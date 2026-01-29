Πάτρα: Κατάσχεση ναρκωτικών αξίας 900.000 ευρώ από το Λιμενικό - Χειροπέδες σε δύο άτομα (Βίντεο)

Χειροπέδες σε δύο ημεδαπούς, οι οποίοι κατηγορούνται για διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών, πέρασε το Λιμενικό στην Πάτρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (27/01).

Κατά τον έλεγχο φορτηγού οχήματος στην ανατολική προβλήτα Ρίου, που είχε αποβιβαστεί από πλοίο της γραμμής Αντίρριο–Ρίο, εντοπίστηκαν με τη βοήθεια σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών μεγάλες ποσότητες κάνναβης, κρυμμένες στο φορτίο.

Κατασχέθηκαν 100 αεροστεγώς κλειστές πλαστικές συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (Skunk), συνολικού μικτού βάρους 110,725 κιλών, καθώς και 40 πλαστικές συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη (Hashish), συνολικού μικτού βάρους 21,173 κιλών.Ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη επί τόπου.

Στη συνέχεια, στην περιοχή των Αμπελοκήπων Αττικής, συνελήφθη και ο δεύτερος άνδρας, ο οποίος φέρεται να διατηρούσε αποθήκη για τη διακίνηση των ναρκωτικών. Από την έρευνα στον χώρο κατασχέθηκαν έγγραφα, ετικέτες εταιρειών και χρηματικό ποσό 2.000 ευρώ.

Η αξία των ναρκωτικών εκτιμάται σε τουλάχιστον 900.000 ευρώ. Την προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας.

