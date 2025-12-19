Νορβηγία: Δύσκολες ώρες για την πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ - Χρειάζεται μεταμόσχευση πνευμόνων
Η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε ραγδαία και αναμένεται να μπει στη λίστα μεταμοσχεύσεων
Δύσκολη μάχη για την υγεία της δίνει η πριγκίπισσας της Νορβηγίας Μέτε Μάριτ, η οποία θα χρειαστεί μεταμόσχευση πνεύμονα, λόγω της πνευμονικής ίνωσης από την οποία πάσχει.
Η πριγκίπισσα θα ενταχθεί στη λίστα μεταμόσχευσης πνεύμονα, χωρίς να έχει προσδιοριστεί το πότε θα συμβεί αυτό, ενώ σε ανακοίνωση του παλατιού γίνεται λόγος για ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της.
Η 52χρονη πριγκίπισσα, σύζυγος του διαδόχου του θρόνου, πρίγκιπα Χάακον, πάσχει από το 2018 από πνευμονική ίνωση.
«Έχουν πραγματοποιηθεί ορισμένες εξετάσεις που δείχνουν σαφή επιδείνωση της υγείας της πριγκίπισσας του διαδόχου. Ως εκ τούτου, οι γιατροί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Rikshospitalet έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία αξιολόγησης για πιθανή χειρουργική επέμβαση μεταμόσχευσης πνεύμονα», αναφέρει στην ανακοίνωσή του το παλάτι.
«Πλησιάζουμε τη στιγμή που πρέπει να γίνει μεταμόσχευση πνεύμονα και κάνουμε τις απαραίτητες προετοιμασίες ώστε να είναι δυνατή όταν έρθει η ώρα», δήλωσε ο Μάρτιν Χολμ, επικεφαλής της πνευμονολογίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Όσλο, σε δήλωση από το παλάτι την Παρασκευή.
«Ήλπιζα να κρατήσω αυτή την ασθένεια υπό έλεγχο με φάρμακα και η εξέλιξη ήταν αρκετά αργή, αλλά τώρα έχει προχωρήσει πιο γρήγορα από ό,τι περίμενα τόσο εγώ όσο και οι γιατροί», είπε η Μέτε Μαρίτ στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NRK. Ο διάδοχος του θρόνου Χάακον είπε ότι η οικογένεια είχε παρατηρήσει την αλλαγή στην κατάσταση της συζύγου του.
Η Μέτε Μαρίτ ήταν 25 ετών, ανύπαντρη μητέρα και κοινή θνητή όταν γνώρισε τον Χάακον σε ένα μουσικό φεστιβάλ το 1999, σκανδαλίζοντας τότε τα νορβηγικά μέσα ενημέρωσης, αλλά κατέληξε να κερδίσει το μεγαλύτερο μέρος του έθνους.
Τα νέα για την επιδείνωση της υγείας της πριγκίπισσας έρχονται μήνες αφότου ο μεγαλύτερος γιος της, Μάριους Μποργκ Χόιμπι, 28 ετών και θετός γιος του διαδόχου, κατηγορήθηκε για 32 αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων κατηγοριών βιασμού.
Ο Χόιμπι, ο οποίος δεν έχει βασιλικό τίτλο ή επίσημα καθήκοντα αρνείται τις πιο σοβαρές κατηγορίες εναντίον του, αλλά σχεδιάζει να δηλώσει ένοχος για κάποιες μικρότερες όταν ξεκινήσει η δίκη.