Αποθήκη με ναρκωτικά εντοπίστηκε στα Χανιά: Χειροπέδες σε τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα

Χειροπέδες σε πέντε άτομα, τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα, για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα και διακίνηση ναρκωτικών πέρασαν αστυνομικοί στα Χανιά την Τετάρτη (28/01).

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες και χώρους που χρησιμοποιούσαν οι κατηγορούμενοι, με τις αρχές να εντοπίζουν και να κατάσχουν μεγάλες ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης, χρηματικά ποσά, εξοπλισμό διακίνησης, οχήματα και άλλα πειστήρια εγκληματικής δραστηριότητας.

Σε ανακοίνωσή της η Αστυνομία ανέφερε ότι από τις έρευνες σε περιοχές του δήμου Χανίων βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

24 κιλά και 259,2 γραμμάρια κάνναβης

849,7 γραμμάρια κοκαΐνης

χρηματικό ποσό 8.435 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα

5 ζυγαριές ακριβείας

4 συσκευές άλεσης ναρκωτικών– τρίφτες

καταγραφικό μηχάνημα

8 ναρκωτικά δισκία χωρίς απαιτούμενη ιατρική συνταγή

6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας

Επίσης κατασχέθηκαν 3 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα ως μέσα τέλεσης εγκληματικής δραστηριότητας

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

*Με πληροφορίες από cretalive.gr

Διαβάστε επίσης