθεί σε μορφή σκόνης με νόμιμο φορτίο ιχθυάλευρων, προκειμένου να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός της.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, υποβλήθηκε αίτημα αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής για την παραλαβή του συλλεχθέντος υλικού της δικογραφίας, με σκοπό την πλήρη διαλεύκανση του ρόλου της παραλήπτριας εταιρείας στην Ελλάδα και την ταυτοποίηση των εμπλεκόμενων μελών της εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκονταν στη διαχείριση του παράνομου φορτίου.

Σημειώνεται ότι η ανάκτηση της κοκαΐνης θα απαιτούσε σύνθετη χημική διαδικασία και εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις, γεγονός που καταδεικνύει τον υψηλό βαθμό οργάνωσης και την τεχνική κατάρτιση των μελών του κυκλώματος για την τελική διάθεση των ναρκωτικών στην παράνομη αγορά. Το προσδοκώμενο όφελος της εγκληματικής οργάνωσης από την πώληση των ναρκωτικών ουσιών υπολογίζεται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.