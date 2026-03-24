«Ώρα μηδέν» για τη Νέα Αριστερά: Αποχωρεί από την ηγεσία ο Χαρίτσης, τι περιλαμβάνει η επόμενη μέρα

Σήμερα, κατά τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου της Νέας Αριστεράς, φαίνεται πως ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Χαρίτσης θα ανακοινώσει και επίσημα την απόφασή του να αποχωρήσει από την ηγεσία του κόμματος και της κοινοβουλευτικής ομάδας.



Ο κ. Χαρίτσης είχε ήδη από την περασμένη εβδομάδα εκφράσει την απόφασή του σε σύσκεψη που είχε με τον Γραμματέα του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδη, ο οποίος μάλιστα αναμένεται να αναλάβει την ηγεσία της ΝΕΑΡ.



Η απόφαση του Αλέξη Χαρίτση δεν αποτελεί «έκπληξη», καθώς εδώ και περίπου έναν χρόνο έχει διαπιστωθεί η διάσταση απόψεων του ίδιου και της πλειοψηφίας του κόμματος σε επίπεδο ΚΕ, η οποία συμφωνούσε με την «αριστερή στροφή» που πρότεινε ο Γραμματέας κ. Σακελλαρίδης. Η απόσταση αυτή επαναβεβαιώθηκε σε ακόμη πιο κεντρικό επίπεδο στο πρόσφατο Συνέδριο της ΝΕΑΡ, τον περασμένο Γενάρη, όπου όμως βρέθηκε η «φόρμουλα» προκειμένου οι θέσεις και των δύο πλευρών να ενσωματωθούν στο τελικό κείμενο της πολιτικής απόφασης και να μην υπάρξει μια «επεισοδιακή» διάσπαση του κόμματος κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου του.



Ωστόσο, ο δρόμος για την αποχώρηση του Αλέξη Χαρίτση από την ηγεσία είχε πλέον ανοίξει. Ο μέχρι και σήμερα πρόεδρος της ΝΕΑΡ, εδώ και εβδομάδες επεξεργάζεται τον τρόπο που θα γίνει η παραίτηση ώστε να έχει το μικρότερο δυνατό αρνητικό αποτέλεσμα στη λειτουργία του κόμματος.



Όλα δείχνουν ότι τη θέση του θα αναλάβει ο μέχρι τώρα γραμματέας του κόμματος Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ωστόσο, καθώς ο ίδιος δεν είναι βουλευτής, ανακύπτει το πρόβλημα της επιλογής του προσώπου που θα αναλάβει και την προεδρία της ΚΟ.



Για τον λόγο αυτό αναζητείται πρόσωπο κοινής αποδοχής, τόσο από την πλευρά Σακελλαρίδη, όσο και από την πλευρά Χαρίτση προκειμένου η παραίτηση να μην οδηγήσει και σε διάσπαση της ΚΟ. Για τη συγκεκριμένη θέση έχουν ακουστεί αρκετά ονόματα, με επικρατέστερη να θεωρείται η Σία Αναγνωστοπούλου.





Η επόμενη μέρα



Σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Χαρίτση, αλλά και τους βουλευτές που βρίσκονται στο δικό του «κλίμα», όπως η Έφη Αχτσιόγλου, ο Νάσος Ηλιόπουλος και ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, φαίνεται ότι σταδιακά θα αποχωρήσουν από τις θέσεις αυξημένης ευθύνης τους εντός του κόμματος, παραμένοντας όμως, προσώρας τουλάχιστον, βουλευτές του κόμματος.



Ενδεχόμενη αποχώρηση από την ΚΟ της ΝΕΑΡ έστω και 3 βουλευτών θα οδηγούσε σε διάλυσή της, αφού Κοινοβουλευτικές Ομάδες που δημιουργήθηκαν εντός της Κοινοβουλευτικής Περιόδου χωρίς να έχουν κατέλθει στις εκλογές έχουν όριο τους 10 βουλευτές, σε αντίθεση με τα εκλεγμένα κόμματα που έχουν όριο τους 5.



Ωστόσο, οι πληροφορίες που θέλουν τον Αλέξη Χαρίτση να βρίσκεται σε επικοινωνία και με τη λεωφόρο Αμαλίας διερευνώντας το ενδεχόμενο ένταξης στο υπό δημιουργία κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, δεν έχει «κλείσει» και αρκετοί θεωρούν ότι ο νέος φορέας όταν δημιουργηθεί θα προσελκύσει και στελέχη της ΝΕΑΡ.



Σε ό,τι αφορά την πορεία του κόμματος, αναμένεται μια απότομη στροφή προς τα «αριστερά», καθώς η στρατηγική των συνεργασιών που προτείνει ο κ. Σακελλαρίδης αφορά περισσότερο κόμματα όπως το ΜέΡΑ25, ή και κάποιες δυνάμεις της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Στόχος του Γαβριήλ Σακελλαρίδη θα είναι η αριστερή στροφή να καταστήσει το στίγμα της ΝΕΑΡ πολύ πιο καθαρό, απομακρύνοντάς την από τη «θολούρα» του χώρου της κεντροαριστεράς, και έτσι να αναγνωριστεί ως ο πιο «καθαρόαιμος» πολιτικός φορέας της ανανεωτικής Αριστεράς εντός της παρούσας Βουλής, με τελικό στόχο να αυξήσει την εκλογική της επιρροή.

