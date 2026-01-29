Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε μάντρα με μεταχειρισμένα οχήματα – Κάηκαν δύο ΙΧ
Οι συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά, παραμένουν άγνωστες
Πυρκαγιά σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (29/01) σε μάντρα αυτοκίνητων στην περιοχή των Αμπελοκήπων στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα δύο ΙΧ να καούν σχεδόν ολοσχερώς.
Η φωτιά δεν πρόλαβε να επεκταθεί και σε παρακείμενα οχήματα, καθώς η επέμβαση των ανδρών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν άμεση, σύμφωνα με το thestival.gr.
Οι συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά, παραμένουν άγνωστες, με το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να διεξαγάγει έρευνα.
