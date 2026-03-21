Μπουλέκος: Χρειάζεται ένας ΣΥΡΙΖΑ σοβαρός και αξιόπιστος, όχι φοβικός και εσωστρεφής

Με το τρίπτυχο ενός σχεδίου για τη χώρα που θα περιλαμβάνει τις έννοιες της Κοινωνικής Χειραφέτησης, της Οικονομικής Αναγέννησης και του Πολιτισμικού Διαφωτισμού έκλεισε την ομιλία του στη συνεδρίαση της ΚΕ, το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και γενικός διευθυντής των κομματικών του ΜΜΕ, Γιάννης Μπουλέκος.

Ο κ. Μπουλέκος στην ομιλία του τόνισε ότι «η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην Αριστερά και τη Δεξιά δεν έχει καταργηθεί».

«Από τη μία πλευρά, είναι η πολιτική που υπηρετεί τα λίγα και ισχυρά συμφέροντα, που απορρυθμίζει την εργασία, που ιδιωτικοποιεί τα δημόσια αγαθά, που αντιμετωπίζει την κοινωνία ως κόστος. Και από την άλλη, είναι η πολιτική που υπερασπίζεται την κοινωνική πλειοψηφία, που επενδύει στο δημόσιο χώρο, που διευρύνει τα δικαιώματα, που βάζει τον άνθρωπο πάνω από τα κέρδη», τόνισε ο κ. Μπουλέκος θέτοντας τη βάση της τοποθέτησής του, η οποία επικεντρώθηκε και στο θέμα των συνεργασιών, σχολιάζοντας ότι δεν πρέπει να θολωθεί η αριστερή ταυτότητα του κόμματος.

«Ας το πούμε καθαρά: Οι συνεργασίες δεν είναι τακτική επιλογή. Είναι κοινωνική και πολιτική αναγκαιότητα. Αλλά όχι οποιεσδήποτε συνεργασίες. Συνεργασίες πάνω σε πολιτικές. Σε προγραμματικές συγκλίσεις. Σε σαφείς δεσμεύσεις απέναντι στην κοινωνία», τόνισε ο κ. Μπουλέκος, προσθέτοντας: «Όχι συμφωνίες κορυφής. Όχι διευθετήσεις προσώπων. Αλλά συγκρότηση ενός προοδευτικού σχεδίου διακυβέρνησης που να μπορεί να αλλάξει πραγματικά τη χώρα».

Όπως είπε, «για να γίνει αυτό, χρειάζεται ένας ΣΥΡΙΖΑ σοβαρός, αξιόπιστος, ενωμένος και καθαρός πολιτικά. Όχι φοβικός. Όχι εσωστρεφής. Αλλά ανοιχτός στην κοινωνία και στις ανάγκες της».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα συγκυριακό πολιτικό σχήμα. Έρχεται από μακριά — από αγώνες, από ρήξεις, από συλλογικές διαδρομές που άφησαν αποτύπωμα στην κοινωνία. Και θα πάει πολύ μακριά. Γιατί στηρίζεται σε αξίες που δεν εξαντλούνται: στη δημοκρατία, στην ισότητα, στην κοινωνική δικαιοσύνη», είπε κατά την ομιλία του ο κ. Μπουλέκος, ο οποίος είχε μιλήσει και στην αρχή της συνεδρίασης προκειμένου να παρουσιάσει την νέα εποχή στα >ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς, όπως ανακοινώθηκε μέσα στην εβδομάδα, διευθετήθηκαν όλες οι οικονομικές τους υποχρεώσεις και έχει ήδη αρχίσει η αποπληρωμή των δεδουλευμένων των εργαζομένων στην Αυγή και στο Κόκκινο.

