Πάτρα: Συνελήφθη Ρομά για φθορές στην παιδιατρική του νοσοκομείου του Ρίου

Συνελήφθη 22χρονος Ρομά για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και διατάραξη της λειτουργίας της Υπηρεσίας από αστυνομικούς στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το tempo24.news ο δράστης ενώ βρισκόταν έξω από την Παιδιατρική Κλινική του νοσοκομείου στο Ρίο σε κατάσταση μέθης, προκάλεσε φθορές σε τοίχο και φώναζε διαταράσσοντας την λειτουργία της κλινικής και των νοσηλευόμενων παιδιών.

Μάλιστα, είχε θέσει σε λειτουργία συσκευή ήχου παίζοντας μουσική στη διαπασών, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Ειδοποιήθηκε η άμεση δράση και αστυνομικοί τον συνέλαβαν. Ο νεαρός κρατείται και θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα Πατρών.