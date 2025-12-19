Νορβηγία: Δύσκολες ώρες για την πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ - Χρειάζεται μεταμόσχευση πνευμόνων

O πρίγκιπας Χάακον (αριστερά) και η πριγκίπισσα Μέττε-Μαρίτ της Νορβηγίας φτάνουν για τις τελετές στο Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum, στη Νέα Υόρκη. Η Μέττε-Μαρίτ Τσέσεμ Χόιμπι προσέλκυσε την προσοχή του κοινού για το ταραχώδες παρελθόν της όταν παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Χάακον της Νορβηγίας το 2001. Η Hoiby, που κάποτε ήταν σερβιτόρα, είχε έναν γιο με έναν άνδρα που, σύμφωνα με πληροφορίες, καταδικάστηκε σε φυλάκιση για κατοχή κοκαΐνης. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης ότι είχε παρευρεθεί σε πάρτι όπου γινόταν χρήση ναρκωτικών

Δύσκολη μάχη για την υγεία της δίνει η πριγκίπισσας της Νορβηγίας Μέτε Μάριτ, η οποία θα χρειαστεί μεταμόσχευση πνεύμονα, λόγω της πνευμονικής ίνωσης από την οποία πάσχει.

Η πριγκίπισσα θα ενταχθεί στη λίστα μεταμόσχευσης πνεύμονα, χωρίς να έχει προσδιοριστεί το πότε θα συμβεί αυτό, ενώ σε ανακοίνωση του παλατιού γίνεται λόγος για ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της.

Η 52χρονη πριγκίπισσα, σύζυγος του διαδόχου του θρόνου, πρίγκιπα Χάακον, πάσχει από το 2018 από πνευμονική ίνωση.

UPDATE: Crown Princess Mette-Marit of Norway’s health battle with pulmonary fibrosis is taking a difficult turn as her health is worsening. She will be put on a lung transplant list at some point, though the exact timing has not been determined.



«Έχουν πραγματοποιηθεί ορισμένες εξετάσεις που δείχνουν σαφή επιδείνωση της υγείας της πριγκίπισσας του διαδόχου. Ως εκ τούτου, οι γιατροί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Rikshospitalet έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία αξιολόγησης για πιθανή χειρουργική επέμβαση μεταμόσχευσης πνεύμονα», αναφέρει στην ανακοίνωσή του το παλάτι.

«Πλησιάζουμε τη στιγμή που πρέπει να γίνει μεταμόσχευση πνεύμονα και κάνουμε τις απαραίτητες προετοιμασίες ώστε να είναι δυνατή όταν έρθει η ώρα», δήλωσε ο Μάρτιν Χολμ, επικεφαλής της πνευμονολογίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Όσλο, σε δήλωση από το παλάτι την Παρασκευή.

«Ήλπιζα να κρατήσω αυτή την ασθένεια υπό έλεγχο με φάρμακα και η εξέλιξη ήταν αρκετά αργή, αλλά τώρα έχει προχωρήσει πιο γρήγορα από ό,τι περίμενα τόσο εγώ όσο και οι γιατροί», είπε η Μέτε Μαρίτ στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NRK. Ο διάδοχος του θρόνου Χάακον είπε ότι η οικογένεια είχε παρατηρήσει την αλλαγή στην κατάσταση της συζύγου του.

Η Μέτε Μαρίτ ήταν 25 ετών, ανύπαντρη μητέρα και κοινή θνητή όταν γνώρισε τον Χάακον σε ένα μουσικό φεστιβάλ το 1999, σκανδαλίζοντας τότε τα νορβηγικά μέσα ενημέρωσης, αλλά κατέληξε να κερδίσει το μεγαλύτερο μέρος του έθνους.

Τα νέα για την επιδείνωση της υγείας της πριγκίπισσας έρχονται μήνες αφότου ο μεγαλύτερος γιος της, Μάριους Μποργκ Χόιμπι, 28 ετών και θετός γιος του διαδόχου, κατηγορήθηκε για 32 αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων κατηγοριών βιασμού.

Ο Χόιμπι, ο οποίος δεν έχει βασιλικό τίτλο ή επίσημα καθήκοντα αρνείται τις πιο σοβαρές κατηγορίες εναντίον του, αλλά σχεδιάζει να δηλώσει ένοχος για κάποιες μικρότερες όταν ξεκινήσει η δίκη.